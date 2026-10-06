Waymo triplicó los choques de sus robotaxis en Los Ángeles: qué dicen los datos sobre su seguridad

Waymo registró 219 choques de robotaxis en el condado de Los Ángeles durante 2025 ante el aumento de su flota (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

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La expansión de Waymo en Los Ángeles multiplicó los incidentes que involucran a sus robotaxis: la empresa informó 219 choques en el condado durante 2025, más de tres veces los 69 registrados en 2024.

En lo que va de 2026, la cifra ya asciende a 186. El volumen creció junto con la flota, pero los datos disponibles muestran que la mayoría fueron colisiones leves y que la tasa de accidentes por distancia recorrida descendió.

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El balance, elaborado a partir de registros oficiales y revisado por Los Angeles Times, permite responder la principal pregunta sobre seguridad con un matiz relevante: los robotaxis de Waymo acumulan más choques en números absolutos porque circulan más, aunque sus indicadores por milla y sus propias comparaciones con la conducción humana apuntan a una menor siniestralidad.

Aun así, los especialistas advierten que la evidencia todavía es limitada y corresponde a zonas operativas controladas.

Los 219 choques de 2025 superaron en más de tres veces los 69 de 2024

Los datos del California Autonomous Vehicle Crash Dashboard, una plataforma construida por el investigador Matthew Raifman y sus colegas con información gubernamental, sitúan los incidentes de Waymo en el condado en 69 durante 2024 y 219 durante 2025.

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La tasa de accidentes de la empresa disminuyó de 57 a menos de seis colisiones por millón de millas entre 2023 y 2026 (REUTERS/ Mike Blake)

Los 186 accidentes acumulados en 2026 hasta el 5 de octubre muestran que la cifra anual seguirá bajo observación a medida que aumente la actividad de la compañía.

Los casos se distribuyeron desde Santa Mónica hasta Franklin Hills. De los registrados este año, 149 involucraron a automóviles particulares, 11 a camiones pesados y dos a vehículos de emergencia. En 82 ocasiones, el robotaxi estaba detenido y, en 65, avanzaba en línea recta.

Esos datos no determinan por sí solos la responsabilidad de cada parte, pero describen el tipo de situaciones en las que se produjeron los contactos.

Los informes presentados ante las autoridades ofrecen descripciones generales y reservan los lugares precisos y otros detalles.

En un caso, un vehículo autónomo se apartó para dejar pasar a una unidad de emergencia, que luego lo golpeó; no hubo heridos, aunque el auto debió ser remolcado.

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En otro, un camión embistió por detrás a un robotaxi que esperaba la luz verde. Waymo señaló que el pasajero alegó lesiones menores.

Más del 80 % de los impactos informados en el condado durante 2026 no causó lesiones aparentes (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

Más de ocho de cada diez incidentes no dejaron heridas aparentes

Poco más del 80 % de los choques informados en el condado durante 2026 no causó lesiones aparentes. Un 15 % derivó en posibles heridas y menos del 1 % incluyó una lesión grave presunta.

Gran parte de estos episodios, según el relevamiento de Los Angeles Times, probablemente no habría llegado a los registros gubernamentales si hubiera involucrado únicamente a conductores humanos.

La tendencia se replica en el conjunto de California. Allí se contabilizaron más de 590 accidentes con robotaxis de Waymo en 2025, frente a 304 en 2024, de acuerdo con datos de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA, por sus siglas en inglés) y del tablero estatal.

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El incremento coincide con la ampliación de las operaciones, por lo que el total de choques no permite medir, sin más contexto, si la tecnología empeoró o mejoró.

Los episodios fatales conocidos vinculados con vehículos de la empresa ocurrieron fuera del condado angelino. En enero de 2025, un conductor humano al volante de un Tesla provocó un choque múltiple en el barrio SoMa de San Francisco que involucró al menos a cinco vehículos, entre ellos un Waymo vacío que fue impactado. El hecho causó la muerte de un joven de 27 años y de su perro.

En agosto, un Waymo estuvo involucrado en un accidente que causó la muerte de un peatón en Dallas. En Arizona, un motociclista murió en 2025 después de chocar contra otro vehículo de la compañía y caer a la calzada. En los tres hechos, los antecedentes disponibles no atribuyeron la responsabilidad al robotaxi.

