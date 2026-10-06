El Salvador

Un empate con Martinica condenó a El Salvador y acelera la salida del Bolillo Gómez

La Selecta igualó 1-1 como visitante y terminó con cuatro puntos, la peor diferencia de goles entre los equipos comprometidos, un desenlace que confirma su salida de la Liga A de la Concacaf

La Selecta, Partido por Liga de Naciones de Concacaf entre la selección de fútbol de El Salvador vs Jamaica, disputado en el Estadio Cuscatlán de San Salvador.
La Selecta, Partido por Liga de Naciones de Concacaf entre la selección de fútbol de El Salvador vs Jamaica, disputado en el Estadio Cuscatlán de San Salvador. El Salvador perdió 0-2 amte la selección del Caribe. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Guardar

La selección de El Salvador empató 1-1 este lunes ante Martinica como visitante y consumó su descenso de la Liga A de la Concacaf, un resultado que deja en duda la continuidad del técnico colombiano Hernán Darío “Bolillo” Gómez al frente del combinado centroamericano.

La Selecta necesitaba imponerse fuera de casa y aguardar derrotas de Honduras o Guatemala en sus respectivos compromisos para evitar la pérdida de categoría. El punto obtenido no alcanzó: el equipo cerró con cuatro unidades y la peor diferencia de goles entre los seleccionados comprometidos con el descenso, por lo que ningún marcador de los partidos pendientes podrá modificar su destino.

PUBLICIDAD

El desenlace también pone bajo presión a Gómez, quien había condicionado su continuidad a la permanencia en la máxima división de la Liga de Naciones. El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), Yamil Bukele, había anticipado que el entrenador dejaría el cargo si no cumplía ese objetivo.

Gol a los tres minutos y ventaja que no resistió el complemento

El partido comenzó de la forma que requería El Salvador. A los tres minutos, Jefferson Valladares aprovechó una falla entre el arquero local y un defensor, que no lograron despejar una pelota disputada con Styven Vásquez. El mediocampista quedó con espacio para definir y adelantó a los visitantes.

Con la ventaja temprana, el conjunto dirigido por Gómez buscó controlar el encuentro desde el orden defensivo. El plan incluyó líneas compactas, salidas rápidas y envíos al área para encontrar al delantero Brayan Gil.

PUBLICIDAD

Partido entre la selecciones de El Salvador y Martinica, disputado en el Estadio Jorge Mágico González por Liga de Naciones de Concacaf 2026/2027. Resultado final fue de 3-1 a favor de El Salvador
Partido entre la selecciones de El Salvador y Martinica, disputado en el Estadio Jorge Mágico González por Liga de Naciones de Concacaf 2026/2027. Resultado final fue de 3-1 a favor de El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Gil tuvo al menos dos oportunidades para ampliar la distancia, pero no las concretó. Esas chances tomaron peso cuando Martinica empezó a instalarse en campo rival y manejar la posesión con mayor continuidad.

Mario González respondió en varias llegadas de los locales y sostuvo la ventaja durante el primer tiempo. Martinica, de todos modos, encontró espacios ante una defensa salvadoreña que se replegó cada vez más cerca de su área.

El empate de Antiste que consumó el descenso

La igualdad llegó a los 56 minutos. Janis Antiste recibió una asistencia de taco dentro del área y definió con potencia ante González para establecer el 1-1, un gol que modificó por completo el panorama de la noche.

A partir de entonces, Martinica asumió el control. El equipo local movió la pelota, forzó errores en la salida salvadoreña y acumuló ataques sobre el arco visitante. El Salvador resistió hasta el final, aunque ya no logró generar situaciones claras para recuperar la ventaja.

El empate mantiene abiertas las opciones de Martinica para permanecer en la Liga A. Para lograrlo, necesita que Honduras pierda ante Jamaica, que llegaba segunda antes de enfrentar a los catrachos.

La eliminación de El Salvador profundiza una campaña irregular en el torneo y abre un escenario de cambios. Bukele había sido explícito tras la derrota por 6-0 ante Guatemala, resultado que dejó al seleccionado en una posición crítica.

Partido entre la selecciones de El Salvador y Martinica, disputado en el Estadio Jorge Mágico González por Liga de Naciones de Concacaf 2026/2027. Resultado final fue de 3-1 a favor de El Salvador
Partido entre la selecciones de El Salvador y Martinica, disputado en el Estadio Jorge Mágico González por Liga de Naciones de Concacaf 2026/2027. Resultado final fue de 3-1 a favor de El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

“‘Bolillo’ me dijo, y le tomé la palabra, que si no logra mantener a la selección en el grupo A, se va el martes 6 de octubre y eso es lo que puso sobre la mesa”, afirmó el presidente de la Fesfut.

