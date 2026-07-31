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Ahora puedes añadir notas a tus canciones favoritas en Spotify

La función ‘Notas de usuario’ permite escribir mensajes personales en cada canción de una playlist

Los usuarios pueden explicar el motivo por el que agregaron una canción o cuándo la descubrieron. (Reuters)
Los usuarios pueden explicar el motivo por el que agregaron una canción o cuándo la descubrieron. (Reuters)
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La plataforma de streaming musical Spotify anunció el lanzamiento de ‘Notas de usuario’, una función que permite a los usuarios añadir notas personalizadas a canciones individuales dentro de sus playlists.

El objetivo de Spotify con esta función es crear una experiencia más íntima y diferenciada frente a competidores como Apple Music y YouTube Music. Con Notas de usuario, los usuarios podrán dejar mensajes junto a cada pista, como el motivo por el que se agregó una canción o el momento en que la descubrieron. Por ejemplo, una persona puede recordar que halló un tema caminando por las calles de París o que lo escuchó durante una primera cita.

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“Con el tiempo, estas notas pintan un panorama de la música que aman los oyentes y los momentos que la han marcado”, indicó Spotify a TechCrunch.

Las notas se muestran bajo el título del tema y son visibles para quienes acceden a la playlist. (Europa Press)
Las notas se muestran bajo el título del tema y son visibles para quienes acceden a la playlist. (Europa Press)

“Notas de usuario transforma las playlists de simples colecciones de canciones a espacios personales para el descubrimiento musical, uniendo personalización y contexto sobre la música que importa a cada uno”, agregó la empresa.

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Personalización que revive el espíritu del mixtape

La llegada de Notas de usuario evoca el antiguo ritual de crear mixtapes en cassette, donde muchos aficionados dedicaban horas no solo a seleccionar canciones, sino también a escribir comentarios y dedicatorias en tarjetas.

Este componente emocional regresa ahora en formato digital, y permite añadir mensajes que, en algunos casos, pueden ser confesiones o detalles personales que resultan más sencillos de compartir a través de la música.

Con esta función, Spotify recupera parte del encanto que caracterizaba a los cassettes y sus acompañantes manuales. El proceso de añadir una nota es sencillo: basta con ingresar a un playlist propio o uno que incluya canciones seleccionadas, pulsar el menú de tres puntos junto al título de una pista y seleccionar la opción “Agregar nota”.

(Europa Press)
(Europa Press)

Después de escribir el mensaje, este queda guardado y se muestra debajo del nombre de la canción, junto con el nombre del usuario vinculado a su perfil.

Cómo funciona Notas de usuario y quiénes pueden acceder

La función está disponible para usuarios de Spotify mayores de 16 años, tanto en la versión gratuita como en la suscripción Premium, en mercados seleccionados. El despliegue de la característica será gradual y, por el momento, se limita a ciertos países.

Para incorporar una nota, se deben seguir estos pasos: dirigirse a la playlist, ubicar la canción deseada, hacer clic en el menú de tres puntos, elegir “Agregar nota”, escribir el mensaje y guardarlo. El contenido será visible para quienes tengan acceso a la lista de reproducción correspondiente, y el nombre del autor de la nota aparecerá enlazado a su perfil de usuario.

Notas de usuario Spotify
Notas de usuario está disponible para mayores de 16 años en versiones gratuita y Premium en mercados seleccionados. (Spotify)

Esta herramienta no solo facilita compartir pensamientos o recuerdos vinculados a cada canción, sino que también abre la posibilidad de profundizar en el intercambio social a través de las playlists, ya que otros pueden leer e interpretar los comentarios dejados por amigos o seguidores.

Nuevas funciones para enriquecer la experiencia musical

El lanzamiento de Notas de usuario no fue la única novedad presentada por Spotify. La compañía también dio a conocer el Running Mode, una modalidad que selecciona canciones en función de las distintas etapas de una carrera y del ritmo del usuario. Este modo está dirigido a quienes cuentan con una suscripción Premium y solo está disponible en determinados países.

La apuesta de Spotify por la personalización y la interacción con sus playlists se consolida con estas nuevas herramientas. Según la empresa, busca fortalecer el vínculo emocional entre los oyentes y su música, y ofrece recursos para que cada lista de reproducción se convierta en un espacio más expresivo y memorable.

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