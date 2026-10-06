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La posible formación de Argentina en el partido despedida de Lionel Messi de la Selección

Si bien el entrenador Lionel Scaloni no probó un equipo en la práctica, se espera que los históricos (como Nico Otamendi, quien también dirá adiós) sean de la partida ante Benín en el Monumental

Messi, una pelota, y la indumentaria de la selección argentina. La santísima trinidad para los futboleros argentinos (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)
Messi, una pelota, y la indumentaria de la selección argentina. La santísima trinidad para los futboleros argentinos (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)
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Este martes a las 20, el Estadio Monumental será el escenario del cierre de una era. Lionel Messi jugará su último partido con la selección argentina en el amistoso ante Benín, el tercero y final de esta ventana FIFA, y lo hará ante un estadio que ya palpita el adiós del mejor jugador de la historia de la Albiceleste. Con 207 partidos y 125 goles, el rosarino cerrará un ciclo de más de dos décadas con la camiseta celeste y blanca que incluyó el Mundial 2022, las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima 2022, el oro olímpico en Beijing 2008 y el título mundial Sub-20 de 2005.

La jornada previa al partido tuvo en Ezeiza un clima difícil de clasificar. Aunque el entrenamiento del lunes fue, en apariencia, una práctica más —con su “loco” de rigor, el trabajo del profe Luis Martín en la entrada en calor y el posterior control de Lionel Scaloni sobre los ejercicios—, nada fue completamente normal. Las familias de los jugadores observaron el ensayo desde una tribuna lateral. Cristian Kily González, actual entrenador de Messi en el Inter Miami, y Ezequiel Lavezzi, ex compañero del capitán en distintos ciclos de la Selección, estuvieron presentes en el predio para acompañar al rosarino en sus últimas horas con la camiseta albiceleste.

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Dentro del campo, Messi compartió el “loco” con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Cristian Romero, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso. El ejercicio incluía prendas para quienes perdían la pelota, y en un momento el capitán quedó en el centro. Salió de allí como siempre: primero con una intervención sobre Fernández, luego con una recuperación compartida junto a De Paul. La escena fue pequeña y, al mismo tiempo, reveladora: Messi no resignó competitividad ni en su última práctica. Sus compañeros lo conocen desde hace años. No sorprendió a nadie.

Benín y la probable formación con la que Scaloni despedirá al capitán

Si bien el entrenador no paró un equipo definido en el ensayo, la alineación que maneja el cuerpo técnico para enfrentar a Benín —seleccionado dirigido por Gernot Rohr— sería: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Para este partido, además, fueron convocados el Motorcito y Giovani Lo Celso, quienes no habían participado de los duelos anteriores de la ventana: la victoria por 4-0 sobre Bolivia y la goleada por 7-0 ante Burkina Faso.

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El partido ante Benín también marcará la despedida de Otamendi, otro de los pilares del ciclo campeón del mundo. Y en las tribunas del Monumental habrá caras conocidas: Ángel Di María —retirado de la Selección hace dos años— y otros excompañeros como Leandro Paredes, Thiago Almada, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Germán Pezzella y Ángel Correa compartirán el momento con el rosarino desde el otro lado de la línea de cal.

Una tarde de risas y una imagen que resume todo

Durante el ejercicio, la imagen que se repitió fue la misma de siempre: Messi y De Paul entrenando a la par, entre risas, como llevan haciéndolo desde hace años tanto en la Selección como en el Inter Miami. Esa complicidad, que se volvió una postal habitual en las concentraciones de la Albiceleste, tuvo en Ezeiza su última expresión. Pocos detalles describen mejor el vínculo que Messi construyó con este grupo a lo largo de una década que terminó con todo lo que había para ganar.

El martes, cuando el capitán salga al césped del Monumental, lo hará por 208ª y última vez con la camiseta de Argentina. Después, el ciclo cerrará. Pero su legado será eterno.

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