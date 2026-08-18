Nokia 9000 Communicator: 30 años del primer smartphone que valía más de 2.000 dólares

Nokia puso en venta el 9000 Communicator en 1996 y muchos lo consideran el primer smartphone de la historia. (Foto: Mobile Phone Musseum)

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Hace 30 años, Nokia puso en venta el 9000 Communicator, un teléfono pensado para ejecutivos que muchos consideran el primer smartphone de la historia y que anticipó funciones hoy habituales mucho antes del iPhone, como navegación web, correo, gestión de contactos/agenda y mensajería de texto (SMS).

El teléfono llegó al mercado el 15 de agosto de 1996, cinco meses después de su presentación en la feria CeBIT de Hannover, en Alemania. Había sido mostrado 11 años antes de que Apple lanzara el primer iPhone, el dispositivo que reordenó la industria con pantallas táctiles y ecosistemas de aplicaciones.

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Concebido como una herramienta de trabajo, el Nokia 9000 Communicator costaba alrededor de 10.000 marcos finlandeses, equivalentes a unos 2.200 euros o 2.550 dólares actuales. Su precio lo colocaba en la franja de un ordenador personal de gama media y limitó su alcance comercial.

Nokia presentó el 9000 Communicator como una herramienta para ejecutivos capaz de enviar fax, correo electrónico y conectarse a internet. (Foto: Europa Press)

Nokia lo promocionó con el eslogan “la oficina en el bolsillo trasero”. La fórmula resumía su propuesta: enviar fax y correos, conectarse a internet con un módem integrado y usar aplicaciones similares a las de un ordenador personal, como hoja de cálculo, agenda electrónica y procesador de textos.

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Cómo era el diseño del Nokia 9000 Communicator, el primer smartphone

El Nokia 9000 Communicator tenía cuatro centímetros de grosor y pesaba casi 400 gramos, cerca del doble que un smartphone moderno. Su diseño plegable permitía abrirlo y transformarlo en un dispositivo con teclado completo, pantalla monocromática de 4,5 pulgadas y botones dedicados a las funciones principales.

Ese formato fue la base de una familia de dispositivos que más tarde integraría la serie 9000. El modelo original recibió después varias mejoras de diseño y rendimiento, con pantalla en color, menos peso, más capacidad de procesamiento y la primera versión del sistema operativo Symbian.

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El diseño plegable del Nokia 9000 Communicator incorporó teclado completo, pantalla monocromática y funciones de miniordenador de bolsillo. (Foto: Mobile Phone Musseum)

Años más tarde, el entonces vicepresidente ejecutivo y responsable de Soluciones Móviles de Nokia, Anssi Vanjoki, resumió su lugar en la historia con una frase que fijó su legado: “El Nokia 9000 Communicator fue el primer ‘smartphone’ del mercado antes siquiera de que se hubiera acuñado el término ‘smartphone’”.

La importancia del modelo no estuvo en el volumen de ventas, sino en la dirección que marcó. El Communicator mostró que un teléfono podía funcionar como plataforma de productividad, una idea que después se convertiría en el centro del negocio de los celulares.

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Por qué Nokia dominó el mercado global antes del auge del iPhone

Mientras sorprendía con celulares de alta gama, la compañía impactaba el mercado con terminales para distintos niveles de precio, con el objetivo de ampliar el acceso a la tecnología. Esa combinación de innovación y escala impulsó su ascenso global.

Nokia lanzó en los 2000 celulares útiles para la comunicación a distancia. (Foto: Amazon)

En 1998, dos años después del lanzamiento del Communicator, Nokia desplazó a Motorola como mayor fabricante mundial de celulares. Conservó esa posición hasta 2012, cuando fue superada por Samsung.

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El punto más alto de esa trayectoria llegó en 2007. Ese año se vendieron por primera vez más de 1.000 millones de celulares en el mundo y el 40% llevaba la marca Nokia. Ese mismo año, Apple presentó el iPhone y cambió la lógica del sector.

La expansión de iOS y la rápida respuesta de Google con Android abrieron el mercado a nuevos protagonistas, entre ellos Apple y Google, y aceleraron el crecimiento de fabricantes asiáticos como Samsung, Xiaomi y HTC.

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Qué consecuencias tuvo la llegada del iPhone y las pantallas táctiles

Nokia no logró adaptarse al avance del iPhone y Android. (Foto: REUTERS/Kimberly White (UNITED STATES)/File Photo)

La nueva etapa de celulares táctiles dejó atrás a varios pioneros históricos. Nokia, Motorola, Ericsson y la canadiense BlackBerry, entonces llamada RIM, no lograron adaptarse a la revolución de la telefonía inteligente.

En el caso de Nokia, pesaron la convicción de que seguía por delante de todos, la incapacidad de construir un ecosistema propio capaz de competir con el iPhone y con los modelos Android, y la apuesta de su dirección por Windows Phone de Microsoft, un sistema operativo tardío que nunca consiguió despegar.

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La paradoja quedó expuesta con el paso del tiempo: la empresa que había enseñado antes que muchas otras hacia dónde iba el teléfono personal no consiguió acompañar ese cambio cuando se volvió masivo.