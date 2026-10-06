Panamá y República Dominicana sellan un acuerdo para abrir camino a nuevas coproducciones audiovisuales

Dos cineastas representan un acuerdo de coproducción cinematográfica entre la República Dominicana y Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Panamá y República Dominicana suscribieron un acuerdo de coproducción cinematográfica y audiovisual mediante un convenio firmado este sábado durante la participación panameña como país invitado de honor de la XXVIII Feria Internacional del Libro de Santo Domingo (FILSD 2026).

La ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera, y el ministro de Cultura de República Dominicana, Roberto Ángel Salcedo, firmaron el Acuerdo Bilateral de Coproducción Cinematográfica y Audiovisual. El instrumento busca reforzar la cooperación entre ambos países, aunar recursos, capacidades y talento, según informó el Ministerio de Cultura panameño.

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El acuerdo crea un marco específico para facilitar producciones realizadas entre profesionales y empresas de ambas naciones. Panamá y República Dominicana ya integran el Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica, por lo que el nuevo convenio pretende ampliar esa relación mediante reglas bilaterales.

“La idea es potenciar a los artistas a través de este convenio bilateral”, afirmó Herrera a EFE, quien también destacó la necesidad de que productores, cineastas y compañías de ambos países establezcan vínculos.

Una claqueta de cine y documentos aluden al acuerdo de coproducción audiovisual entre la República Dominicana y Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conexión entre artistas, productores y empresas de ambos países

La titular de Cultura panameña sostuvo que el Estado debe facilitar condiciones para que el sector privado participe en el desarrollo de la actividad audiovisual. “Lo más importante es que somos el puente para que los artistas conecten, las empresas de cineastas conecten y potenciar la industria creativa privada”, declaró.

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Herrera añadió que la participación estatal tiene un alcance organizativo y de impulso. “Nosotros como Ministerio de Cultura somos solamente un puente de organización para que los artistas sean los protagonistas”, explicó en declaraciones recogidas por EFE.

Panamá busca que el convenio amplíe las posibilidades de cooperación internacional para sus productores y profesionales, con proyectos de alcance regional. El acuerdo también puede favorecer el acceso a redes de trabajo, financiamiento y equipos técnicos compartidos dentro del mercado latinoamericano.

La ministra remarcó que las actividades creativas tienen incidencia económica. “La industria creativa aporta al producto interno bruto un aporte significativo al desarrollo económico de los pueblos”, afirmó. Además, destacó la trayectoria de República Dominicana en el ámbito cinematográfico.

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Una creadora de contenido en República Dominicana ajusta un teléfono móvil sobre un trípode para grabar un video. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ley de cine dominicana y los paisajes naturales, ejes de la cooperación

Salcedo señaló que el acuerdo permitirá impulsar coproducciones mediante las herramientas previstas en la legislación cinematográfica dominicana y los escenarios naturales disponibles en los dos países.

El ministro dominicano consideró que esa combinación puede generar proyectos compartidos y ampliar la circulación de obras audiovisuales. “Es un primer paso de altísimo valor, de gran significación para crear una base mucho más amplia y diversa en el mundo audiovisual”, sostuvo.

Para Salcedo, las futuras coproducciones pueden aportar a un proceso de integración de la actividad cinematográfica en Centroamérica y América Latina. El funcionario planteó que la región debe mantener ese impulso mediante alianzas entre instituciones, compañías y creadores.

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También valoró la presencia cultural panameña durante la feria y destacó la “receptividad”, la “entrega” y la “pasión” del público de ese país por las expresiones artísticas. Mencionó la actuación de la Orquesta Sinfónica Nacional, el Ballet Folclórico Nacional y la delegación de escritores que participó en Santo Domingo.

Integrantes del Ballet Nacional de Santo Domingo se presentan, durante el primer día de la 28ª edición de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo (FILSD) 2026, que tuvo como punto central la inauguración de su pabellón como país invitado del evento, en el que participan más de 30 escritores panameños, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Pau Mompó Alberola

Más de 250 artistas panameños en la feria de Santo Domingo

El acuerdo fue suscrito en el contexto de la FILSD 2026, que finalizará este domingo y tuvo a Panamá como país invitado de honor. La delegación panameña incluyó a más de 250 artistas panameños, según indicó Herrera.

La ministra resaltó la presentación del Ballet Nacional de Panamá, que interpretó el 28 de septiembre la obra rusa El lago de los cisnes. También mencionó el concierto que ofrecerá este sábado la Orquesta Sinfónica de Panamá en el Teatro Nacional de Santo Domingo, en coincidencia con el 85.º aniversario de la agrupación.

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La programación incluyó además más de 35 exposiciones de escritores panameños, quienes compartieron actividades con autores dominicanos. Herrera agradeció la acogida del público local y señaló que el intercambio cultural permite acercar a ambos pueblos.

“Esto demuestra que el arte se comparte, que compartir la cultura conecta nuestros pueblos y que somos tan parecidos y diversos”, afirmó la ministra. Panamá, agregó, busca proyectarse internacionalmente a través de su cultura y de sus artistas.