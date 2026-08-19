Ver River Plate vs Santa Fe por la Conmebol Sudamericana en Fútbol Libre daña tu celular o TV

En la web hay opciones para seguir eventos deportivos internacionales, pero algunas ocultan peligros y aumentan el riesgo de fraudes. (Fotocomposición Infobae)

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Instalar aplicaciones como Fútbol Libre en celulares o TV para ver los partidos de la Conmebol Sudamericana como River Plate vs Santa Fe parece una solución sencilla, pero implica riesgos serios para la seguridad y el funcionamiento de los dispositivos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), quienes descargan aplicaciones de origen dudoso para acceder a partidos de fútbol exponen sus dispositivos a daños permanentes, malware y robo de datos.

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Por qué las aplicaciones piratas como Fútbol Libre deja expuestos datos privados

Al instalar aplicaciones no oficiales como Fútbol Libre para ver partidos de la Conmebol Sudamericana, los usuarios entregan permisos críticos que permiten a los desarrolladores acceder a datos privados y controlar el dispositivo.

Las aplicaciones ilegales comprometen el funcionamiento del dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

INCIBE advierte que estos programas suelen distribuirse en repositorios o páginas de descarga directa, sin los controles de seguridad presentes en plataformas oficiales.

Las consecuencias de instalar este tipo de software van más allá de la simple visualización del partido. El dispositivo puede experimentar desde robos de datos hasta la ejecución de actividades fraudulentas sin el conocimiento del usuario. Parte del malware puede permanecer activo incluso después de eliminar la aplicación.

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Qué virus enfrentan los usuarios de apps piratas para ver fútbol

INCIBE señala que entre las amenazas más graves se encuentra el ransomware, un tipo de virus que bloquea archivos y exige un pago para recuperarlos. Es como perder todas las fotos almacenadas en el dispositivo porque una aplicación descargada desde una página ilegal lo infectó.

La descarga de aplicaciones piratas permite que malware se instalen en el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra amenaza frecuente es la presencia de adware, que ralentiza el funcionamiento del celular o televisor y muestra anuncios no deseados. Estos programas recopilan datos personales y los envían a servidores externos, lo que puede derivar en el uso malicioso de la información personal y financiera.

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Cómo pueden robar contraseñas sin que el usuario lo note

El robo de contraseñas es una de las prácticas más difíciles de detectar asociadas a estas aplicaciones. Algunas apps actúan como keyloggers, registrando cada pulsación en la pantalla y recopilando contraseñas, nombres de usuario y otra información confidencial.

La autoridad española explica que estos programas pueden funcionar en segundo plano, sin que el usuario perciba ningún cambio evidente en el dispositivo.

Los programas maliciosos pueden registrar claves sin que el usuario lo note. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otros casos, las apps solicitan permisos para leer los SMS recibidos. Si el usuario acepta, los atacantes pueden interceptar códigos de verificación y confirmar transacciones bancarias o compras en línea, sin requerir acceso físico al celular.

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Existen incidentes en los que los usuarios sufrieron cargos no reconocidos, relacionados con la instalación de aplicaciones streaming ilegales.

Qué señales indican que una aplicación es peligrosa

Antes de instalar cualquier aplicación, INCIBE sugiere verificar la fuente y evitar descargas desde tiendas no oficiales o enlaces sospechosos. Las apps maliciosas suelen pedir permisos excesivos, como acceso a la cámara, contactos o ubicación, sin justificación para su función principal.

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Además, revisar las opiniones y calificaciones de otros usuarios puede dar pistas sobre la fiabilidad de la aplicación. Consultar reseñas en medios especializados ayuda a identificar posibles problemas de seguridad.

Se deben usar las apps que están en tiendas como App Store. (Foto: Europa Press)

La presencia de comentarios negativos o experiencias de robo de datos constituye una advertencia clara sobre el riesgo de instalar el programa.

Cuáles medidas pueden tomar los usuarios para proteger sus dispositivos

INCIBE aconseja descargar aplicaciones solo desde tiendas oficiales como Google Play Store o App Store, donde existen filtros de seguridad y revisión de software antes de su publicación. En caso de detectar una app dañina, las tiendas suelen retirarla rápidamente para proteger a los usuarios.

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Asimismo, mantener el sistema operativo actualizado es esencial, porque las actualizaciones corrigen vulnerabilidades y refuerzan la seguridad. Utilizar un antivirus confiable y mantenerlo al día puede ayudar a detectar y eliminar amenazas.

Otra medida útil es realizar copias de seguridad, que permite recuperar información personal en caso de infección o daño irreversible.