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Lionel Messi compartió un álbum de fotos de su última práctica con la Selección: el mensaje especial que publicó

El capitán se despidió de los entrenamientos con la Albiceleste a horas del amistoso ante Benín y acompañó las imágenes con una reflexión sobre lo que sentirá al dejar el combinado nacional

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El mensaje especial que publicó Lionel Messi tras su última práctica con la selección argentina
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Lionel Messi publicó este lunes en su cuenta de Instagram un álbum de seis fotografías de su último entrenamiento con la selección argentina, horas antes de disputar su partido número 208 con la camiseta albiceleste. El capitán acompañó las imágenes con un mensaje breve, “Momentos especiales que sé que voy a extrañar…”, en la antesala del amistoso ante Benín que se jugará este martes a las 20 en el estadio Monumental.

Las fotografías retratan distintos pasajes de la práctica realizada en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, bautizado con el propio nombre del rosarino. En dos de las imágenes, tomadas con luz de atardecer, Messi posa junto a la totalidad del plantel y el cuerpo técnico que conduce Lionel Scaloni, en fotos grupales que reflejan el clima informal del cierre de su última concentración con el seleccionado. Las restantes capturas lo muestran en movimiento durante los ejercicios tácticos, con la pelota dominada.

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El video que compartió Messi sobre su despedida en la selección argentina

El partido de este martes representa el cierre de una etapa que Messi inició el 17 de agosto de 2005, en un amistoso ante Hungría disputado en Budapest. El rosarino llega a su despedida como el jugador con más presencias y más goles en la historia de la selección: 207 partidos y 125 tantos, además de 68 asistencias, marcas que lo consolidan como el máximo artillero y el futbolista con más convocatorias del combinado nacional.

El anuncio de su retiro se conoció el 31 de agosto, a través de una carta publicada en redes sociales. Según reveló el propio jugador, el texto había sido escrito el 21 de julio, apenas dos días después de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, aunque decidió postergar su publicación varias semanas. El encuentro ante los africanos será, por lo tanto, el primero que disputa desde esa definición disputada en Estados Unidos.

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La carta de Lionel Messi con la que confirmó su retiro la selección argentina (@leomessi)
La carta de Lionel Messi con la que confirmó su retiro la selección argentina (@leomessi)

Durante su ciclo con la selección mayor, Messi conquistó cuatro títulos: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. A esos logros se suman dos consagraciones en categorías juveniles, el Mundial Sub-20 de 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. En total, disputó seis Copas del Mundo, un récord sin precedentes para un futbolista argentino, y alcanzó tres finales mundialistas, en 2014, 2022 y 2026.

En la competencia máxima del fútbol, el delantero del Inter Miami cerró su participación con 34 partidos y 21 goles, cifras que lo ubican como el futbolista con más encuentros disputados en la historia de los Mundiales y como el segundo máximo anotador, solo detrás del francés Kylian Mbappé. También es el único jugador que resultó titular en tres finales de la Copa del Mundo y el único que recibió dos veces el Balón de Oro del torneo, en Brasil 2014 y Qatar 2022.

Lionel Messi (c) alza el trofeo de campeón del mundo, junto a los jugadores de la selección argentina, tras derrotar a Francia en la final de Qatar 2022. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Lionel Messi (c) alza el trofeo de campeón del mundo, junto a los jugadores de la selección argentina, tras derrotar a Francia en la final de Qatar 2022. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Para la despedida, la AFA organizó una ceremonia previa al puntapié inicial que incluirá presentaciones artísticas y la presencia de integrantes del plantel campeón del mundo en Catar 2022. “Luego de haber recibido la aceptación de Lionel, queremos invitar a todos los campeones del mundo que participaron del Mundial de Qatar para que, con sus familias, lo acompañen en un partido inolvidable, el último tango del mejor jugador del mundo”, señaló el presidente de la entidad, Claudio Tapia, en un video difundido por la institución.

El jugador presentó además, a través de un video publicado en sus redes, una camiseta diseñada exclusivamente para la ocasión. La prenda conserva la silueta de la bandera nacional en disposición vertical, un sol en el centro y el número 10 junto a su apellido en tono dorado. “Último partido… Una camiseta para toda la vida”, escribió el delantero al mostrar la indumentaria.

LAS FOTOS QUE COMPARTIÓ LIONEL MESSI

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El capitán se retira del campo de juego con la pelota bajo el brazo, al cierre de su última concentración con el seleccionado (@leomessi)
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Messi conduce la pelota durante los trabajos de definición en la práctica previa a su despedida en el Monumental (@leomessi)
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Messi encara con la pelota dominada durante un ejercicio táctico en su despedida de los entrenamientos albicelestes (@leomessi)
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Lionel Messi sonríe junto a Enzo Fernández durante su último entrenamiento con la selección argentina, en el predio de Ezeiza (@leomessi)
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El plantel de la selección argentina y el cuerpo técnico posan juntos tras la última práctica de Messi antes del partido ante Benín (@leomessi)
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La segunda postal grupal del plantel y el cuerpo técnico, en el cierre de la última práctica de Messi con la selección argentina (@leomessi)

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