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Elon Musk confirma conversaciones con TSMC para fabricar chips exclusivos de Tesla, SpaceX y xAI

Intel mantiene un acuerdo amplio de licencias cruzadas de patentes con TSMC, mientras que Terafab no cuenta con un acuerdo equivalente

El fundador de Tesla y SpaceX reconoció el diálogo en una publicación. REUTERS/Dado Ruvic
El fundador de Tesla y SpaceX reconoció el diálogo en una publicación. REUTERS/Dado Ruvic
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Elon Musk confirmó que mantiene conversaciones con Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) para explorar una colaboración vinculada a Terafab, la iniciativa con la que busca producir semiconductores destinados a Tesla, SpaceX y xAI. El empresario aclaró que se trata de diálogos preliminares y que todavía no existe ningún acuerdo cerrado entre las partes.

La posibilidad de sumar al fabricante taiwanés abre interrogantes sobre quién controlaría la eventual fábrica, qué tecnología de producción emplearía y cómo se repartirían las responsabilidades entre los socios. Según un reporte de Tom’s Hardware basado en el boletín Culpium, TSMC podría integrarse al proyecto, en el que Intel ya figuraba como el otro socio mencionado.

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Qué dijo Musk sobre las conversaciones con TSMC

El fundador de Tesla y SpaceX reconoció el diálogo en una publicación en la que señaló que, por el momento, solo existen conversaciones entre las partes, aunque dejó abierta la puerta a que de ellas surja algo concreto. No ofreció precisiones sobre el alcance de los contactos, la ubicación de una eventual planta ni un calendario para tomar decisiones.

El empresario aclaró que se trata de diálogos preliminares y que todavía no existe ningún acuerdo cerrado entre las partes. REUTERS
El empresario aclaró que se trata de diálogos preliminares y que todavía no existe ningún acuerdo cerrado entre las partes. REUTERS

TSMC, por su parte, no había realizado comentarios públicos sobre el asunto, de acuerdo con la información disponible en la fuente consultada. Esa ausencia de confirmación oficial deja sin resolver incluso los aspectos más básicos de una posible operación conjunta, como el capital comprometido, la propiedad de las instalaciones y quién asumiría la gestión de la producción.

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La falta de acuerdo cerrado obliga a tomar la noticia como una posibilidad en discusión y no como un hecho consumado. Las conversaciones entre Musk y TSMC sobre Terafab implican un acercamiento exploratorio para evaluar una fabricación conjunta de chips destinados a Tesla, SpaceX y xAI, sin que exista todavía definición sobre inversión, control operativo ni cronograma.

Los dos modelos de negocio que se barajan para Terafab

El boletín citado por Tom’s Hardware plantea dos esquemas posibles para estructurar la eventual alianza. El primero pondría a TSMC como propietaria y operadora de la fábrica, mientras SpaceX o Terafab aportarían inversión, se comprometerían a comprar un volumen garantizado de chips, o combinarían ambas alternativas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La posibilidad de sumar al fabricante taiwanés abre interrogantes sobre quién controlaría la eventual fábrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese modelo tendría paralelos con empresas conjuntas en las que TSMC participa actualmente en Japón y en Alemania. En esos proyectos, los socios locales aportan capital y demanda del mercado, mientras la compañía taiwanesa contribuye con sus procesos de fabricación y se encarga de operar las plantas.

El segundo esquema resultaría más novedoso para TSMC: en este caso, SpaceX tendría la participación mayoritaria y el control del proyecto, mientras el fabricante taiwanés aportaría menos capital a cambio de experiencia operativa y tecnología de proceso.

El reporte también vincula estas conversaciones con planes atribuidos a TSMC para construir un complejo de fábricas en Texas. Una eventual instalación en ese estado representaría para las empresas de Musk una forma de organizar una cadena de suministro dedicada a sus propias necesidades, aunque la información disponible no detalla capacidad, inversión ni plazos concretos.

TSMC controla más del 70% del mercado mundial de fabricación de microchips por contrato. Europa Press
TSMC controla más del 70% del mercado mundial de fabricación de microchips por contrato. Europa Press

El papel de Intel y las dudas sobre la tecnología de fabricación

Intel sigue siendo el único socio nombrado además de TSMC en los planes conocidos de Terafab. Su tecnología de proceso 14A, descrita como de clase 1,4 nanómetros, estaba prevista para fabricar chips destinados a SpaceX, Tesla y xAI, aunque no se precisó qué productos usarían ese nodo ni cómo se dividiría la producción entre los socios.

Si TSMC finalmente se incorpora al proyecto con su propia tecnología de fabricación, el uso del nodo 14A de Intel podría quedar en entredicho, según plantea la publicación. Se trata de una consecuencia posible y no de una decisión ya comunicada por ninguna de las compañías involucradas.

Existe además una alternativa que combinaría a ambos fabricantes en distintas etapas del proceso. Terafab podría producir los chips en Texas con tecnología de Intel y recurrir a TSMC para el empaquetado avanzado, un área en la que la compañía taiwanesa es reconocida como proveedor destacado a nivel global.

A esto se suma una cuestión de propiedad intelectual señalada en el análisis: Intel mantiene un acuerdo amplio de licencias cruzadas de patentes con TSMC, mientras que Terafab no cuenta con un acuerdo equivalente. El uso de un proceso desarrollado por Intel dentro de una estructura que incluya a TSMC podría generar una cuestión de patentes, aunque no se afirma que exista infracción ni conflicto formal entre las compañías mencionadas.

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