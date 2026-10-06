California detiene los combates no autorizados entre peleadores humanos y robots humanoides

El combate que motivó la respuesta regulatoria ocurrió el 18 de septiembre de 2026 en San Francisco. (YouTube: Frankie LaPenna Vlogs y REK)

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La Comisión Atlética del Estado de California ordenó detener los combates no autorizados entre humanos y robots humanoides organizados por la startup REK, luego de que una de sus peleas enfrentara a un youtuber con tres máquinas controladas a distancia en San Francisco.

Qué ordenó la Comisión Atlética de California sobre las peleas con robots

El fundador y director ejecutivo de REK, Cix Liv, difundió en redes sociales una orden de cese y desistimiento enviada por el organismo regulador. La carta exige a la empresa detener cualquier actividad relacionada con combates no autorizados.

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La Comisión Atlética del Estado de California, conocida como CSAC, advirtió que organizar este tipo de eventos sin licencia constituye un delito. El texto cita artículos del Código de Negocios y Profesiones que tipifican como delito menor la organización de encuentros de combate sin la aprobación correspondiente.

El organismo regula los deportes de combate en los que al menos una de las partes es humana. (Captura X/@cixliv)

La orden especifica que REK debe cesar de “organizar, promover o publicitar cualquier encuentro de boxeo o artes marciales mixtas que involucre a un ser humano en el Estado de California sin aprobación previa de la CSAC”. El organismo regula los deportes de combate en los que al menos una de las partes es humana, con el objetivo de garantizar la seguridad y la justicia de la contienda.

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Por la forma en que está redactada la carta, la regulación no habría alcanzado a REK si sus combates se hubieran limitado a enfrentamientos entre máquinas. La intervención del Estado se produjo específicamente a partir del momento en que un humano ingresó a la jaula.

La pelea en San Francisco que encendió la alarma

De acuerdo con el reporte de Tom’s Hardware, el combate que motivó la respuesta regulatoria ocurrió el 18 de septiembre de 2026 en San Francisco. Allí, el youtuber Frankie LaPenna entró a una jaula y se enfrentó a tres robots humanoides distintos.

(YouTube: Frankie LaPenna Vlogs y REK)

Liv presentó el evento en redes sociales como “la PRIMERA pelea de humano contra un robot terminator”. No quedó claro si se trató de una competencia deportiva formal o de un recurso promocional, aunque el episodio logró dar visibilidad a la plataforma.

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LaPenna, también influencer en TikTok, describió la experiencia como “aterradora” tras enfrentarse a un humanoide de casi dos metros de altura. La reacción resulta comprensible frente a una máquina presentada bajo la imagen de un Terminator.

Cómo funcionan realmente los robots humanoides de REK

El nombre con el que REK promociona a sus máquinas genera una impresión engañosa sobre su funcionamiento real. Los robots de la empresa no son autónomos: operadores humanos los controlan en tiempo real desde el exterior de la jaula.

(YouTube: Frankie LaPenna Vlogs y REK)

Las máquinas se encargan únicamente de funciones básicas, como mantener el equilibrio durante el combate. El sistema se asemeja más a Real Steel, la película de 2011 protagonizada por Hugh Jackman que Liv citó como fuente de inspiración, que a un escenario de robots con autonomía plena.

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Según Digital Trends, Liv aseguró que el interés del público por ver enfrentamientos entre personas y máquinas ha sido “demencial”. La empresa había previsto que el atractivo principal de su propuesta serían los combates entre robots, pero la pelea de LaPenna modificó esa expectativa inicial.

El modelo de negocio de REK tras la orden regulatoria

REK no ha anunciado un nuevo evento de combate entre humanos y robots, y no existen fechas confirmadas para futuras peleas de este tipo tras la intervención de la CSAC. La empresa, de todos modos, mantiene otras líneas de negocio activas.

Según el reporte de Tom’s Hardware, REK ofrece eventos privados con un costo desde 10.000 dólares. La compañía también dispone de un simulador disponible en Steam y Meta Quest, donde los usuarios con mejor desempeño podrían acceder a pilotear un robot real.

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