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Qué tiene que ver ‘farmear aura’ con Lionel Messi, los videojuegos y el anime

El gesto “six-seven” es uno de los movimientos más característico de estas batallasen redes sociales. Cristiano Ronaldo también es famoso en este trend

En redes sociales los jóvenes hacen movimientos con carisma y actitud que genera una puntuación imaginaria.

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Jóvenes de distintos países se enfrentan en batallas donde los gestos, las poses y la actitud definen quién suma más carisma ante la mirada de cientos de espectadores. Así es la tendencia de farmear aura que ha llenado las redes sociales de videos; y ahora recuerda a un grande como Messi.

Existen referencias directas al fútbol y otras disciplinas deportivas. Uno de los ejemplos más frecuentes es la recreación de la imagen de Lionel Messi antes de ingresar a la cancha o la celebración de Cristiano Ronaldo.

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La variedad de gestos se completa con bailes improvisados, “aura walks” (caminatas deliberadas para imponer presencia), movimientos de “mewing” y pequeñas actuaciones que remiten a tendencias virales y memes de internet.

El objetivo es que cada acción sume puntos simbólicos de aura ante el público. Si alguien muestra incomodidad, torpeza o se ríe en un momento inoportuno, “pierde aura”, lo que puede costarle la derrota ante la reacción de los demás.

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Esta nueva forma de expresión combina referencias al mundo gamer, el animé, los deportes y una creatividad que la Generación Z exhibe de forma espontánea en sus propios códigos. Los participantes buscan “acumular aura” a través de una serie de movimientos y actitudes que, lejos del contacto físico, apuntanto a un concepto más abtracto y subjetivo.

Qué significan los gestos de las batallas de farmear aura

Dentro de las batallas de “farmear aura”, los gestos y poses funcionan como herramientas para demostrar quién proyecta más carisma y presencia. El “six-seven” es uno de los movimientos más reconocibles: consiste en levantar ambas palmas y moverlas de forma alternada.

Este gesto proviene del meme “6 7”, vinculado al rapero Skrilla y popularizado en videos de la NBA, especialmente por el basquetbolista LaMelo Ball.

En redes sociales los jóvenes hacen movimientos con carisma y actitud que genera una puntuación imaginaria.

Las “poses sigma” también tienen un papel importante. Quien adopta esta postura muestra una mirada fija y calculadamente indiferente, con los brazos cruzados, inspirándose en el meme del “sigma male”. Se trata de encarnar una actitud de autosuficiencia y dominio del entorno, elementos valorados en estas competencias.

La tendencia de farmear aura se volvió viral en redes sociales con batallas en las que los gestos, las poses y la actitud definen quién suma más carisma.
La tendencia de farmear aura se volvió viral en redes sociales con batallas en las que los gestos, las poses y la actitud definen quién suma más carisma.

Cuáles es el origen de la tendencia y qué significa farmear aura

La frase “farmear aura” surge de la fusión de dos conceptos propios de la cultura digital. Por un lado, “farmear” proviene del inglés “to farm” y se popularizó en videojuegos como League of Legends, Honor of Kings o Pokémon Unite. El término alude a la repetición de tareas para acumular recursos, experiencia o puntos y así mejorar el rendimiento de un personaje.

Por otro lado, “aura” se entiende como la suma de atributos simbólicos que una persona transmite: carisma, seguridad, estilo, presencia y magnetismo. No remite a un halo espiritual, sino a esa impresión social y virtual que alguien logra proyectar ante su entorno, especialmente en espacios digitales.

La combinación de ambos conceptos da lugar a una expresión que describe la acción de realizar gestos, poses o mantener actitudes que incrementan simbólicamente el carisma y la admiración percibida por los demás.

El término se popularizó en fandoms de anime y comunidades gamer entre 2024 y 2025. En redes sociales, se expandió aceleradamente gracias a plataformas como TikTok, Instagram y X, donde los usuarios comenzaron a utilizarlo en memes, comentarios y videos virales.

La tendencia de farmear aura se viralizó en redes sociales con videos de jóvenes que hacen batallas en la calle.

Expresiones como “+1000 de aura” o “perdió aura” funcionan como marcadores simbólicos que celebran o ridiculizan conductas, como si la reputación fuera un puntaje que sube o baja en función de la actitud de cada persona.

Cómo funcionan las batallas que se han hecho virales

Las batallas de “farmear aura” no implican enfrentamientos físicos ni destrezas atléticas. Dos participantes se colocan frente a frente, en espacios delimitados de plazas o parques, y ejecutan gestos, poses, bailes y pequeños actos que buscan impresionar al público.

La dinámica exige mantener la compostura, evitar reírse o perder el personaje, y sostener una imagen de seguridad en todo momento. El público actúa como jurado informal: aplausos, gritos y vítores definen quién “farmeó” más aura en cada duelo. En algunas competencias existe un formato de eliminación directa, con rondas sucesivas hasta una definición final. Incluso se entregan premios en efectivo a los ganadores.

En países como Brasil, Bolivia, Argentina, Perú y Paraguay ya se realizan torneos informales, reuniendo personas en las calles y espectadores en redes sociales. En Argentina, Paraná fue una de las primeras ciudades en organizar encuentros, y en la comunidad streamer el término cobró notoriedad gracias a figuras como Lautaro Del Campo.

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