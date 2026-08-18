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Spotify modo retro: así puedes dedicar canciones como se hacía en la radio en nombre del amor

Cualquier usuario, con cuenta gratuita o Premium, puede agregar una anotación a una lista de reproducción

Los usuarios de Spotify ya tienen la opción de agregar notas a las canciones que incorporan a sus listas de reproducción. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo
Los usuarios de Spotify ya tienen la opción de agregar notas a las canciones que incorporan a sus listas de reproducción. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo
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Los usuarios de Spotify ya pueden dejar anotaciones en las canciones que agregan a sus listas de reproducción, una función que también apunta a quienes editan playlists dentro de la plataforma y buscan sumar contexto a cada selección.

La herramienta puede servir para guardar recuerdos asociados a un tema, por ejemplo, cuándo y dónde se escuchó por primera vez o para dejar dedicatorias si la lista es un regalo pensado para otra persona.

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Spotify presentó la función como parte de un paquete de herramientas para “contar una historia” dentro de una playlist, con opciones que ya incluían la portada y las descripciones.

Cuatro pantallas de teléfono móvil muestran la aplicación Spotify, una playlist, canciones y un campo de texto para añadir notas
Esta función puede utilizarse para conservar recuerdos vinculados a un tema. (Spotify)

Además de las notas que pueden sumar los usuarios en sus propias listas, o en playlists colaborativas, la plataforma también prevé su uso en listas curadas por editores: el objetivo es que puedan explicar por qué un tema importa, qué lo vuelve culturalmente relevante o por qué encaja en una selección en particular.

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Las notas creadas por editores y los perfiles de editores empezaron a desplegarse para usuarios de Spotify Free y Premium de 16 años o más en Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda.

En una primera etapa, la compañía indicó que aparecerán en listas como Today’s Top Hits, RapCaviar, Hot Country, All New Pop, mint y Fresh Finds Hip-Hop.

Dos pantallas de teléfono muestran la aplicación Spotify abierta en la playlist 'Today's Top Hits', con un botón de 'Notes' y una nota de texto expandida
Además de permitir anotaciones en listas personales o colaborativas, la plataforma también contempla su implementación en playlists seleccionadas por editores. (Spotify)

Cómo se agregan las notas

En playlists curadas por usuarios, Spotify indicó que Playlist Notes se está habilitando en iOS y Android en más de 100 mercados, aunque la disponibilidad puede variar frente a las notas de editores.

Para agregar una nota a un contenido dentro de una lista, el recorrido es desde el celular:

  1. Abrir una playlist propia o una en la que se colabora.
  2. Tocar los tres puntos (…) junto a una canción, episodio de podcast o audiolibro agregado a esa lista.
  3. Seleccionar “agregar nota”. Escribir la anotación y tocar “Guardar”.

La nota queda visible debajo del contenido al que se la asocia.

Pantalla de teléfono móvil con aplicación de música. Incluye hora, iconos de señal y batería, cuatro miniaturas, datos de playlist y sección para añadir una nota
Spotify señaló que Playlist Notes se está activando en iOS y Android en más de 100 mercados. (Spotify)

Para qué sirve esta función

La novedad busca volver más personales las playlists al sumar “pensamientos y contexto” dentro de la propia lista. En la práctica, permite explicar por qué un tema “entró” en una selección, registrar una memoria vinculada a una canción o recomendar un contenido con un comentario breve.

Spotify también precisó que cualquier persona que pueda ver una playlist podrá ver las notas, junto con el nombre del usuario, que se vincula a su perfil. La compañía agregó que Playlist Notes debe respetar sus Platform Rules y Terms of Use.

Qué otras funciones nuevas tiene Spotify

Además de Playlist Notes, Spotify viene sumando funciones recientes. Entre las novedades, la compañía presentó Verified by Spotify, una insignia para artistas que busca señalar autenticidad, y sumó más información sobre la actividad de los artistas (en beta).

Ese anuncio también se apoyó en otras herramientas de “contexto a nivel canción”, como SongDNA, la expansión de créditos, “About the Song” y “AI credits”, pensadas para que el oyente tenga más información sobre la música y quién está detrás.

Dos pantallas de la aplicación Spotify. Muestran secciones de 'Artist badges' con insignias 'AI Persona' y 'Likely AI Persona' y texto en inglés
La compañía lanzó Verified by Spotify, una insignia para artistas orientada a identificar autenticidad. (Spotify)

En podcast, Spotify anunció una expansión del concepto de verificación: Verified by Spotify badges para shows, con el objetivo de ofrecer señales más claras sobre a quién se está escuchando y proteger a creadores frente a suplantaciones, incluso con herramientas de clonación de voz.

En paralelo, la plataforma lanzó una experiencia renovada para tablets (iOS y Android), diseñada para que escuchar, mirar y descubrir contenido sea más natural en pantallas grandes.

También presentó Fitness With Spotify, una propuesta de entrenamientos guiados y un “hub” de fitness dentro del ecosistema de música, podcasts, audiolibros y video.

La empresa adelantó un paquete de cambios para dar más control sobre el descubrimiento, incluyendo pruebas y funciones como “Snooze” por 30 días y nuevas herramientas de gestión de playlists en mobile.

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