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Los automóviles particulares participaron en la mayoría de los contactos con robotaxis en momentos en que la unidad estaba detenida o avanzaba en línea recta (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

La tasa cayó de 57 a menos de seis accidentes por millón de millas

La variable que Waymo y varios expertos consideran más útil es la relación entre siniestros y distancia recorrida. La empresa informó unos 57 accidentes por cada millón de millas en 2023; en 2026, el indicador bajó a menos de seis accidentes por millón de millas.

Esa reducción es la base de su argumento de que el crecimiento de los choques absolutos responde a una presencia más amplia de sus autos y no a un deterioro de su desempeño.

En Los Ángeles, la compañía afirmó que sus vehículos recorrieron 67 millones de millas sin choques con heridos graves ni muertes. Según sus cálculos, los conductores humanos habrían tenido 11 accidentes con lesiones graves a lo largo de esa misma distancia.

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También estimó que su sistema autónomo evitó lesiones que habrían afectado a 841 personas, una proyección propia que no equivale a una verificación independiente.

Kris Kusano, responsable de investigación de datos de seguridad de Waymo, dijo al diario que la empresa revisa cada choque y cada situación de riesgo para ajustar el comportamiento del sistema. “Los datos que tenemos son bastante concluyentes: sí, son más seguros que los conductores promedio en las ciudades donde operamos”, afirmó.

La compañía reportó la circulación de 67 millones de millas en Los Ángeles sin muertes ni heridos graves (REUTERS/Mario Anzuoni)

Los especialistas ven una señal favorable, aunque piden comparar entornos equivalentes

Raifman, investigador del Centro de Investigación y Educación en Transporte Seguro de la Universidad de California en Berkeley, sostuvo que los vehículos autónomos probablemente son más seguros que los conductores humanos en la mayoría de las condiciones en que hoy circulan.

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Sin embargo, remarcó que la comparación debe limitarse a los entornos autorizados, que suelen tener clima moderado y áreas de operación delimitadas.

“Como lugar de prueba, California está asumiendo buena parte de ese ensayo y error”, afirmó Matthew Raifman. “Ojalá no fuera una carrera de robotaxis, aunque lo es. Espero que sea un avance lento hacia una movilidad segura”.

También persiste la dificultad de comparar empresas que usan programas y sensores distintos, en constante actualización, y cuyos criterios de clasificación de incidentes pueden diferir.

William Riggs, director de la iniciativa Vehículos Autónomos y la Ciudad de la Universidad de San Francisco, coincidió en que las tecnologías autónomas de mayor rendimiento ya registran menos colisiones que los humanos.

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Pero señaló que todavía no hay base suficiente para extender esa conclusión a toda la industria. Tesla, por ejemplo, no emplea lidar —un sistema de detección por láser—, mientras Waymo y Zoox sí lo incorporan; esta última, además, diseña sus robotaxis desde cero en vez de adaptar automóviles existentes.

Los episodios fatales conocidos ocurrieron fuera del condado de Los Ángeles y los antecedentes no atribuyeron la culpa al vehículo autónomo (REUTERS/Daniel Cole)

Las ciudades reclaman mayor control ante la expansión de los robotaxis

El debate sobre seguridad no se limita a las cifras. Residentes y autoridades locales cuestionan cómo interactúan los vehículos sin conductor con las emergencias, las obras y las zonas de carga.

La concejala de San Diego Marni Von Wilpert, presidenta del comité de seguridad pública encargado de supervisar la respuesta ante emergencias, criticó que las ciudades no reciban aviso previo sobre los despliegues. “No podemos tener vehículos que generen peligros en nuestras calles”, declaró.

El Concejo Municipal de San Diego pidió al estado facultades para decidir cuándo y cómo pueden operar estos servicios. La Comisión de Servicios Públicos de California conserva hoy la competencia sobre la llegada de robotaxis a nuevas ciudades.

Culver City aprobó reglas sobre los horarios y lugares para cargar, guardar y limpiar flotas, mientras Santa Mónica sostuvo una disputa legal con Waymo por sus depósitos de carga, cuestionados por el ruido.

La competencia también se amplía. Zoox, la empresa de robotaxis de Amazon, realiza pruebas en Los Ángeles y San Francisco y estuvo involucrada en 18 accidentes en California durante 2026, según datos de la NHTSA.

El aumento de los choques de Waymo, por lo tanto, refleja una etapa de despliegue más intenso: los registros sugieren una mejora por distancia recorrida, pero la prueba decisiva será si ese desempeño se mantiene al crecer las flotas, los horarios y las ciudades donde operan.