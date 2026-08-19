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Del anime al streaming: quiénes son las cantantes reales que dan voz a Las Guerreras K-Pop

La película impulsa al trío ficticio con música viral y presencia en plataformas como Spotify y TikTok, mientras el interés se centra en las cantantes reales que prestan voz a Rumi, Mira y Zoey

El proyecto une animación y escena musical con EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami como intérpretes del grupo, una elección que aporta autenticidad y amplifica el vínculo de fans con personajes y artistas fuera de la pantalla - crédito Fotomontaje (Netflix/Reuters)
El proyecto une animación y escena musical con EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami como intérpretes del grupo, una elección que aporta autenticidad y amplifica el vínculo de fans con personajes y artistas fuera de la pantalla - crédito Fotomontaje (Netflix/Reuters)
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En solo un año, Las Guerreras K-Pop ha pasado de ser una apuesta de animación a convertirse en un fenómeno global del streaming. Su éxito en Netflix y plataformas como Spotify y TikTok demuestra que la combinación de narrativa vibrante, acción sobrenatural y música K-pop no solo es efectiva, sino que puede redefinir el modo en que las historias trascienden la pantalla.

Sin embargo, detrás del fenómeno, hay un detalle que cautiva a los fans y despierta la curiosidad: ¿quiénes son las voces reales que dan vida a las protagonistas de HUNTR/X?

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Ejae, Rei Ami, y Audrey Nuna son las voces que convierten a HUNTR/X en un grupo “real” - REUTERS/Mario Anzuoni
Ejae, Rei Ami, y Audrey Nuna son las voces que convierten a HUNTR/X en un grupo “real” - REUTERS/Mario Anzuoni

HUNTR/X: las voces que cruzaron fronteras

El trío protagonista de Las Guerreras K-Pop está compuesto por Rumi, Mira y Zoey, tres cazadoras de demonios que, cuando no combaten fuerzas oscuras, forman una poderosa girlband de K-pop.

Detrás de estos personajes, tres cantantes reales aportan su talento y personalidad, fusionando el imaginario animado con la escena musical global.

Quién es Rumi

Rumi es la líder y el corazón de HUNTR/X, la voz que guía al grupo tanto en el escenario como en la batalla contra las fuerzas oscuras. EJAE (Kim Eun-Jae) es quien da vida a este personaje, aportando una interpretación vocal poderosa y llena de matices.

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(Netflix)
Las tres artistas interpretan a Rumi, Mira y Zoey en Las Guerreras K-Pop, mezclando potencia vocal, R&B alternativo y actitud rebelde para que la girlband ficticia trascienda Netflix y se expanda en plataformas musicales - (Netflix)

En la película, Rumi se distingue por su capacidad de transmitir emociones profundas a través de la música, especialmente en canciones como “Golden”, que marcan los momentos más intensos de la historia. Su voz es la que une al equipo y motiva a las demás integrantes en los momentos de mayor incertidumbre y desafío.

Quién es Mira

Mira representa el estilo, la creatividad y la visión futurista de HUNTR/X. Su personaje destaca por su personalidad innovadora y su sentido de la moda, convirtiéndose en un ícono dentro y fuera del escenario. Audrey Nuna presta su voz a Mira, añadiendo una sonoridad única que combina elegancia y frescura.

En cada actuación, Mira aporta sofisticación y originalidad, desafiando las expectativas del género y mostrando que el K-pop puede reinventarse con cada generación. Su interpretación refuerza la identidad visual y sonora del grupo, haciendo de Mira una pieza clave en la dinámica del trío.

Quién es Zoey

Zoey es la energía y la rebeldía de HUNTR/X, la fuerza disruptiva que impulsa al grupo a romper límites. Rei Ami (Sarah Yeeun Lee) es la encargada de transmitir esa actitud audaz y desenfadada a través de su interpretación. Zoey se caracteriza por su espíritu libre, su capacidad para desafiar las normas y su autenticidad en el escenario y en la lucha.

Las guerreras k-pop
El trío detrás de HUNTR/X une tres estilos y explica parte del fenómeno global - (Netflix)

La voz de Rei Ami aporta intensidad y carisma, permitiendo que Zoey brille tanto en los momentos de confrontación como en las coreografías más potentes.

Un fenómeno que trasciende la pantalla

La película no solo ha roto récords de visualización y permanencia en el Top 10 mundial. También ha conseguido que el grupo ficticio HUNTR/X trascienda la animación, ganando premios, conquistando las listas musicales e impulsando retos virales en redes sociales.

El tema “Golden” incluso se convirtió en la primera canción de K-pop procedente de una película en ganar un Grammy y alcanzar el número uno en el Billboard Hot 100. Pero la autenticidad de la experiencia no sería la misma sin el trabajo de tres artistas que representan el nuevo rostro de la música coreana en el mundo.

El éxito de Las Guerreras K-Pop no se explica solo por la animación o la música pegadiza. La elección de voces reales, con trayectorias propias y estilos definidos, aporta una dimensión extra de autenticidad y conexión emocional. Los fans no solo siguen la historia de Rumi, Mira y Zoey; también descubren a EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, artistas que aportan diversidad y profundidad a la franquicia.

La película ha consolidado su impacto en la cultura pop con premios Oscar, récords de streaming y colaboraciones en videojuegos, demostrando que el cruce entre anime, música y plataformas digitales puede crear fenómenos globales y nuevas formas de participación comunitaria.

La experiencia completa de Las Guerreras K-Pop está disponible en Netflix, con opciones de audio y subtítulos en español, garantizando acceso legal y seguro. La banda sonora, liderada por los temas de HUNTR/X, puede escucharse en Spotify y otras plataformas, llevando el fenómeno más allá del streaming y conectando a los seguidores con las voces que están definiendo una nueva era en el entretenimiento digital.

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