Desde que asumió en febrero de 2025, Gómez dirigió 20 partidos oficiales con El Salvador. Su saldo fue de 4 victorias, 6 empates y 10 derrotas. Además, disputó siete encuentros frente a clubes o academias, con tres triunfos, dos igualdades y dos caídas.

La Fesfut deberá definir ahora la situación del entrenador, después de que el objetivo planteado para su ciclo quedara fuera de alcance.

Temas Relacionados

El SalvadorLiga de NacionesDescensoSelecta El SalvadorFútbol

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Universidad de El Salvador prevé abrir 11 mil cupos para estudiantes de nuevo ingreso en el primer ciclo de 2027

La demanda supera los 12 mil aspirantes y podría alcanzar los 13 mil. Medicina figura entre las carreras con más solicitudes, mientras la universidad avanza en la actualización de su oferta académica

Universidad de El Salvador prevé abrir 11 mil cupos para estudiantes de nuevo ingreso en el primer ciclo de 2027

El Salvador: Viceministerio de Transporte retira más de 30 camiones por fallas y sobrecarga

Los operativos reforzados detectaron además modificaciones no autorizadas y excesos de velocidad de hasta 100 kilómetros por hora, frente al límite de 80 kilómetros por hora en vías interurbanas del país

El Salvador: Viceministerio de Transporte retira más de 30 camiones por fallas y sobrecarga

Sindicato de maestros salvadoreños respalda la propuesta de elevar el presupuesto educativo al 8% del PIB en 2027

Los representantes gremiales valoraron la asignación de $ 3,416 millones planteada para el sector y solicitaron controles para garantizar que los recursos se ejecuten en infraestructura, tecnología, formación docente y otras áreas del sistema educativo

Sindicato de maestros salvadoreños respalda la propuesta de elevar el presupuesto educativo al 8% del PIB en 2027

Las exportaciones textiles de El Salvador caen un 6.5% hasta agosto tras perder USD 85.3 millones

El menor despacho de camisetas confeccionadas por fábricas locales redujo los ingresos globales del rubro a USD 1.229,6 millones, en medio de ajustes comerciales y fluctuaciones de demanda en recintos de maquila

Las exportaciones textiles de El Salvador caen un 6.5% hasta agosto tras perder USD 85.3 millones

Lluvias dejan inundaciones y árboles caídos en El Salvador

Protección Civil reportó afectaciones sin emergencias de gran escala y mantiene vigilancia por la humedad acumulada en los suelos ante la previsión de nuevas precipitaciones en el territorio nacional durante los próximos días

Lluvias dejan inundaciones y árboles caídos en El Salvador

TECNO

OpenAI empezará a poner marcas de agua invisibles a los textos de ChatGPT y Codex en la Unión Europea

OpenAI empezará a poner marcas de agua invisibles a los textos de ChatGPT y Codex en la Unión Europea

Shuhei Yoshida, exdirectivo de Sony, señala al único juego capaz de superar el fenómeno de GTA VI

California detiene los combates no autorizados entre peleadores humanos y robots humanoides

Elon Musk confirma conversaciones con TSMC para fabricar chips exclusivos de Tesla, SpaceX y xAI

Waymo triplicó los choques de sus robotaxis en Los Ángeles: qué dicen los datos sobre su seguridad

ENTRETENIMIENTO

Así fueron los últimos mensajesde Gypsy Rose Blanchard con su exprometido antes de su muerte

Así fueron los últimos mensajesde Gypsy Rose Blanchard con su exprometido antes de su muerte

Michael Douglas cuenta cómo intentaron atacarlo con una aguja infectada de VIH durante los Premios Oscar de 1992

Constance Zimmer, estrella de ‘Entourage’, revela su diagnóstico de cáncer de mama

Joe Jonas reveló cuál es la rutina que usa para el cuidado de su piel: “Pensaba que estaba bien con lavarme la cara por la noche”

James Van Der Beek tenía planes para regresar a ‘Dawson’s Creek’ antes de su muerte

MUNDO

Estados Unidos y sus aliados alertaron de posibles planes letales de Irán en América Latina

Estados Unidos y sus aliados alertaron de posibles planes letales de Irán en América Latina

Estados Unidos advirtió a los bancos extranjeros que pueden ser sancionados sin aviso previo por operar con Irán

¿La amistad como freno? Un estudio identificó que los chimpancés roban menos comida a su círculo cercano

Trump confirmó que una "amenaza" motivó el traslado de los bombarderos B-1 de la base en Reino Unido

Quién es Cleitinho, el músico y comerciante que ganó la gobernación del segundo estado más poblado de Brasil