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Shuhei Yoshida, exdirectivo de Sony, señala al único juego capaz de superar el fenómeno de GTA VI

El antiguo presidente de PlayStation no descarta sorpresas, pero ubica a Rockstar como la opción más predecible para repetir el fenómeno

Rockstar llega a este lanzamiento después de consolidar a Red Dead Redemption II como uno de los títulos mejor valorados. ROCKSTAR GAMES
Rockstar llega a este lanzamiento después de consolidar a Red Dead Redemption II como uno de los títulos mejor valorados. ROCKSTAR GAMES
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Shuhei Yoshida, antiguo presidente de PlayStation, señaló al único videojuego capaz de igualar el fenómeno que está generando GTA VI antes incluso de su estreno. En una entrevista para The Verge, el exdirectivo apuntó a GTA VII como el sucesor natural del hype, aunque también abrió la puerta a que estudios chinos puedan disputarle ese trono dentro de 15 años.

La declaración llega en un momento en que GTA VI acapara toda la atención de la industria, con un mapa que duplicará el tamaño del de GTA V y sistemas climáticos dinámicos que incluirán huracanes y tormentas tropicales. Para Yoshida, el vacío que dejará ese lanzamiento solo podría llenarlo otra entrega de Rockstar o una potencia emergente del videojuego asiático.

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Por qué Yoshida apuesta por GTA VII como heredero del fenómeno

La pregunta de qué juego podrá replicar la expectación de GTA VI tiene, según Yoshida, una respuesta evidente: otra entrega de la misma saga. El exdirectivo de PlayStation sostiene que Rockstar es la única desarrolladora con el historial y los recursos necesarios para generar un nivel de anticipación similar, y que ese relevo llegaría recién dentro de 15 años, cuando se abra “otro vacío” tras el lanzamiento de GTA VI.

El esperado Grand Theft Auto VI será publicado el 26 de mayo de 2026. (Rockstar Games)
Lucía Caminos es una de las dos protagonistas principales de Grand Theft Auto VI. (Rockstar Games)

“Dentro de 15 años, quizá con GTA VII, ya veremos”, declaró Yoshida en la entrevista. Esa cita resume el núcleo de su razonamiento: ningún otro título a la vista tiene, por ahora, la capacidad de generar un hype comparable al que rodea a Jason y Lucia, los protagonistas de la próxima entrega.

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Es menester señalar que el exdirectivo no descarta sorpresas, pero ubica a Rockstar como la opción más predecible para repetir el fenómeno.

El factor sorpresa: las desarrolladoras chinas como posible competencia

Yoshida no se limitó a nombrar a GTA VII como única alternativa. El expresidente de PlayStation también puso el foco en las compañías chinas, un sector que en los últimos años pasó de ser marginal a convertirse en un actor con peso real en el mercado global de videojuegos.

Rockstar Games lanzará el primer tráiler de Grand Theft Auto VI en diciembre
Grand Theft Auto VI saldrá a la venta el 19 de noviembre de 2026, según la confirmación oficial de Rockstar Games.

“Puede que alguna de estas compañías de China; quizá intenten emular a GTA VI o competir con el juego, porque entraremos en otro vacío de 15 años después de GTA VI. Creo que nadie debería subestimar el poder de las compañías chinas”, afirmó Yoshida.

Títulos como Black Myth: Wukong, Genshin Impact, Where Winds Meet, Honkai: Star Rail y Wuthering Waves respaldan esa visión. Hace años resultaba difícil imaginar que un desarrollo chino alcanzara repercusión mundial, pero ese escenario cambió con el éxito comercial y crítico de esas producciones.

A esa lista se suman dos lanzamientos próximos que refuerzan el argumento de Yoshida. Phantom Blade Zero, uno de los títulos más esperados del género de acción, llegará el 28 de octubre. Por su parte, Black Myth: Zhong Kui, que continúa la línea temática de Wukong, ya está en desarrollo, aunque todavía sin fecha de lanzamiento confirmada.

Grand Theft Auto 6 - GTA - videojuegos - tecnología - 6 de noviembre
GTA VI trata sobre la historia de Lucía y Jason, una pareja de criminales al estilo moderno de Bonnie y Clyde que se ve envuelta en una peligrosa conspiración en el estado de Leonida. (Difusión)

Qué convierte a GTA VI en un fenómeno distinto dentro de la industria

El motivo por el que ni siquiera los lanzamientos más ambiciosos del momento logran compararse con GTA VI radica en las novedades jugables que promete el título de Rockstar. El estudio confirmó un mapa que duplicará en extensión al de la quinta entrega, además de un sistema climático capaz de generar huracanes y tormentas tropicales de forma aleatoria.

Ese diseño implica que la jugabilidad variará según las condiciones meteorológicas del momento y el lugar donde se encuentre el jugador. Volar durante una tormenta, por ejemplo, no ofrecerá la misma experiencia que hacerlo bajo un cielo despejado, lo que añade una capa de variabilidad inédita para la saga.

Rockstar llega a este lanzamiento después de consolidar a Red Dead Redemption II como uno de los títulos mejor valorados de la historia del videojuego. Con GTA VI, el estudio busca superar ese estándar y posicionar a la nueva entrega como la producción más completa tanto de su catálogo como del mercado actual.

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