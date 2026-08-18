La Policía Nacional recuperó tres vehículos con reporte de robo en República Dominicana

La Policía Nacional de República Dominicana recuperó tres vehículos robados en operativos realizados en Jimaní, La Vega y Bonao./ (Redes Diego Pesqueira)

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Agentes de la Policía Nacional de República Dominicana recuperaron tres vehículos que tenían reporte de robo tras desarrollar distintos operativos de depuración, prevención y recuperación en las provincias de Jimaní, La Vega y Monseñor Nouel (Bonao), según información oficial de la institución.

En Jimaní, miembros de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y de la Policía Preventiva realizaban labores rutinarias de depuración mediante el sistema policial correspondiente. Durante estas acciones, verificaron la placa G682150 de una Honda CR-V Touring, color blanco, que figuraba con estatus de robada.

El conductor del vehículo, residente en el sector La Caleta, fue retenido junto al automóvil y ambos fueron trasladados para los procedimientos legales correspondientes.

Por otro lado, en La Vega, agentes de la Subdirección Regional de Investigación recuperaron una motocicleta Suzuki Address CE74A, color negro, con placa K2519028.

El vehículo había sido reportado como robado tras una denuncia interpuesta en 2025. La motocicleta fue ubicada en un terreno baldío del sector La Esmeralda durante un operativo de búsqueda y recuperación de vehículos sustraídos.

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En Bonao, una patrulla de la Policía Preventiva adscrita al corredor Maimón-Piedra Blanca localizó un Ford Explorer, color blanco, año 2012, placa G272409.

El hallazgo se realizó durante labores de chequeo y registro ejecutadas en la calle Fuerte Núñez, sector Buenos Aires. Al consultar el sistema policial, se comprobó que el vehículo también presentaba estatus de robado, por lo cual fue retenido junto a su conductor, quien fue trasladado a la dotación policial de Maimón para fines de investigación.

El Código Penal de República Dominicana tipifica el robo de vehículos como un delito que puede implicar prisión, multas e inhabilitación para conducir./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades informaron que los tres casos fueron puestos bajo los procedimientos legales correspondientes. En todos los casos, los conductores y los vehículos quedaron bajo custodia policial mientras se determina cómo los automóviles y la motocicleta llegaron a manos de sus actuales conductores y se establecen las posibles responsabilidades.

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El Código Penal de República Dominicana contempla sanciones específicas para el delito de robo de vehículos. Según la legislación vigente, el robo de vehículos automotores, así como su receptación o traslado, constituye un delito grave que puede acarrear penas de prisión, multas e inhabilitación para conducir.

El artículo 379 del Código Penal dominicano define el robo como la sustracción fraudulenta de una cosa ajena. Cuando se trata de vehículos de motor, la gravedad de la pena aumenta por tratarse de bienes de alto valor y por el impacto social que genera este tipo de delito. Además, el artículo 384 establece agravantes cuando el hecho se comete con violencia o con la participación de varias personas.

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La Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, complementaria al Código Penal, endurece aún más las sanciones para quienes sean hallados culpables de robo o receptación de vehículos, incluyendo penas privativas de libertad de hasta 10 años, dependiendo de las circunstancias del hecho y la reincidencia del infractor. También se contemplan penas para quien oculte, cambie placas o altere el número de chasis de vehículos robados.

ARCHIVO: En Jimaní, agentes de la DICRIM y de la Policía Preventiva retuvieron una Honda CR-V Touring con estatus de robada tras verificar la placa G682150. /(Policía Nacional República Dominicana)

Las autoridades reiteran que continúan las investigaciones para determinar la responsabilidad penal de los actuales conductores de los vehículos recuperados y esclarecer las circunstancias en que estos automóviles y la motocicleta pasaron a sus manos.

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Las acciones forman parte de los esfuerzos de la Policía Nacional para combatir el robo de vehículos y fortalecer la seguridad ciudadana en el país, en cumplimiento de la normativa penal vigente.