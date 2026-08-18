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CEO que despidió a 900 empleados por Zoom antes de Navidad se quedó sin empleo

Vishal Garg fue despedido de Better después de que los ingresos de la compañía cayeran de 1.500 millones de dólares en 2021 a menos de 100 millones en los años siguientes

Corporaciones como Amazon, Microsoft y Walmart están transformando sus estructuras, priorizando equipos pequeños y automatización, lo que redefine el éxito y la competitividad en el entorno corporativo estadounidense
El recorte de personal ha sido muy popular en empresas de diferentes tamaños con el auge de la automatización. (Imagen ilustrativa Infobae)
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Vishal Garg fue despedido como CEO de Better Home & Finance, una empresa estadounidense de tecnología financiera. Garg, conocido por echar a 900 empleados antes de Navidad por Zoom en 2021, afirmó que lo removieron del cargo cuando la compañía estaba cerca de alcanzar la rentabilidad.

Ante esta noticia, la acción de Better cayó 45% desde que Daniel Lewis asumió como director ejecutivo, una baja que se sumó al retroceso de más de 16% que ya acumulaba este año antes de la salida de Garg.

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Según CNN, Garg sostuvo que Lewis lo engañó para ganarse un lugar en el consejo y luego desplazarlo. “Me embaucó”. El exdirector ejecutivo afirmó que Lewis le aseguró que apoyaba la estrategia de la empresa, elogió públicamente a Better en X y utilizó esa cercanía para ingresar al directorio. Una vez allí, agregó, convenció a los otros miembros del consejo de removerlo del cargo.

Pantalla digital con gráfico de línea en rojo mostrando un descenso, números y texto rojos, y un fondo borroso de sala de operaciones.
La acción de Better cayó 45% desde que Daniel Lewis asumió como CEO, después de acumular una baja de más de 16% en lo que iba del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué despidieron a Vishal Garg, CEO que despidió a 900 empleados en Navidad

La salida de Garg llega después de años de deterioro en el negocio principal de la compañía. Durante el auge de las refinanciaciones impulsado por la pandemia, con tasas hipotecarias por debajo del 3%, Better alcanzó una valuación de 8.000 millones de dólares; hoy, con ese mercado desplomado y tasas acercándose al 7%, su valor bursátil ronda apenas 300 millones de dólares.

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Asimismo, la empresa arrastra una secuencia de tropiezos corporativos: la licencia que tomó Garg tras el escándalo de los despidos por Zoom, una denuncia de un informante que luego fue retirada, una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores que no derivó en sanciones, una fusión SPAC en 2023 tras la cual la acción se hundió 93% y varios años de pérdidas crecientes.

Garg atribuyó la recuperación parcial de Better al uso de inteligencia artificial, a la alianza con Neo Home Loans y a acuerdos con Intuit, Coinbase y OpenAI. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Garg atribuyó la recuperación parcial de Better al uso de inteligencia artificial, a la alianza con Neo Home Loans y a acuerdos con Intuit, Coinbase y OpenAI. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En ese mismo período, los ingresos anuales cayeron de 1.500 millones de dólares en 2021 a 70 millones de dólares en 2023. Garg aseguró a CNN que en 2026 Better se encamina a cerrar con 200 millones de dólares en ventas.

El exCEO atribuyó esa recuperación parcial al uso de inteligencia artificial para acelerar el procesamiento de hipotecas, una tarea que antes requería a decenas de empleados durante varios días. Agregó que la alianza con Neo Home Loans duplicó la productividad y redujo en 50% los costos de originación de préstamos.

Garg añadió que este año Better cerró acuerdos con Intuit, Coinbase y OpenAI para potenciar sus servicios hipotecarios, y que desarrolló un negocio sólido de líneas de crédito con garantía hipotecaria. “Estamos ganando. Hemos triplicado el volumen de préstamos. Estamos cerca de la rentabilidad”.

Retrato de medio cuerpo de un hombre que sonríe, viste saco oscuro y camisa blanca, con el cabello oscuro, sobre un fondo liso y claro
Vishal Garg busca volver como CEO de Better con el apoyo de acciones Clase B con votos especiales y una carta enviada al directorio por el abogado Alex Spiro. (Foto: LinkedIn )

Qué medidas tomó Vishal Garg ante su despido

La disputa no terminó con su salida. Garg dijo que conserva su lugar en el consejo y que, gracias a acciones Clase B con poderes especiales de voto, sumadas a las de un grupo de inversores iniciales, tiene respaldo suficiente para imponerse si se fuerza una definición.

Para esa ofensiva contrató a Alex Spiro, socio de Quinn Emanuel, y en pasados días envió una carta al directorio para exigir su restitución como CEO. Prometió que trabajaría por 1 dólar al año hasta devolver a la compañía la rentabilidad y que después dejaría el puesto.

Quién es el reemplazo de Vishal Garg

Investigadores descubrieron fallas de seguridad en Zoom que podían ser usadas por ciberdelincuentes.
Garg reconoció que los despidos masivos por Zoom dañaron la reputación de Better y aseguró que varios inversores le pidieron que retomara el mando. (Foto: Zoom)

Daniel Lewis es un gestor de fondos de cobertura que, según Garg, se había acercado hace seis meses con propuestas de reducción de costos y fue incorporado al consejo el 27 de julio. Una semana más tarde ya había logrado, de acuerdo con la versión del exCEO, que el directorio lo nombrara reemplazante.

“Las ideas de Lewis sobre ahorro de costos eran buenas. Sus ideas sobre innovación no lo eran”, dijo Garg. Añadió que sospecha que siempre quiso convertirse en director ejecutivo y que el consejo “cometió un error”.

El exCEO reconoció que su estilo de conducción fue “duro” y que los despidos masivos por Zoom dañaron gravemente la reputación de la empresa. Admitió que ese episodio seguirá persiguiéndolo, aunque afirmó que la presión para apartarlo no se basó en haber exigido mucho, sino en la idea de que no estaba presionando lo suficiente.

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