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Ver Olympique de Lyon vs Fenerbahçe en Roja Directa o Fútbol Libre expone tus datos bancarios a hackers

Seguir los partidos de la Champions League a través de aplicaciones piratas facilita la instalación de malware y el robo de contraseñas

Dos imágenes: jugador de Olympique Lyonnais celebrando, círculo rojo con 'ROJA TV DIRECTA'. Jugador de Fenerbahçe SK con balón y círculo verde con icono de balón
Las plataformas piratas brindan acceso a contenido deportivo sin costo pero con riesgos en materia de ciberseguridad y legales. (Fotocomposición Infobae)
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El acceso a la transmisión en vivo de los partidos de la Champions League como Olympique de Lyon vs Fenerbahçe a través de aplicaciones piratas como Roja Directa o Fútbol Libre implica riesgos poco conocidos para quienes buscan alternativas gratuitas.

El atractivo de acceder sin costo a partidos internacionales lleva a muchos a instalar programas que no se encuentran en tiendas oficiales. Este comportamiento, aunque parece inofensivo, facilita que los dispositivos, e incluso redes domésticas, queden vulnerables ante ciberataques y robos de datos bancarios como contraseñas o números de cuentas.

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Por qué las aplicaciones streaming piratas son peligrosas

Las aplicaciones que permiten acceder a transmisiones deportivas fuera de canales autorizados suelen estar ausentes de plataformas como Google Play Store o App Store. De acuerdo con ESET, esta situación obliga a los usuarios a buscar “sitios alternos” donde las medidas de control y seguridad son mínimas o inexistentes.

App Store - Play Store - apps - tecnología - 20 de enero
Las aplicaciones piratas no se pueden descargar desde Google Play Store o App Store. (Composición Infobae: Apple / Europa Press)

La ausencia de controles rigurosos facilita la distribución de software malicioso, desde spyware y troyanos hasta herramientas específicas para el robo de información personal y financiera.

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Muchas veces, estas aplicaciones simulan ser servicios legítimos, pero su verdadera función es comprometer la seguridad de los dispositivos y extraer datos privados.

Qué daños en el dispositivo puede causar la descarga de estas aplicaciones

Los expertos de ESET han detectado que las aplicaciones descargadas fuera de tiendas oficiales pueden transformar un smartphone o una computadora en un blanco fácil para ciberataques.

Teléfono inteligente oscuro con pantalla apagada en superficie lisa, rodeado de iconos digitales de candados, advertencias y malware que se desvanecen.
Programas no verificados pueden convertir los dispositivos en objetivos de ciberataques y provocar la pérdida de archivos privados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos programas pueden instalarse junto a malware que recopila información confidencial, como credenciales bancarias, contraseñas y archivos personales.

Algunos tipos de malware detectados permiten a los atacantes acceder al almacenamiento del dispositivo, modificar archivos, borrar información o instalar programas adicionales sin que el usuario lo perciba.

Según los expertos en ciberseguridad, esta puerta de entrada puede comprometer la integridad de toda una red doméstica si el dispositivo infectado se conecta a otros dispositivos o servicios.

Cuáles permisos críticos solicitan las aplicaciones lineales en el dispositivo

El análisis realizado por ESET sobre aplicaciones como Magis TV revela que los hackers pueden aprovechar permisos críticos para ejecutar acciones maliciosas. Por ejemplo, la capacidad de acceder a las tareas en ejecución permite descubrir información privada sobre otras aplicaciones o el propio uso del dispositivo.

Teléfono celular con pantalla iluminada mostrando un bug o alerta de seguridad, posiblemente debido a un cyber ataque. La imagen refleja las preocupaciones actuales en el campo de la informática y la tecnología, enfatizando la necesidad de protección contra virus y amenazas cibernéticas. (Imagen ilustrativa Infobae)
Permisos invasivos permiten a los atacantes manipular archivos, instalar malware y vulnerar la privacidad del usuario. (Imagen ilustrativa Infobae)

Asimismo, la posibilidad de montar o desmontar sistemas de archivos habilita la manipulación de datos, mientras que el acceso a archivos externos permite visualizar y extraer fotos, documentos o grabaciones de audio.

La opción de instalar paquetes adicionales facilita la introducción de nuevos programas maliciosos, y la escritura en el almacenamiento externo habilita la modificación o eliminación de archivos importantes. Estos riesgos convierten a las aplicaciones piratas en una vía directa para el robo de información y la alteración del funcionamiento normal de los dispositivos.

Qué riesgos legales existen al usar plataformas piratas para ver partidos

El uso de plataformas como Roja Directa o Fútbol Libre implica tanto riesgos tecnológicos como legales. Según INTERPOL, retransmitir contenido protegido sin autorización constituye una violación a los derechos de propiedad intelectual de los titulares de las transmisiones deportivas.

Esta infracción puede derivar en bloqueos de acceso por parte de los proveedores de servicios de Internet, así como en el rastreo e identificación de los usuarios que consumen estos contenidos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Retransmitir eventos deportivos mediante servicios no autorizados puede derivar en bloqueos de acceso y en acciones judiciales contra los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunos países, el uso repetido de este tipo de plataformas ha llevado a acciones judiciales que incluyen sanciones económicas y medidas restrictivas para los infractores.

Cómo evitar el robo de datos al ver partidos en línea

La prevención de riesgos al consumir partidos de la Champions League comienza por evitar la descarga de aplicaciones y el acceso a sitios web piratas. Se debe utilizar únicamente plataformas autorizadas y disponibles en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store.

Estas tiendas aplican controles de seguridad rigurosos y actualizaciones constantes para reducir la posibilidad de que programas maliciosos lleguen a los usuarios. Es clave mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones instaladas, porque cada nueva versión suele corregir vulnerabilidades.

Otro consejo es usar soluciones de seguridad confiables, como antivirus y herramientas de protección en tiempo real, que identifican y bloquean intentos de acceso malicioso.

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