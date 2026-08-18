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En qué se diferencia una camioneta pick-up de una SUV y qué papel juega en ellas la tecnología

Ambos vehículos incorporan asistentes de conducción y seguridad, pero la pick-up destaca por su capacidad de carga, mientras la SUV privilegia el confort de los pasajeros

Imagen dividida con una camioneta verde cruzando agua a la izquierda y un SUV azul en movimiento sobre asfalto a la derecha
La oferta de cada tipo de auto se adapta a diferentes trayectos. (Fotocomposición Infobae)
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Para quienes consideran comprar su primer auto o evalúan la posibilidad de renovarlo, surge una pregunta frecuente al recorrer los distintos segmentos del mercado: ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre una camioneta pick-up y una SUV?

Ambos tipos de vehículos se han consolidado como opciones populares, tanto en zonas urbanas como en trayectos de carretera, pero presentan características técnicas y de uso que pueden determinar la elección final.

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Según información de Kia y Chevrolet, la decisión no se limita a una cuestión de diseño, sino que involucra factores como la capacidad de carga, la estructura del chasis, la tecnología disponible y el confort interior. Aquí se exploran las diferencias clave para orientar una elección informada.

Camioneta Ford Maverick azul estacionada en un ángulo frontal. Presenta faros, parrilla con logo Ford, capó, parabrisas, espejos laterales y ruedas
La estructura del platón y la configuración cerrada marcan el contraste entre ambos tipos de vehículos. (Foto: Ford)

En qué se diferencia una camioneta pick-up frente a una SUV

La principal diferencia entre una camioneta pick-up y una SUV reside en la concepción de su carrocería y el propósito para el que fueron diseñadas.

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Según Kia, la pick-up presenta una configuración característica: una cabina, que puede ser de una o dos filas, y una caja trasera abierta, conocida como platón. Esta estructura permite transportar carga de forma eficiente, ya sea para tareas laborales, viajes o actividades familiares.

En contraste, la SUV (acrónimo de Vehículo Utilitario Deportivo) se define como un vehículo utilitario deportivo. De acuerdo con Chevrolet, este tipo de vehículo prioriza el espacio cerrado y la comodidad interior.

La SUV ofrece una carrocería elevada, mayor espacio para pasajeros y equipaje, y una posición de manejo más alta, lo que incrementa la visibilidad y el confort en diferentes contextos.

(Imagen Ilustrativa Imagen)
La tecnología está inmersa en el interior de los dos tipos de camionetas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué papel juega la tecnología en cada tipo de camioneta

La integración de tecnología es un elemento decisivo tanto en pick-up como en SUV. Las pick-up modernas han evolucionado hacia propuestas más completas, donde la funcionalidad del platón se combina con sistemas de asistencia al conductor, conectividad y equipamiento de seguridad avanzada.

En el caso de las SUV, la tecnología se orienta a mejorar la experiencia del usuario y el confort interior. Los fabricantes destacan la presencia de pantallas de infoentretenimiento, asistentes de conducción, climatización automática y múltiples opciones de conectividad.

Asimismo, la arquitectura de las SUV facilita la incorporación de motores eficientes y sistemas de tracción, pensados tanto para trayectos urbanos como para escapadas fuera del asfalto.

Vista trasera de un automóvil Volkswagen Nivus SUV azul oscuro en un camino de adoquines con pasto y árboles. Placa de México MEX-270-3
El chasis robusto distingue a la pick-up, mientras que la SUV apuesta por el confort y la versatilidad urbana. (Foto: Volkswagen)

Cómo se construye cada tipo de camioneta y para qué usos están pensadas

El diseño estructural es uno de los puntos que marcan distancia entre ambos vehículos. Las pick-up suelen fabricarse sobre un chasis robusto, lo que les otorga una mayor capacidad de carga y mejores posibilidades de remolque.

Esta característica resulta muy útil para quienes necesitan un vehículo resistente en terrenos difíciles o para trabajos que requieren transportar materiales pesados.

En cambio, las SUV están pensadas para quienes privilegian la versatilidad y el confort. Su carrocería integra el chasis con la cabina en una única estructura, brindando mayor estabilidad en la conducción urbana y en carretera, sumado a que se ofrece un manejo ágil. Este enfoque las vuelve ideales para familias.

Jeep Cherokee SUV elegante y potente Estilo moderno y rendimiento todo terreno Jeep Cherokee: innovación en diseño y tecnología Experiencia de conducción en Jeep Cherokee Imagen que muestra el Jeep Cherokee, un SUV que combina elegancia y potencia en una maravillosa fusión de diseño y tecnología. - (Imagen ilustrativa Infobae)
Tanto pick-ups como SUV ofrecen diversas variantes para responder a las necesidades de carga, espacio y estilo de manejo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué tipos camionetas existen dentro de cada segmento

El mercado de las camionetas pick-up incluye distintas variantes. Kia identifica modelos de cabina simple, orientados a maximizar la capacidad de carga, y de doble cabina, que combinan espacio para cinco pasajeros con la utilidad del platón. Existen versiones 4x2 y 4x4, así como modelos enfocados en el trabajo, la aventura o el uso personal.

Por su parte, las SUV presentan una gama que va desde los subcompactos, ágiles y prácticos para la ciudad, hasta los modelos grandes, pensados para ofrecer el máximo espacio y confort.

Chevrolet resalta los SUV compactos, que equilibran tamaño y dinamismo, y los SUV coupé, que apuestan por el diseño sin perder funcionalidad. Esta variedad permite que cada usuario encuentre una opción adecuada a sus preferencias.

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