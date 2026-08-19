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Cómo cargar un iPhone para no dañar la batería

Apple recomienda utilizar el cargador original o uno certificado. Enfatiza en evitar altas temperaturas

Apple recomienda no usar el iPhone a temperaturas muy altas. REUTERS/Ann Wang/File Photo
Apple recomienda no usar el iPhone a temperaturas muy altas. REUTERS/Ann Wang/File Photo
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Para cargar un iPhone sin dañar la batería, Apple recomienda evitar hacerlo en altas temperaturas, usar el cargador original y cuando sea posible, desconectar el equipo una vez que la carga esté completa.

La compañía indica que un iPhone deja de cargarse automáticamente al llegar al 100% y que puede permanecer conectado durante la noche.

Asimismo, la empresa tecnológica explica que el proceso de carga está directamente relacionado con los hábitos de uso, los cuales impactan directamente al vida útil del dispositivo.

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Apple afirma que es seguro cargar el iPhone durante toda una noche. REUTERS/Abdul Saboor//File Photo
Apple afirma que es seguro cargar el iPhone durante toda una noche. REUTERS/Abdul Saboor//File Photo

Paso a paso para cargar un iPhone y no dañar la batería

El paso a paso para cargar un iPhone y no dañar la batería es el siguiente:

  • Cargar el iPhone aunque la batería no esté completamente descargada.
  • Desconectarlo cuando ya esté completamente cargado, cuando sea posible.
  • Usar Recarga optimizada (activada de forma predeterminada) para reducir el tiempo que pasa al 100% y cargarlo “justo a tiempo”.
  • Usarlo, idealmente, entre 16 y 22 °C (62 y 72 °F).
  • Evitar usarlo o cargarlo por encima de 35 °C (95 °F).
  • Considerar que en ambientes muy fríos puede haber una disminución temporal de duración; se normaliza cuando vuelve a su rango de funcionamiento.
En ambientes fríos, el celular puede llegar a cargar más rápido. REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo
En ambientes fríos, el celular puede llegar a cargar más rápido. REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo
  • Tener en cuenta que la batería se calienta al cargarse; cerca de la carga completa reduce gradualmente la corriente para evitar el sobrecalentamiento.
  • Si el software limita la carga por encima del 80% cuando se superan las temperaturas recomendadas, dejar que actúe.

Cómo optimizar la batería de un iPhone

Optimizar la batería del iPhone no depende de un único ajuste: se trata de combinar actualizaciones, configuración de pantalla y conectividad, y el control de qué aplicaciones consumen energía. Estas son las medidas que Apple detalla.

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Una de las recomendaciones principales es actualizar el dispositivo con el último software. La compañía indicó que conviene asegurarse de tener la versión más reciente de iOS.

Es clave mantener la versión de iOS siempre actualizada. REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo
Es clave mantener la versión de iOS siempre actualizada. REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo

Si se usa iOS 5 o posterior, el control se hace en Configuración > General > Actualización de Software.

Si hay una actualización disponible, se puede conectar el equipo a una fuente de energía y actualizarlo de forma inalámbrica, o conectarlo a un computador y actualizarlo con la última versión de iTunes.

Apple también sugirió optimizar la configuración con dos ajustes simples: el brillo de la pantalla y la conectividad. Para ahorrar batería, recomendó activar Brillo Automático o reducir el brillo desde el Centro de Control, bajando el regulador.

Capturas de pantalla de un menú de ajustes de iPhone en modo oscuro. La primera muestra la sección General, la segunda la sección Actualización en 2o. plano
Es recomendable consultar qué hacen las apps en segundo plano para optimizar la batería. (Apple)

Para activar Brillo Automático, el recorrido es Configuración > Accesibilidad > Pantalla y tamaño de texto, y luego activar Brillo Automático.

En cuanto a la conexión, Apple señaló que el Wi‑Fi consume menos energía que la red celular cuando se usa el dispositivo para acceder a datos, por lo que conviene mantener activada la opción de Wi‑Fi y conectarse a una red desde Configuración > Wi‑Fi.

Otra herramienta es el modo Ahorrar Batería. Apple lo describió como una forma sencilla de extender la duración de la batería cuando el iPhone empieza a quedarse sin carga: el sistema avisa al 20% y al 10% y permite activarlo con un toque.

Si no tienes señal, es recomendable activar el modo avión para ahorrar batería. REUTERS/Bhawika Chhabra//File Photo
Si no tienes señal, es recomendable activar el modo avión para ahorrar batería. REUTERS/Bhawika Chhabra//File Photo

También se puede activar desde Configuración > Batería. Según la empresa, este modo reduce el brillo de la pantalla, optimiza el rendimiento del dispositivo y minimiza las animaciones del sistema.

Además, apps como Mail dejan de descargar contenido en segundo plano y se desactivan funciones como AirDrop, sincronización con iCloud y Continuidad.

El modo se desactiva automáticamente cuando el iPhone vuelve a tener carga suficiente.

iOS permite a los usuarios consultar el estado de la batería. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo
iOS permite a los usuarios consultar el estado de la batería. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Para tomar decisiones con más precisión, Apple indicó que iOS permite ver información sobre el uso de la batería y el porcentaje que consume cada app (salvo cuando el dispositivo se está cargando).

Ese detalle se consulta en Configuración > Batería. En esa pantalla pueden aparecer mensajes debajo de las apps, que ayudan a identificar el origen del consumo:

Por último, Apple advirtió que la señal baja o la falta de cobertura celular puede afectar la duración de la batería, porque el dispositivo busca una mejor señal.

Para esos escenarios, indicó que se puede optimizar la duración activando el Modo de Vuelo desde el Centro de Control, con la aclaración de que en ese modo no se podrán hacer ni recibir llamadas.

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