Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron hasta 4% en Wall Street y el Banco Central redujo la compra de dólares

Las altas tasas de la deuda en los EEUU reflejan las preocupaciones de los inversores.

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Condiciones financieras internacionales más severas para los activos emergentes más otros factores locales presionaron a la debilidad de acciones y bonos argentinos. En el caso de la renta fija, los títulos soberanos hard dollar -Bonares y Globales- cayeron este martes un 1,8% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan ascendió 23 unidades para la Argentina, en los 511 puntos básicos, luego de tocar por la tarde los 512 puntos, un máximo desde el 21 de mayo de este año.

Los índices de Wall Street bajaron hasta 1,2%, con el panel tecnológico Nasdaq al frente de estas pérdidas. El S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires descendió un 1,9% en pesos, a 2.891.651 puntos. El panel de acciones líderes anotó un nivel mínimo en pesos desde el 22 de mayo, y un piso en dólares desde el 15 de mayo.

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Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en Nueva York cedieron hasta 4,7%, con Bioceres al frente.

Los precios del petróleo estaban exhibieron ligeras alzas. El barril de crudo Brent del Mar del Norte subió 0,1%, a USD 90,99 en los contratos con entrega en octubre. No obstante, el ADR de YPF restó 3,8%, a USD 50,68, mientras que Vista Energy resignó 3,4 por ciento.

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“En la plaza financiera local, el reinicio de las operaciones tras el feriado trajo una corrección sobre los activos argentinos. Golpeados por el contexto internacional adverso y la búsqueda de cobertura, los bonos soberanos en dólares sufrieron caídas de hasta el 2%, empujando al riesgo país a romper la barrera psicológica de los 500 puntos básicos por primera vez desde junio. En paralelo, el S&P Merval en dólares perforó la zona de las 1.840 unidades arrastrado por el sector financiero”, , expresó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

En cuanto a la liquidez, Federico Filippini, Head of Research & Strategy de Adcap, estimó que “la tasa de caución comenzó la rueda en la zona de 24–25% y, a partir de las 15 horas se aceleró hasta superar el 30%. Finalmente cerró con una tasa promedio cercana al 26%, por encima del promedio de 23% registrado durante los últimos cinco días. Entendemos que para el Gobierno sigue siendo prioritario reforzar los anclajes del programa, particularmente el cambiario”.

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“Mantener condiciones de fondeo más ajustadas contribuye a contener la dolarización, aunque al costo de sostener tasas más elevadas. La señal parece clara: la tasa de fondeo está funcionando como una herramienta para administrar la presión cambiaria sin abandonar el objetivo de desinflación”, acotó Filippini.

En tanto, el Ministerio de Economía argentino informó esta mañana que en julio de este año, el Sector Público Nacional registró un superávit primario de $2.960.333 millones ($2,96 billones) y un superávit financiero de 244.897 millones de pesos. “De esta manera, en los siete primeros meses de 2026 se acumuló un superávit primario de aproximadamente 0,9% del PIB y un superávit financiero de aproximadamente 0,1% del PIB”, precisó el Palacio de Hacienda.

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Además, el Indec informó que el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), la inflación mayorista, registró una variación de 0,8% mensual en julio, con una suba de 0,8% en los Productos Nacionales y 0,5% en los Importados. La variación en el mes fue la más baja desde mayo de 2025, y la menor para un mes de julio desde el año 2019.

Santiago Casas, economista Jefe de EcoAnalytics, señaló que “los precios mayoristas se desaceleraron con fuerza en julio. Detrás del dato hay un factor determinante: la desaceleración estuvo explicada íntegramente por el fuerte retroceso del precio del petróleo crudo y el gas, que se desplomó 9,2% en el mes y restó 0,9 puntos porcentuales al índice. Si se excluye este componente, los precios mayoristas hubieran aumentado 1,7% mensual”.

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“Las bolsas globales reanudaron la operativa de la semana con un marcado sesgo vendedor. La jornada estuvo dominada por un fuerte sell-off en el mercado de renta fija estadounidense que llevó la tasa del bono a 30 años a máximos de 19 años (5,33%), lo que impactó directamente sobre la valuación de las compañías tecnológicas. Pese a las lecturas benignas de inflación de la semana previa, las renovadas tensiones geopolíticas entre Washington y Teherán por el control del Estrecho de Ormuz impulsaron nuevamente al precio del crudo”, agregó Damián Vlassich.

En el exterior, “el mercado financiero ha entrado en una fase de asimilación caracterizada por la compresión de múltiplos en el sector tecnológico y una exigencia de mayor prima de riesgo ante el desequilibrio fiscal de las grandes economías. La incapacidad de la renta variable para sostener las valoraciones del segmento de semiconductores sugiere que los inversionistas están priorizando la liquidez”, consideró Laura Torres, directora de Inversión de IMB Capital Quants.

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Con un magro monto operado en el segmento de contado, de USD 343,6 millones -unos USD 215 millones o 38,5% menos que el viernes-, el dólar mayorista finalizó negociado con una ganancia de 7,50 pesos o 0,5%, a 1.495 pesos.

“Con el correr de la rueda, la demanda fue llevando gradualmente la cotización hacia niveles superiores, alcanzando un máximo intradiario de $1.496,50″, observó Francisco Díaz Mayer, jefe de Operaciones de ABC Mercado de Cambios.

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El BCRA estableció un techo para su régimen de bandas cambiarias en los $1.865,14; el dólar mayorista quedó a 370,14 pesos o 24,8% de ese límite para la flotación administrada.

El dólar al público subió cinco pesos o 0,3% en el día, a $1.515 para la venta en el Banco Nación. La divisa había sido operada el viernes anterior a $1.510, un piso en el transcurso de agosto. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar promedió $1.512,59 para la venta y $1.461,04 para la compra.

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La cotización blue del dólar sumó diez pesos o 0,6% este martes, a $1.555 para la venta. El dólar informal anotó un máximo nominal de $1.570 los días 28 y 29 de julio últimos.

En el mercado de dólar futuro todos los contratos estuvieron negociados con ganancias en un rango de 0,4% a 0,5%, y un limitado monto en pesos equivalente a USD 622,8 millones, según datos de A3 Mercados. La posición más negociada, para el cierre de este mes, ganó 6,50 pesos, a 1.508 pesos.

El dólar también estuvo operado en alza en las paridades implícitas en acciones y bonos. El “contado con liquidación” subió 0,4%, a $1.580,37 al cierre de los negocios. El dólar MEP estuvo pactado a 1.518,68 pesos.

El Banco Central absorbió USD 10 millones en su intervención cambiaria de este martes, el 2,9% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas de la entidad crecieron en USD 96 millones, a 49.592 millones de dólares.