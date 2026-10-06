República Dominicana

Panamá y República Dominicana sellan un acuerdo para abrir camino a nuevas coproducciones audiovisuales

El convenio firmado en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo busca conectar a creadores, empresas y productores de ambos países, con recursos compartidos y mayores opciones de financiación regional

Una mujer y un hombre estrechan sus manos junto a una cámara sobre un trípode y una claqueta en una oficina con banderas.
Dos cineastas representan un acuerdo de coproducción cinematográfica entre la República Dominicana y Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Panamá y República Dominicana suscribieron un acuerdo de coproducción cinematográfica y audiovisual mediante un convenio firmado este sábado durante la participación panameña como país invitado de honor de la XXVIII Feria Internacional del Libro de Santo Domingo (FILSD 2026).

La ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera, y el ministro de Cultura de República Dominicana, Roberto Ángel Salcedo, firmaron el Acuerdo Bilateral de Coproducción Cinematográfica y Audiovisual. El instrumento busca reforzar la cooperación entre ambos países, aunar recursos, capacidades y talento, según informó el Ministerio de Cultura panameño.

PUBLICIDAD

El acuerdo crea un marco específico para facilitar producciones realizadas entre profesionales y empresas de ambas naciones. Panamá y República Dominicana ya integran el Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica, por lo que el nuevo convenio pretende ampliar esa relación mediante reglas bilaterales.

“La idea es potenciar a los artistas a través de este convenio bilateral”, afirmó Herrera a EFE, quien también destacó la necesidad de que productores, cineastas y compañías de ambos países establezcan vínculos.

Una claqueta de cine con las banderas de la República Dominicana y Panamá junto a un documento oficial y una bandera panameña sobre una mesa.
Una claqueta de cine y documentos aluden al acuerdo de coproducción audiovisual entre la República Dominicana y Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conexión entre artistas, productores y empresas de ambos países

La titular de Cultura panameña sostuvo que el Estado debe facilitar condiciones para que el sector privado participe en el desarrollo de la actividad audiovisual. “Lo más importante es que somos el puente para que los artistas conecten, las empresas de cineastas conecten y potenciar la industria creativa privada”, declaró.

PUBLICIDAD

Herrera añadió que la participación estatal tiene un alcance organizativo y de impulso. “Nosotros como Ministerio de Cultura somos solamente un puente de organización para que los artistas sean los protagonistas”, explicó en declaraciones recogidas por EFE.

Panamá busca que el convenio amplíe las posibilidades de cooperación internacional para sus productores y profesionales, con proyectos de alcance regional. El acuerdo también puede favorecer el acceso a redes de trabajo, financiamiento y equipos técnicos compartidos dentro del mercado latinoamericano.

La ministra remarcó que las actividades creativas tienen incidencia económica. “La industria creativa aporta al producto interno bruto un aporte significativo al desarrollo económico de los pueblos”, afirmó. Además, destacó la trayectoria de República Dominicana en el ámbito cinematográfico.

Una mujer ajusta un teléfono celular colocado en un trípode junto a un aro de luz, con la bandera de República Dominicana al fondo.
Una creadora de contenido en República Dominicana ajusta un teléfono móvil sobre un trípode para grabar un video. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ley de cine dominicana y los paisajes naturales, ejes de la cooperación

Salcedo señaló que el acuerdo permitirá impulsar coproducciones mediante las herramientas previstas en la legislación cinematográfica dominicana y los escenarios naturales disponibles en los dos países.

El ministro dominicano consideró que esa combinación puede generar proyectos compartidos y ampliar la circulación de obras audiovisuales. “Es un primer paso de altísimo valor, de gran significación para crear una base mucho más amplia y diversa en el mundo audiovisual”, sostuvo.

Para Salcedo, las futuras coproducciones pueden aportar a un proceso de integración de la actividad cinematográfica en Centroamérica y América Latina. El funcionario planteó que la región debe mantener ese impulso mediante alianzas entre instituciones, compañías y creadores.

También valoró la presencia cultural panameña durante la feria y destacó la “receptividad”, la “entrega” y la “pasión” del público de ese país por las expresiones artísticas. Mencionó la actuación de la Orquesta Sinfónica Nacional, el Ballet Folclórico Nacional y la delegación de escritores que participó en Santo Domingo.

Integrantes del Ballet Nacional de Santo Domingo se presentan, durante el primer día de la 28ª edición de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo (FILSD) 2026, que tuvo como punto central la inauguración de su pabellón como país invitado del evento, en el que participan más de 30 escritores panameños, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Pau Mompó Alberola
Integrantes del Ballet Nacional de Santo Domingo se presentan, durante el primer día de la 28ª edición de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo (FILSD) 2026, que tuvo como punto central la inauguración de su pabellón como país invitado del evento, en el que participan más de 30 escritores panameños, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Pau Mompó Alberola

Más de 250 artistas panameños en la feria de Santo Domingo

El acuerdo fue suscrito en el contexto de la FILSD 2026, que finalizará este domingo y tuvo a Panamá como país invitado de honor. La delegación panameña incluyó a más de 250 artistas panameños, según indicó Herrera.

