Pese al acercamiento con el PRO, el Gobierno saca a la cancha a los ministros para mostrar volumen en CABA

Pilar Ramírez y Luis Caputo en la sucursal de Lucciano's

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El ministro de Economía, Luis Caputo, acompañó este martes a Pilar Ramírez, presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura porteña, en una visita a la sucursal de la cadena de heladerías Lucciano’s en el barrio de Las Cañitas, en Palermo. La actividad marcó el inicio formal de una nueva etapa de recorridas territoriales del oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires, con la presencia de ministros y funcionarios nacionales, de cara al ciclo electoral de 2027.

La visita, que surgió a partir de una propuesta del equipo de Ramírez, reunió al ministro con Christian Otero, cofundador y CEO de la compañía. Durante el encuentro, Caputo permaneció unos 40 minutos en el local. “Fue una charla muy amena”, coincidieron dos de los presentes a Infobae. Se habló en términos generales sobre el progreso de la compañía -ya superó los 100 locales, sumando locales y en otros países- y de la marcha general de la economía.

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La actividad no estuvo exenta de la conversación sobre la coyuntura. Según pudo saber Infobae, hubo una mención al respecto del contexto general de la economía y se abordó tangencialmente la cuestión del consumo, pero se ponderó el avance de los últimos años, ya que la compañía logro casi duplicó sus tickets, de 3,5 a 6,5 millones, durante el año pasado.

“Se les contó [a Caputo y a Ramírez] lo que están haciendo y lo que va a hacer Lucciano’s para aportar nuestro granito de arena para seguir generando empleo. Dentro de esas cosas, uno puede ver que falta algo de reactivación. Pero no en forma de crítica, sino viendo de dónde se viene”, comentó una fuente a Infobae

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El vínculo entre la compañía y el Gobierno no es nuevo: en enero de 2026, el presidente Javier Milei recorrió la planta de elaboración de Lucciano’s en el Parque Industrial General Savio de Mar del Plata, en tiempos en que el Congreso debatía el proyecto de reforma laboral.

Pilar Ramírez y Luis Caputo en la sucursal de Lucciano's junto a su CEO, Christian Otero

En ese marco, Ramírez aprovechó para acercarle su proyecto de Libertad Comercial, que propone habilitaciones automáticas para actividades de bajo riesgo, silencio administrativo positivo, ventanilla única digital y el derecho a corregir incumplimientos menores antes de una clausura. “Lucciano’s demuestra que una pyme argentina puede innovar, crecer y competir con las mejores empresas del mundo. Es el tipo de historia que tenemos que multiplicar”, afirmó la legisladora. El proyecto establece que el Gobierno porteño tendrá 30 días hábiles para resolver un trámite y cinco días adicionales tras una alerta; si no responde, la solicitud quedará aprobada de forma automática.

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La recorrida de este martes es la primera de una serie. Para las próximas semanas están previstas actividades con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei —quien visitará la fábrica de sillones Fontenla en el sur de la Ciudad—, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Otros referentes, como la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, y el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ya habían acompañado a Ramírez en actividades anteriores.

Desde el espacio libertario describen el objetivo de las recorridas como “llevar al territorio las políticas que impulsa el Gobierno de Javier Milei”, con una agenda centrada en actividad económica, producción, comercio y seguridad, y con contacto directo con vecinos, comerciantes y empresarios. La estrategia avanza en simultáneo con las conversaciones entre Karina Milei y Mauricio Macri sobre una eventual etapa de diálogo y negociación entre LLA y Pro, aunque el despliegue territorial apunta a consolidar posiciones propias antes de cualquier acuerdo.

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Ramírez figura entre los nombres “puros” del oficialismo que suenan para competir por la Jefatura de Gobierno porteño en 2027. Cerca de la legisladora evitan hablar en público del tema y afirman que está interesada en seguir desplegando la batería de reformas que se van a impulsar a lo largo de este año. La idea de los karinistas es seguir confrontando con el PRO en la Ciudad, aunque la idea de arribar hacia un acuerdo global de cara al año próximo parece ser una vía muy probable.

La pelea por esa candidatura parecía un camino despejado para LLA tras la victoria de mayo de 2025, cuando Manuel Adorni derrotó a Pro en la Ciudad como candidato a legislador. Ese escenario se complicó menos de un año después: Adorni quedó bajo investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito, renunció al cargo de portavoz y jefe de Gabinete que ejercía desde noviembre de 2025 y quedó fuera de cualquier carrera electoral.

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