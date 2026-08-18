CEO de Sony admite que la PS6 no llegará pronto por crisis global de chips e inteligencia artificial

Sony admite que la PlayStation 6 no tiene fecha y apunta a más retrasos - (Sony)

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Sony ha confirmado lo que muchos jugadores y analistas temían: la PlayStation 6 no tiene una fecha de lanzamiento definida y su llegada podría retrasarse aún más debido a la crisis global de semiconductores y los desafíos que plantea la inteligencia artificial en la industria tecnológica.

Hiroki Totoki, CEO de la compañía, reconoció en una reciente entrevista realizada por The Wall Street Journal, que la escasez de componentes electrónicos y el aumento de los costos asociados impiden concretar los planes para la próxima generación de la consola más popular del mundo.

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Esta incertidumbre no solo afecta la hoja de ruta de Sony, también refleja el impacto de la crisis de hardware en todo el sector tecnológico. La falta de chips, especialmente módulos RAM y procesadores avanzados, ha dejado a fabricantes de consolas, computadoras, automóviles y teléfonos en una carrera por asegurar suministros y adaptar sus estrategias de negocio.

Hiroki Totoki pone en pausa la PS6 y señala el cuello de botella de los chips - REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Qué pasará con el futuro de la PS6

Hiroki Totoki ha sido claro: Sony no ha fijado internamente una fecha de estreno para la PS6 y aún evalúa cambios en su modelo de negocio. La compañía estudia estrategias para reducir costes, adaptar la producción y, en caso necesario, ajustar el precio de la futura consola a las condiciones del mercado.

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Los incrementos de precio vividos por la PS5 y otras consolas actuales refuerzan la preocupación de que la próxima generación sea aún más costosa para los consumidores.

El CEO de la compañía advirtió que la situación de los componentes no se resolverá a corto plazo y que el precio de la memoria RAM, según previsiones de la propia Sony y de fabricantes como Lenovo, podría mantenerse alto hasta el año fiscal 2027 o incluso extenderse hasta 2030.

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El CEO de Sony explicó que la escasez de semiconductores y el aumento de costos frenan la definición del calendario de la próxima consola, mientras la empresa revisa producción, precios y la continuidad de la PlayStation 5 - (Europa Press)

Esto obliga a Sony a exprimir el ciclo de vida de la PS5 más tiempo del inicialmente previsto y a retrasar cualquier anuncio oficial sobre la PS6.

Crisis global de chips: causas y consecuencias

La llamada “crisis de semiconductores” es un fenómeno que afecta a toda la industria tecnológica y se ha intensificado en los últimos años. Sus causas principales incluyen:

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Aumento explosivo de la demanda: El confinamiento global de 2020-2023 disparó la necesidad de dispositivos electrónicos para el teletrabajo, la educación a distancia y el entretenimiento en casa.

Interrupciones en la producción: Cierres de fábricas en Asia, cuellos de botella logísticos y restricciones en el transporte marítimo dejaron a la cadena de suministro global en situación crítica.

Concentración de la fabricación: La producción de los chips más avanzados depende de unas pocas empresas, como TSMC en Taiwán y Samsung en Corea del Sur. Cualquier disrupción regional tiene consecuencias globales.

Errores de previsión en la industria automotriz: El sector canceló pedidos de chips al inicio de la pandemia y quedó rezagado cuando la demanda de autos repuntó antes de lo esperado.

Factores adicionales: La minería de criptomonedas y la reventa ilegal de componentes mediante bots agotaron el stock de tarjetas gráficas y procesadores.

Sin una fecha interna para la nueva consola, la empresa estudia cómo reducir gastos, asegurar suministros y definir un modelo de lanzamiento que responda al mercado, en un sector que aún sufre cuellos de botella de hardware - REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Industria bajo presión: consecuencias globales

La crisis de hardware ha tenido efectos en múltiples sectores:

Videojuegos y PC: Escasez histórica de consolas como PlayStation 5 y Xbox Series X, con precios disparados en el mercado de reventa y dificultades para satisfacer la demanda mundial.

Automotriz: Paradas de producción en fabricantes como Ford y Toyota por falta de un solo chip, lo que dejó miles de vehículos incompletos durante meses.

Electrónica de consumo: Retrasos en el lanzamiento de nuevos smartphones, recortes en especificaciones y subidas de precios en productos finales.

Inteligencia artificial: El desarrollo de modelos avanzados de IA requiere chips cada vez más sofisticados, lo que incrementa la competencia por hacerse con los componentes disponibles y agrava la escasez.

Sony evalúa cambios profundos en el modelo de negocio de PlayStation, incluyendo la posibilidad de ajustar la estrategia de lanzamiento, el precio y la distribución de la PS6 en función de la evolución del mercado y la disponibilidad de componentes. La compañía también explora alternativas para reducir el costo del hardware en otras áreas comerciales y adaptarse a la incertidumbre tecnológica actual.

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Por ahora, la PS5 seguirá siendo el buque insignia de la marca, mientras los jugadores y la industria en general esperan señales de recuperación en la cadena global de semiconductores.