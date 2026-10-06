República Dominicana promoverá su oferta exportable en tres ferias de España, Estados Unidos y Francia

ProDominicana llevará exportaciones dominicanas a tres ferias de Europa y Estados Unidos (Foto archivo, cortesía Presidencia)

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República Dominicana promoverá su oferta exportable en tres ferias internacionales durante octubre de 2026, con una agenda que incluirá encuentros del sector agroalimentario en España, Estados Unidos y Francia. La iniciativa estará a cargo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) y busca generar contactos con compradores, importadores y distribuidores de distintos mercados.

El calendario comenzará el martes 6 de octubre en Madrid, donde empresas dominicanas participarán en Fruit Attraction 2026. Luego, la delegación viajará a Orlando para asistir a The Global Produce & Floral Show, prevista entre el 15 y el 17 de octubre. La programación cerrará en París con SIAL Paris 2026, que se desarrollará del 17 al 21 de octubre.

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La Presidencia dominicana informó el lunes que la participación en esos espacios forma parte del acompañamiento a productores y exportadores que buscan ampliar sus canales de comercialización fuera del país.

Fruit Attraction 2026 abre el recorrido; SIAL Paris lo cierra

Fruit Attraction 2026 abrirá el recorrido de ProDominicana entre el 6 y el 8 de octubre en Ifema Madrid. El encuentro reúne a actores vinculados con la producción, distribución y comercialización de frutas y vegetales.

La entidad pública iniciará este martes una agenda en Madrid, Orlando y París para acercar productores locales a importadores, distribuidores y posibles socios comerciales internacionales (Foto archivo, cortesía ProDominicana)

La segunda escala será The Global Produce & Floral Show, en Orlando, Estados Unidos. La feria se celebrará entre el 15 y el 17 de octubre y permitirá presentar productos dominicanos ante operadores del mercado norteamericano.

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El itinerario concluirá en SIAL Paris 2026, en el recinto ferial Paris Nord Villepinte. La exposición se realizará entre el 17 y el 21 de octubre y estará orientada a la industria de alimentos y bebidas, con presencia de compradores y distribuidores internacionales.

Frutas, vegetales, flores y alimentos procesados en la muestra

La delegación dominicana presentará productos como frutas, vegetales, flores y alimentos procesados, según el anuncio oficial. El objetivo será facilitar reuniones comerciales con potenciales compradores y promover vínculos con empresas que operan en mercados europeos y estadounidenses.

ProDominicana prevé aprovechar las tres ferias para obtener información sobre tendencias de consumo, condiciones de acceso y alternativas de distribución. Esos contactos, de acuerdo con la comunicación, permitirán a los exportadores identificar oportunidades para colocar sus productos en nuevos destinos.

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El director ejecutivo de ProDominicana, Vladimir Pimentel F., señaló que la agenda tiene como propósito acercar a las empresas locales a socios comerciales y a las demandas de cada mercado.

“Con esta agenda internacional, la República Dominicana continúa acompañando a sus exportadores en su proceso de crecimiento y proyecta al país como un socio comercial cercano, competitivo y confiable”, afirmó Pimentel.

Empresas del país exhibirán frutas, vegetales, flores y alimentos procesados durante encuentros sectoriales programados entre el 6 y el 21 de octubre (Foto archivo, cortesía ProDominicana)

Participación orientada a concretar negocios y no solo a exhibir productos

El funcionario sostuvo que la participación no se limitará a la exhibición de mercancías. “Más allá de exhibir productos, la participación permitirá crear vínculos con potenciales socios comerciales, conocer de primera mano las nuevas preferencias de los consumidores y explorar canales” para la llegada de la oferta dominicana a otros mercados, expresó.

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Pimentel añadió que el equipo de exportación de la entidad está enfocado en la concreción de negocios y en resultados que permitan ampliar la presencia de productos dominicanos en el exterior.

Como parte de esa estrategia, la institución invitó a consultar ProInteligencia, su plataforma de inteligencia de mercados, que reúne información sobre comercio exterior, inversión y oportunidades de negocios para empresas de la República Dominicana.