Rescatan a 61 migrantes de una embarcación que se hundía frente a República Dominicana

Interceptan una nave a la deriva con 38 migrantes haitianos en aguas territoriales de República Dominicana

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La Guardia Costera de Estados Unidos rescató a 61 migrantes que viajaban en una embarcación sobrecargada y en proceso de hundimiento frente a Cabo Cabrón, en la península de Samaná, al noreste de República Dominicana. El operativo, realizado junto con la Armada dominicana, comenzó durante la madrugada de este lunes en aguas del Atlántico.

Según informó la Guardia Costera, una tripulación del guardacostas Winslow Griesser detectó cerca de las 5:50 h, hora local, una nave de unos 9 metros que zozobraba a 22 kilómetros al noroeste de Cabo Cabrón. Los rescatistas iniciaron entonces el traslado de los pasajeros a una embarcación segura.

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La institución estadounidense confirmó que la nave se hundía con rapidez, por lo que sus tripulantes priorizaron la evacuación de las personas que estaban a bordo. No se informó sobre heridos ni sobre el país de origen de los migrantes rescatados.

Foto de archivo: Miembros de la Armada de la República Dominicana y autoridades de protección civil llevan a cabo una operación de búsqueda de un adolescente que desapareció durante la tormenta tropical Melissa, en Santo Domingo, República Dominicana. 25 de octubre de 2025. REUTERS/Eddy Vittini

Apoyo aéreo y patrulleras dominicanas en el rescate

La Guardia Costera desplegó un helicóptero MH-60T Jayhawk de la Estación Aérea de Borinquen, en Puerto Rico, para brindar apoyo desde el aire. Una aeronave de la Fuerza Aérea Dominicana también acudió al área donde se desarrolló el rescate.

Poco después llegaron las patrulleras Capella CG-108 y Algenib Ll-169, pertenecientes a la Armada de República Dominicana. Las unidades colaboraron con la Guardia Costera hasta completar la evacuación de los 61 ocupantes de la embarcación.

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El comandante Matthew Romano, jefe de respuesta del sector San Juan de la Guardia Costera afirmó que la coordinación entre las autoridades de ambos países fue clave. “Gracias a la rápida respuesta de las tripulaciones de rescate de la Guardia Costera y de la Armada de República Dominicana, se salvaron 61 vidas de una embarcación sobrecargada y que se hundía”, afirmó en un comunicado.

Las autoridades no detallaron el destino inicial de los migrantes ni las circunstancias en las que la embarcación comenzó a hacer agua. Tampoco precisaron si se abrió una investigación para identificar a los responsables de organizar el trayecto.

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FOTO DE REFERENCIA: Búsqueda de náufragos en la que participaron dos embarcaciones y un helicóptero cerca de República Dominicana. EFE/ Archivo

Un naufragio reciente dejó muertos y desaparecidos en el Canal de Mona

El rescate ocurrió una semana después de otro naufragio en la zona. La noche del domingo anterior, una embarcación similar con más de 60 personas se hundió en las aguas del Canal de Mona, entre República Dominicana y Puerto Rico.

En ese caso, las autoridades rescataron a 49 personas con vida y recuperaron los cuerpos de tres migrantes. Otras 10 personas continuaban desaparecidas, según informó la Guardia Costera.

El Canal de Mona tiene unos 110 kilómetros de ancho y constituye una de las rutas marítimas que utilizan migrantes dominicanos y haitianos para intentar llegar a Puerto Rico, territorio de Estados Unidos. Muchos de esos viajes se realizan en yolas, embarcaciones frágiles que suelen navegar con exceso de pasajeros y sin condiciones adecuadas de seguridad.

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Romano advirtió que los cruces irregulares por mar implican un riesgo elevado. “Estos viajes peligrosos e ilegales están aumentando, y tarde o temprano se nos acabará la suerte”, señaló. El funcionario pidió a quienes evalúan emprender esas travesías que no recurran a traficantes y que busquen alternativas migratorias legales.

La Guardia Costera indicó que quienes sean interceptados durante estos trayectos pueden afrontar procesos judiciales o una repatriación inmediata.