La ministra resaltó la presentación del Ballet Nacional de Panamá, que interpretó el 28 de septiembre la obra rusa El lago de los cisnes. También mencionó el concierto que ofrecerá este sábado la Orquesta Sinfónica de Panamá en el Teatro Nacional de Santo Domingo, en coincidencia con el 85.º aniversario de la agrupación.

La programación incluyó además más de 35 exposiciones de escritores panameños, quienes compartieron actividades con autores dominicanos. Herrera agradeció la acogida del público local y señaló que el intercambio cultural permite acercar a ambos pueblos.

“Esto demuestra que el arte se comparte, que compartir la cultura conecta nuestros pueblos y que somos tan parecidos y diversos”, afirmó la ministra. Panamá, agregó, busca proyectarse internacionalmente a través de su cultura y de sus artistas.

Temas Relacionados

PanamáRepública DominicanaIndustria Cinematográficacooperación bilateral

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gobierno dominicano entregó dos centros educativos para más de 500 estudiantes en zonas rurales

El presidente Luis Abinader encabezó la apertura de los planteles Dominga Avelina Pérez en El Caimito, y El Guano, construidos con una inversión conjunta de 178 millones de pesos dominicanos tras años de espera por edificios propios

Gobierno dominicano entregó dos centros educativos para más de 500 estudiantes en zonas rurales

Más de 300 haitianos fueron deportados desde República Dominicana por puntos fronterizos

La Dirección General de Migración informó que el traslado se realizó el domingo 4 de octubre, luego de procesos de identificación, registro y depuración en el paso fronterizo dominicano de Dajabón

Más de 300 haitianos fueron deportados desde República Dominicana por puntos fronterizos

Detienen al acusado de asaltar y amordazar al actor dominicano Kenny Grullón

El sospechoso fue localizado por agentes de la DICRIM mediante una orden judicial por un hecho ocurrido el 2 de septiembre en la Zona Universitaria del Distrito Nacional

Detienen al acusado de asaltar y amordazar al actor dominicano Kenny Grullón

La inversión dominicana en San José de Ocoa creció un 94% y estos son los sectores que más se transformaron

Más de 40 obras ejecutadas, miles de hogares con servicios básicos por primera vez y cifras que reflejan un cambio profundo en una provincia del sur dominicano

La inversión dominicana en San José de Ocoa creció un 94% y estos son los sectores que más se transformaron

Las autoridades desmontaron más de 70 estructuras ilegales en área protegida de República Dominicana

El operativo coordinado por Medio Ambiente intervino cuatro sectores de la reserva en Verón, donde participaron el SENPA, el Ministerio Público, el Ejército y la Dirección General de Migración dominicana

Las autoridades desmontaron más de 70 estructuras ilegales en área protegida de República Dominicana

TECNO

California detiene los combates no autorizados entre peleadores humanos y robots humanoides

California detiene los combates no autorizados entre peleadores humanos y robots humanoides

Elon Musk confirma conversaciones con TSMC para fabricar chips exclusivos de Tesla, SpaceX y xAI

Waymo triplicó los choques de sus robotaxis en Los Ángeles: qué dicen los datos sobre su seguridad

“No sabemos cómo controlar todavía ningún sistema de IA”: exinvestigador de OpenAI alerta ante el Concejo de Nueva York

Hackers roban datos de casi nueve millones de personas en una filtración masiva en Dinamarca

ENTRETENIMIENTO

Michael Douglas cuenta cómo intentaron atacarlo con una aguja infectada de VIH durante los Premios Oscar de 1992

Michael Douglas cuenta cómo intentaron atacarlo con una aguja infectada de VIH durante los Premios Oscar de 1992

Constance Zimmer, estrella de ‘Entourage’, revela su diagnóstico de cáncer de mama

Joe Jonas reveló cuál es la rutina que usa para el cuidado de su piel: “Pensaba que estaba bien con lavarme la cara por la noche”

James Van Der Beek tenía planes para regresar a ‘Dawson’s Creek’ antes de su muerte

La historia detrás de la canción de Futurama: cómo un clásico experimental inspiró su famosa cortina musical

MUNDO

Estados Unidos y sus aliados alertaron de posibles planes letales de Irán en América Latina

Estados Unidos y sus aliados alertaron de posibles planes letales de Irán en América Latina

Estados Unidos advirtió a los bancos extranjeros que pueden ser sancionados sin aviso previo por operar con Irán

¿La amistad como freno? Un estudio identificó que los chimpancés roban menos comida a su círculo cercano

Trump confirmó que una "amenaza" motivó el traslado de los bombarderos B-1 de la base en Reino Unido

Quién es Cleitinho, el músico y comerciante que ganó la gobernación del segundo estado más poblado de Brasil