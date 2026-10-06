Guatemala

Litigios y abandono: cómo el PNUD y la Confederación Deportiva de Guatemala intentan rescatar obras del Estadio Doroteo Guamuch Flores

El principal escenario deportivo de Guatemala lleva años paralizado tras incumplimientos contractuales y denuncias penales. Ahora, una convocatoria abierta busca rehabilitar su pista, gramilla e iluminación con una inversión de 8.3 millones de dólares.

Vista aérea de un estadio vacío con el campo de tierra, gradas azules y amarillas, excavadoras, una pantalla gigante y la palabra GUATEMALA en los asientos
La CDAG y el PNUD lanzaron una licitación pública internacional para terminar la remodelación del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores que quedó abandonado en 2025. (Redes Sociales)
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La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lanzaron una licitación pública para remozar el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, una obra que que ha estado paralizada por litigios, señalamientos de corrupción y abandono desde 2025.

La convocatoria, publicada este 5 de octubre, está identificada con el número UNDP-GTM00294, contempla la construcción de obras complementarias y servicios vinculados al mejoramiento de las instalaciones deportivas y recreativas del estadio, ubicado en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala.

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El proceso llega después de seis meses de estudios técnicos, evaluaciones y preparación de documentos.

El convenio entre la CDAG y el PNUD fue suscrito en marzo, aunque la fase de contratación no había avanzado hasta ahora que se lanza una convocatoria abierta e internacional.

La licitación incluye pista, gramilla, butacas e iluminación

Las empresas nacionales e internacionales podrán presentar ofertas de forma individual o mediante consorcios, para uno, varios o la totalidad de los tres lotes definidos por el PNUD y la CDAG.

La CGC denunció penalmente a 12 personas por irregularidades en la planificación, contratación, ejecución y supervisión de la remodelación del estadio nacional.
El proyecto divide los trabajos de renovación en tres lotes dedicados a la pista con la cancha, las butacas y el sistema de iluminación. (Archivo/Cortesía para Infobae América/José Chic)

El primero incluye la pista de atletismo y el campo de fútbol. El segundo abarca las butacas y trabajos asociados, mientras que el tercero corresponde al sistema de iluminación.

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El proyecto prevé la rehabilitación de la pista con especificaciones de World Athletics, la instalación de una nueva gramilla con estándares de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), el sistema de riego, la renovación de los asientos y la modernización de las luminarias. También contempla señalización, medidas de seguridad y la compra de maquinaria especializada.

Antes de publicar la invitación, el PNUD recibió información de 10 empresas nacionales e internacionales interesadas en participar en la etapa de Expresión de Interés. Con esa documentación, el organismo fortaleció los requisitos técnicos y administrativos del concurso.

Las obras aún no fueron adjudicadas

La publicación de la licitación no implica el inicio inmediato de la construcción. Las ofertas deberán pasar por un Comité de Evaluación, que analizará la situación legal y financiera de los postulantes, su capacidad técnica, antecedentes en proyectos similares, cumplimiento de requisitos y precio evaluado.

El PNUD indicó que el proceso estará sujeto a mecanismos internos de supervisión y control. Las personas que intervengan en la evaluación deberán suscribir declaraciones de confidencialidad, imparcialidad y ausencia de conflictos de interés.

Campo de tierra en un estadio con gradas azules y amarillas. Varias personas, una máquina de construcción y árboles en el fondo
Las obras prevén adaptar la pista de atletismo a estándares de World Athletics y la gramilla a las exigencias de la FIFA. (Redes sociales)

Las compañías interesadas deberán registrar su participación a través del correo procurement.gt@undp.org. La convocatoria establece una reunión informativa y una visita guiada al estadio para el 21 de octubre, antes de la presentación y revisión de las propuestas.

La CDAG trasladó al PNUD Q63.599,170, equivalente a unos USD 8.3 millones, para financiar la intervención integral. Cuando ambas entidades firmaron el acuerdo, estimaron que el proyecto tendría una duración aproximada de 18 meses, con una posible finalización hacia finales de 2027.

El proyecto busca superar una obra detenida desde 2025

La nueva licitación intenta resolver la crisis que dejó el contrato anterior con Constructora y Distribuidora Bremar, cuya ejecución superaba los Q32,4 millones (USD 4.2 millones). La obra quedó detenida con un avance estimado entre el 30% y el 34%, sin gramilla y sin una pista sintética apta para competencias.

La CGC denunció penalmente a 12 personas por irregularidades en la planificación, contratación, ejecución y supervisión de la remodelación del estadio nacional.
La auditoría de la Contraloría General de Cuentas reportó que la remodelación del estadio alcanzó solo 29% de avance físico al vencer el plazo contractual en diciembre de 2025. (Cortesía para Infobae América/José Chic)

La CDAG rescindió el contrato a finales de 2025 por incumplimientos en los plazos y activó el cobro de fianzas. Además, la Contraloría General de Cuentas presentó denuncias ante el Ministerio Público por posibles irregularidades vinculadas con el proyecto.

El próximo paso será la visita técnica del 21 de octubre. Luego, el PNUD deberá evaluar las ofertas y definir qué empresas asumirán la recuperación del principal escenario deportivo de Guatemala.

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