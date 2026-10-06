Un empate con Martinica condenó a El Salvador y acelera la salida del Bolillo Gómez

La Selecta, Partido por Liga de Naciones de Concacaf entre la selección de fútbol de El Salvador vs Jamaica, disputado en el Estadio Cuscatlán de San Salvador. El Salvador perdió 0-2 amte la selección del Caribe. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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La selección de El Salvador empató 1-1 este lunes ante Martinica como visitante y consumó su descenso de la Liga A de la Concacaf, un resultado que deja en duda la continuidad del técnico colombiano Hernán Darío “Bolillo” Gómez al frente del combinado centroamericano.

La Selecta necesitaba imponerse fuera de casa y aguardar derrotas de Honduras o Guatemala en sus respectivos compromisos para evitar la pérdida de categoría. El punto obtenido no alcanzó: el equipo cerró con cuatro unidades y la peor diferencia de goles entre los seleccionados comprometidos con el descenso, por lo que ningún marcador de los partidos pendientes podrá modificar su destino.

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El desenlace también pone bajo presión a Gómez, quien había condicionado su continuidad a la permanencia en la máxima división de la Liga de Naciones. El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), Yamil Bukele, había anticipado que el entrenador dejaría el cargo si no cumplía ese objetivo.

Gol a los tres minutos y ventaja que no resistió el complemento

El partido comenzó de la forma que requería El Salvador. A los tres minutos, Jefferson Valladares aprovechó una falla entre el arquero local y un defensor, que no lograron despejar una pelota disputada con Styven Vásquez. El mediocampista quedó con espacio para definir y adelantó a los visitantes.

Con la ventaja temprana, el conjunto dirigido por Gómez buscó controlar el encuentro desde el orden defensivo. El plan incluyó líneas compactas, salidas rápidas y envíos al área para encontrar al delantero Brayan Gil.

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Partido entre la selecciones de El Salvador y Martinica, disputado en el Estadio Jorge Mágico González por Liga de Naciones de Concacaf 2026/2027. Resultado final fue de 3-1 a favor de El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Gil tuvo al menos dos oportunidades para ampliar la distancia, pero no las concretó. Esas chances tomaron peso cuando Martinica empezó a instalarse en campo rival y manejar la posesión con mayor continuidad.

Mario González respondió en varias llegadas de los locales y sostuvo la ventaja durante el primer tiempo. Martinica, de todos modos, encontró espacios ante una defensa salvadoreña que se replegó cada vez más cerca de su área.

El empate de Antiste que consumó el descenso

La igualdad llegó a los 56 minutos. Janis Antiste recibió una asistencia de taco dentro del área y definió con potencia ante González para establecer el 1-1, un gol que modificó por completo el panorama de la noche.

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A partir de entonces, Martinica asumió el control. El equipo local movió la pelota, forzó errores en la salida salvadoreña y acumuló ataques sobre el arco visitante. El Salvador resistió hasta el final, aunque ya no logró generar situaciones claras para recuperar la ventaja.

El empate mantiene abiertas las opciones de Martinica para permanecer en la Liga A. Para lograrlo, necesita que Honduras pierda ante Jamaica, que llegaba segunda antes de enfrentar a los catrachos.

La eliminación de El Salvador profundiza una campaña irregular en el torneo y abre un escenario de cambios. Bukele había sido explícito tras la derrota por 6-0 ante Guatemala, resultado que dejó al seleccionado en una posición crítica.

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Partido entre la selecciones de El Salvador y Martinica, disputado en el Estadio Jorge Mágico González por Liga de Naciones de Concacaf 2026/2027. Resultado final fue de 3-1 a favor de El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

“‘Bolillo’ me dijo, y le tomé la palabra, que si no logra mantener a la selección en el grupo A, se va el martes 6 de octubre y eso es lo que puso sobre la mesa”, afirmó el presidente de la Fesfut.

Desde que asumió en febrero de 2025, Gómez dirigió 20 partidos oficiales con El Salvador. Su saldo fue de 4 victorias, 6 empates y 10 derrotas. Además, disputó siete encuentros frente a clubes o academias, con tres triunfos, dos igualdades y dos caídas.

La Fesfut deberá definir ahora la situación del entrenador, después de que el objetivo planteado para su ciclo quedara fuera de alcance.