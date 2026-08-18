YouTube cambia las reglas en video: ya no son 30 segundos para que sea contado como una visualización

FILE PHOTO: Teenagers pose for a photo while holding smartphones in front of a Youtube logo in this illustration taken September 11, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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YouTube empezará a contar una visualización apenas se inicie la reproducción de un video. La plataforma de Google anunció que “una visualización se contabilizará desde el primer fotograma del video. Este estándar se aplicará a todos los formatos”.

Hasta ahora, para que una vista se contara, el usuario debía ver al menos 30 segundos. La nueva regla comenzará a regir el 24 de agosto de 2026.

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“Históricamente, hemos utilizado varios sistemas de conteo de visualizaciones en diferentes formatos. Sin embargo, sabemos que los creadores desean eliminar esta confusión en las métricas y comprender con precisión su alcance real, ¡por eso estamos implementando esta actualización", dijo la compañía.

FILE PHOTO: The Google logo is seen outside the company's offices in London, Britain, June 24, 2025. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo

Qué impacto tendrá este cambio en la monetización en YouTube

El cambio en el conteo de visualizaciones de YouTube, que empezará a contabilizar una vista desde el primer fotograma, no tendrá un impacto directo en la monetización de los creadores ni en la forma en que se cumple con los requisitos para entrar al Programa de Socios de YouTube (YPP).

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Según YouTube, las ganancias seguirán calculándose con las métricas de “Visualizaciones de Shorts con interacción” y “Horas de visualización con interacción”, disponibles en YouTube Analytics en Modo avanzado.

Es decir, aunque el número total de visualizaciones que se muestra públicamente pueda subir más rápido, la monetización continuará basada en indicadores que reflejan interacción y tiempo de consumo.

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FILE PHOTO: A teenager poses for a photo while holding a smartphone in front of a Youtube logo in this illustration taken September 11, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La compañía también aclaró que no habrá cambios en los requisitos de elegibilidad del YPP.

Lo que sí cambiará es el nombre de esas métricas: a partir de ahora se llamarán “visualizaciones de Shorts calificadas” y “horas de visualización calificadas” (antes, “visualizaciones públicas válidas de Shorts” y “horas de visualización públicas válidas”).

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Desde el 24 de agosto, la nueva métrica se aplicará en todos los canales y formatos donde se muestren visualizaciones, por lo que muchos creadores verán un aumento más rápido en ese total.

Carlos, Manuela y Milena (amores reales) - VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

YouTube sostiene que esa “paridad” entre formatos ayudará a entender mejor el alcance general del canal y a comunicar con más claridad su valor real ante marcas y patrocinadores.

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“Mantendremos la métrica de visualización original, llamada “Visualizaciones activas”, en YouTube Analytics > Modo avanzado para que los creadores puedan ver cuántos espectadores deciden seguir viendo tu video”, agregó YouTube.

“Esto es algo asombroso, ahora podemos ver cuántas veces se puede ver el video con una imagen clara gracias a YouTube”, comentó una persona en la página de soporte de la plataforma.

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Cambia la monetización en YouTube

La noticia sobre la nueva forma de contar las visualizaciones llega pocos días después de que YouTube anunciara un cambio en la monetización. A partir del 1 de febrero de 2027, los creadores que quieran empezar a ganar dinero a través del YouTube Partner Program (YPP) deberán cumplir umbrales más altos.

Una persona con esmalte azul en las uñas manipula billetes de cien dólares, ordenados en un fajo sobre una superficie de madera clara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva política supone el mayor endurecimiento en ocho años. Para acceder al Programa de Socios de YouTube, los nuevos aspirantes deberán reunir estos requisitos:

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8.000 horas de reproducción válidas en los últimos 365 días, el doble de las 4.000 horas exigidas hasta ahora.

20 millones de visualizaciones válidas de Shorts en los últimos 90 días, frente a los 10 millones requeridos anteriormente.

1.000 suscriptores como mínimo, un requisito que no cambia.

Estos cambios afectan solo a quienes todavía no forman parte del programa. Los canales que ya integran el YPP no perderán el acceso ni sus ingresos, aunque deberán aceptar los nuevos términos antes del 31 de enero de 2027 para seguir recibiendo los beneficios.

Si el creador no acepta la actualización, no será expulsado del programa, pero dejará de generar ingresos con las funciones incluidas en la modificación.

Cabe señalar que la estructura de pagos de YouTube no se basa directamente en las horas de visualización, sino en las vistas monetizadas. Esto significa que los ingresos se generan cuando un espectador ve un anuncio en un video.

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