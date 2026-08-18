ChatGPT ahora compite con Google: nuevo control de los padres para niños y un modo estudio

La versión juvenil de ChatGPT incorpora nuevas medidas de seguridad y herramientas educativas para menores de edad. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Guardar

OpenAI, la empresa dirigida por Sam Altman, lanzó ChatGPT para adolescentes, una versión de su inteligencia artificial (IA) enfocada para menores de 18 años que incorpora restricciones automáticas, controles parentales y un modo de estudio.

El lanzamiento llega cuando ChatGPT ya superó la barrera de los mil millones de usuarios y entre ellos hay menores de edad, un grupo que usa el servicio sobre todo para estudiar, hacer tareas escolares y adquirir conocimientos o habilidades en temas claves como matemáticas, biología u otras materias.

PUBLICIDAD

En este contexto, el objetivo es orientar el uso de ChatGPT hacia el aprendizaje, sumado a reducir los riesgos de una generación que crecerá con la inteligencia artificial en su vida cotidiana.

ChatGPT se adapta a la edad del usuario y activa restricciones automáticas para limitar contenidos sensibles. (Foto: Europa Press)

La nueva versión de ChatGPT para adolescentes comenzó su despliegue a mediados de agosto de 2026 y estará disponible de forma guardual en todo el mundo durante las próximas semanas.

PUBLICIDAD

Cómo funciona la versión de ChatGPT para adolescentes

La versión para menores de 18 años modifica el funcionamiento de ChatGPT para adaptarse a las necesidades de este grupo. El sistema activa restricciones automáticas que limitan el acceso a contenidos violentos o sexuales, afectando tanto las respuestas del chatbot como el manejo de imágenes y el uso de la cámara.

Además, el sistema incluye advertencias periódicas que recuerdan al menor de edad que está interactuando con una IA y puede sugerir pausas para fomentar un uso equilibrado y saludable. Con esto se busca que el chatbot funcione como una guía de estudio, no como un sustituto del proceso de aprendizaje.

PUBLICIDAD

El modo estudio ofrece guías, cuestionarios y recursos para reforzar el aprendizaje en asignaturas clave como matemáticas y biología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué materias puede ser útil ChatGPT para adolescentes

El eje central de la propuesta es el modo estudio, una función de ChatGPT concebida para servir de apoyo escolar. Durante las horas de estudio predefinidas, el modo se activa automáticamente y la inteligencia artificial orienta la conversación para mantener el foco en el aprendizaje.

Este modo ofrece guías de aprendizaje, preguntas de repaso y explicaciones adaptadas para facilitar la comprensión de asignaturas como matemáticas, biología y otras áreas relevantes para adolescentes.

PUBLICIDAD

El modo estudio promueve la participación activa del usuario. Sumado a ofrecer información, plantea cuestionarios y visualizaciones que permiten practicar habilidades y comprobar el nivel de aprendizaje. El sistema recuerda la importancia de cumplir los deberes de manera responsable y no utilizar la IA como un atajo para las tareas escolares.

Los padres deben vincular sus cuentas para supervisar el uso de ChatGPT, recibir alertas y establecer pausas en el acceso al chatbot. (Foto: Europa Press)

Cómo funcionan los controles parentales en ChatGPT

Los padres o tutores pueden vincular su cuenta a la del menor para supervisar y gestionar el uso de la herramienta. Esta vinculación habilita mecanismos de seguimiento reforzado, incluidas alertas por contenido sensible o potencialmente dañino.

PUBLICIDAD

En ciertas situaciones consideradas de alto riesgo, los padres reciben notificaciones sobre el tipo de información consultada o compartida por el adolescente. Estas alertas buscan prevenir posibles riesgos y fomentar el acompañamiento adulto.

Asimismo, la configuración permite establecer pausas obligatorias, tanto de horas como de días completos, para limitar el acceso a la plataforma cuando se detectan patrones de uso poco saludables.

PUBLICIDAD

ChatGPT bloquea respuestas inapropiadas y notifica sobre contenido sensible. Requiere permisos especiales para el uso de la cámara. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Qué tipo de restricciones aplica ChatGPT sobre el contenido y las imágenes

La versión para adolescentes de ChatGPT incorpora restricciones automáticas sobre las respuestas del modelo. La inteligencia artificial bloquea contestaciones relacionadas con temas peligrosos o inadecuados para la edad del usuario y adapta su lenguaje para garantizar la comprensión y la seguridad.

Sobre las imágenes, el sistema notifica al menor cuando se detecta contenido sensible o cuando existe riesgo de compartir información privada. El uso de la cámara requiere una autorización específica, que en cuentas vinculadas está sujeta a la aprobación de los padres o tutores legales.

PUBLICIDAD

Estos filtros buscan proteger el bienestar digital de los adolescentes y promover el uso responsable de la tecnología, recordando siempre la naturaleza artificial del interlocutor.