Reabrió el Paso Cristo Redentor: miles de camiones cruzaron la frontera, pero todavía no se habilitará para autos

Largas filas de camiones de carga pesada avanzando por la carretera de montaña. Las imágenes fueron tomadas bajo un cielo despejado, con montañas cubiertas de nieve visibles en el fondo. El paso fronterizo estuvo cerrado por 35 días y ahora se observa un alto volumen de vehículos de transporte

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Este martes se cumplían 35 días desde que se decretó el cierre del Paso Cristo Redentor, el principal cruce fronterizo entre Argentina y Chile, debido a las intensas nevadas que se registraron en la Cordillera de los Andes. Sin embargo, por primera vez en más de un mes se habilitó el paso de camiones del lado argentino al chileno y más de mil vehículos de carga pudieron moverse de la provincia de Mendoza.

La medida que se conoció este lunes habilitó el cruce, primero desde el sector argentino, para los días martes, miércoles y jueves desde las 9 de la mañana hasta las 21 hasta el sector de Guardia Vieja. En tanto, el Centro de Frontera del Cristo Redentor precisó que el viernes 21 y el sábado 22, el flujo se invertirá: solo circularán camiones en sentido Chile-Argentina, con el mismo horario y hasta Uspallata.

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En esa línea, según señalaron desde Vialidad Nacional, durante la tarde se tenía registrado que habían cruzado 1170 camiones de los más de 3500 que había en la provincia de Mendoza. Las largas filas de vehículos se extendieron desde Uspallata hasta la zona del túnel, por toda la Ruta Nacional 7.

El operativo de ordenamiento comenzó kilómetros antes del corredor de alta montaña. Desde la zona de la destilería, en Luján de Cuyo, la Ruta Provincial 84 amaneció ocupada por una extensa fila de unidades estacionadas en ambas manos de la calzada. Personal de Gendarmería coordinó la liberación progresiva de los vehículos, que fueron habilitados en tandas de aproximadamente 100 unidades para incorporarse de manera ordenada a la Ruta 7 y continuar hacia Uspallata, desde donde avanzaron por alta montaña hasta el cruce fronterizo.

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Más de mil camiones cruzaron por la frontera este martes en el primer día de reapertura del paso Cristo Redentor

Respecto de los vehículos particulares y micros, la situación permanece sin definición concreta. Debido al volumen de transporte de carga que circulará durante los próximos días por el Sistema Integrado Cristo Redentor, se resolvió que, por el momento, ese tipo de vehículos no podrá cruzar en ningún sentido.

Desde la Coordinación del Paso Internacional Cristo Redentor indicaron, no obstante, que existe la posibilidad de habilitar el tránsito para particulares y micros entre el domingo 23 y el lunes 24 de agosto. La decisión dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas, dado que se aguarda el ingreso de un nuevo temporal en alta montaña. Según señalaron a este medio, la idea es liberar de camiones la frontera lo más pronto posible y se seguirá evaluando la evolución hasta el viernes.

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El peso económico de los 35 días de clausura quedó documentado en cifras concretas. Según los cálculos de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam), cada unidad detenida generó una pérdida de entre USD 450 y USD 600 diarios, según si contaba o no con equipo de frío.

El daño se extendió también al comercio exterior. Bruno Pescarmona, ingeniero agrónomo especializado en sustentabilidad, publicó en la red social X: “1 MES!! Cuanta negligencia!” y detalló que “el 70% de las exportaciones de Mendoza sale por vía terrestre hacia Chile a través del Paso Internacional Cristo Redentor”, lo que, sobre la base de USD 1.538 millones exportados en el último año, representa cerca de USD 1.070 millones. Agregó que un mes de cierre ininterrumpido “paraliza o pone en riesgo directo exportaciones por USD 95 y USD 100 millones en productos mendocinos”. En la misma línea, Martín Clement, ex presidente del Consejo Empresario Mendocino (CEM), calificó la situación de “insólita” y sostuvo que “la gestión —de ambos lados— debe ser privada”, al tiempo que señaló que la dejadez del paso se advierte incluso en días normales de verano.

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Ante la imposibilidad de cruzar por el Cristo Redentor, algunas empresas optaron por desviar sus cargas hacia los pasos del sur en la provincia de Neuquén. Llegar al cruce de Pino Hachado, preparado para 70 camiones diarios, implicaba recorrer cerca de 2.000 kilómetros adicionales respecto de los 380 o 400 kilómetros que separan Mendoza de Santiago de Chile, con demoras de 48 horas en un paso que durante el cierre duplicó o triplicó su capacidad habitual.

Por el cierre se estima que hubo pérdidas millonarias para la provincia de Mendoza

El cierre estuvo determinado por condiciones climáticas de magnitud excepcional. Las nevadas se extendieron entre Punta de Vacas y Las Cuevas, generaron acumulaciones de hasta 4 metros en algunos sectores y afectaron 80 kilómetros de ruta, el mayor registro para la zona desde 2008. La formación de hielo, el riesgo de desprendimientos y la posibilidad de avalanchas impidieron garantizar una circulación segura durante semanas. Los 35 días de clausura superaron el récord anterior de 26 días consecutivos, registrado en 2023.

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El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, cuestionó el esquema actual de gestión del corredor y anunció que llevará al próximo Comité de Frontera, previsto para octubre, una iniciativa para que ambos gobiernos nacionales realicen una licitación conjunta para tercerizar las tareas de limpieza.

“Que hagan una licitación conjunta, no que participen 10.000 organismos de distintas agencias de ambos lados, que sea una licitación internacional”, planteó el mandatario provincial, quien puso como referencia a países como Canadá, donde empresas especializadas pueden despejar corredores en plazos de entre 48 y 72 horas ante temporales de magnitud normal, o en una semana ante eventos de la escala que afectó a la alta montaña mendocina durante julio y agosto.

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