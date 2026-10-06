Paro de Subte: la empresa explicó el motivo del descuento a trabajadores y apuntó contra el gremio

La empresa Emova cuestionó la medida de fuerza convocada por la AGTSyP que paralizará la Línea A desde las 19 horas. (buenosaires.gob.ar)

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La empresa Emova, concesionaria del servicio de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires, salió al cruce de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) horas antes de que se concrete una nueva interrupción del servicio. A través de un comunicado difundido este lunes, la compañía defendió la forma en que liquidó los haberes del personal y cuestionó los motivos detrás de la medida de fuerza convocada para este martes 6 de octubre.

El conflicto había quedado planteado desde la misma tarde, cuando el gremio denunció descuentos salariales indebidos aplicados a trabajadores que, según su versión, cumplieron sus jornadas durante todo el mes. La respuesta de la empresa no se limitó a desmentir esa acusación: también apuntó contra el momento elegido por la organización sindical para llevar adelante la protesta.

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Lo que en un principio parecía un reclamo salarial puntual terminó derivando en un cruce más amplio, donde Emova cuestionó tanto el fundamento del planteo como el contexto político interno que, según sostuvo, explicaría la decisión de interrumpir el servicio. La Línea A quedará paralizada desde las 19 horas hasta el cierre de la jornada, en una medida que impactará sobre miles de pasajeros.

En su comunicado, Emova manifestó su “preocupación” por este tipo de medidas sindicales, a las que calificó como perjudiciales para los usuarios. La empresa remarcó que cumple con las instancias de diálogo habilitadas en la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de evitar que la protesta se concrete.

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Según la compañía, el reclamo gremial “carece de fundamento”, ya que los haberes fueron liquidados conforme a los registros de asistencia del personal. Emova sostuvo que abonó los días efectivamente trabajados y que los descuentos aplicados correspondieron únicamente a jornadas en las que, de acuerdo con esos mismos registros, los empleados no prestaron servicio.

El gremio denunció descuentos salariales indebidos aplicados a empleados que cumplieron sus jornadas del mes. Fotografía: Adrián Escandar

La empresa también precisó el alcance numérico del conflicto. Indicó que el reclamo formulado en términos genéricos por el sindicato involucraría a unos 20 trabajadores, una cifra que representa menos del 0,5% de la dotación total, si se tiene en cuenta que en el subte se desempeñan 4.700 personas. Pese a esa proporción, remarcó que la medida afectará a miles de usuarios.

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El comunicado fue más allá de la discusión salarial y vinculó la convocatoria a un proceso interno dentro del propio gremio. Emova sostuvo que la AGTSyP recurre a esta medida “en el marco de un proceso electoral interno”, lo que impediría a miles de personas acceder a lo que describió como un servicio fundamental para el funcionamiento de la ciudad.

La empresa ratificó que la liquidación de haberes fue realizada de manera correcta y que los descuentos cuestionados por el gremio se encuentran enmarcados en la normativa vigente. No obstante, dejó una puerta abierta: afirmó estar dispuesta a revisar las situaciones puntuales que así lo requieran, sin precisar de qué manera se instrumentaría esa revisión ni en qué plazos.

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La medida de fuerza afectará a una línea con un uso intensivo. Según el Informe de Movilidad del Gobierno porteño, la Línea A transportó un promedio de 148.167 pasajeros diarios en días hábiles durante octubre de 2025. Esa cifra había sido incluso mayor meses antes: en mayo del mismo año, el recorrido había registrado 153.887 usos diarios, de acuerdo con los datos difundidos como referencia sobre la demanda del servicio.

La concesionaria del subte sostuvo que los descuentos corresponden a ausencias registradas y afectan a unos 20 trabajadores. Fotografía: Adrián Escandar

El gremio, por su parte, exigió el cese inmediato de los descuentos y el pago de las sumas que considera adeudadas. Durante la tarde del lunes, Emova ya había informado, a las 16:08, que la línea registraba demoras vinculadas a la medida gremial, aunque en ese primer aviso no incluyó precisiones sobre el alcance que tendría la interrupción prevista para el martes.

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Este episodio no es el primero de este tipo en los últimos meses. La misma organización sindical había protagonizado una protesta previa en la Línea C, que une las estaciones Constitución y Retiro, con una interrupción del servicio que se extendió hasta minutos antes de las 16 y generó filas de pasajeros en las estaciones cabecera.

En aquella oportunidad, el secretario gremial de la AGTSyP, Néstor Segovia, había cuestionado la continuidad de las formaciones Nagoya 5000 por la presencia de asbesto, y sostuvo que Emova no cumplía con un acta firmada el 31 de mayo de 2024. El dirigente había declarado entonces: “No queremos más asbesto en el subte”.

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