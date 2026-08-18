Ya se puede eliminar la marca de agua visible de imágenes, videos y audios hechos Gemini de Google

Gemini permite eliminar la marca de agua visible en imágenes, videos y música generados con IA de Google. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Guardar

Gemini ahora le da la oportunidad a sus usuarios de eliminar la marca de agua visible que se genera en los contenidos creadores en la aplicación, lo que permitirá que las imágenes y videos tengan mayor libertad y funcionalidad al no hacer referencia directa a la IA de Google.

Esto no significa que la empresa no siga dejando una huella interna en la metadata de los contenidos, que son una marca de agua invisible para saber cuando una imagen es generada con IA.

PUBLICIDAD

Cómo funciona la eliminación de marca de agua visible en Gemini

La función para desactivar la marca de agua visible se encuentra en los ajustes de Gemini y Flow, las plataformas principales de generación de contenido de IA de Google.

El usuario debe ingresar a la sección “Media Watermark” dentro de los ajustes y activar o desactivar la opción según su preferencia. Esta configuración afecta únicamente a los archivos que se creen a partir del momento en que se modifique la preferencia, los contenidos generados previamente mantendrán la marca original.

PUBLICIDAD

La configuración de Gemini solo modifica la marca de agua visible de los archivos nuevos y no altera los contenidos generados previamente. (Google)

El alcance de esta función abarca imágenes, videos y música. En el caso de las imágenes, el modelo Nano Banana deja de añadir la marca a cada nueva creación cuando la opción está desactivada. Para videos, Gemini Omni aplica el mismo principio, y en el ámbito musical es Lyria quien ejecuta la configuración.

Google ha anunciado que esta posibilidad se integrará próximamente al Modo IA de Google Search, aunque aún no ha especificado la fecha exacta ni los detalles operativos de esa actualización.

PUBLICIDAD

No todos los usuarios globales pueden acceder a la desactivación de la marca visible. Google ha restringido la opción en países donde la legislación obliga a mantener marcas de agua identificatorias en el contenido generado por IA.

Aunque no existe un listado definitivo publicado por la compañía, los usuarios en países como India, Corea del Sur y Vietnam solo pueden acceder a la función si cuentan con una suscripción de tipo Ultra, y las cuentas asociadas a instituciones educativas o laborales quedan excluidas de la nueva configuración.

PUBLICIDAD

Google prevé integrar la eliminación de la marca de agua visible de Gemini al Modo IA de Google Search. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Cuáles son las marcas de agua invisibles que siguen en Gemini

A pesar de la eliminación de la marca de agua visible, los contenidos generados con Gemini mantienen mecanismos robustos de identificación y trazabilidad. Google sigue aplicando la tecnología SynthID, una marca de agua invisible incrustada en los archivos, la cual no puede ser removida ni visualizada fácilmente.

Además, los archivos conservan metadatos C2PA, que registran información sobre el origen y la historia de edición de cada pieza.

Esto significa que, aunque el usuario o el espectador no vea ningún distintivo en la imagen, video o música, las herramientas y sistemas de verificación de Google siguen siendo capaces de identificar inequívocamente el origen del archivo.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, es posible pedir a Gemini que verifique si un contenido tiene la marca SynthID, o utilizar funciones como “About this image” y el modo IA de búsqueda para corroborar la procedencia del material.

Gemini mantiene la marca de agua invisible SynthID y los metadatos C2PA para identificar el origen de los archivos generados con IA.(REUTERS/Dado Ruvic)

En palabras de Josh Woodward, vicepresidente de Google Labs y responsable de la aplicación Gemini, la compañía busca “un equilibrio entre el control creativo y la seguridad”.

PUBLICIDAD

Según Woodward, permitir que las marcas sean opcionales responde al deseo de los usuarios de personalizar el aspecto de sus creaciones sin renunciar a los mecanismos de transparencia y autenticidad que exige el ecosistema digital.

Google ha reforzado el sistema de identificación invisible al abrir el código de Credentio, una biblioteca en C++ que permite a los desarrolladores verificar credenciales C2PA directamente en sus propias aplicaciones, sin necesidad de enviar archivos a los servidores de Google.

PUBLICIDAD

Esta biblioteca ya se emplea en cerca de 40 productos de la compañía compatibles con el estándar C2PA, facilitando así la integración de mecanismos de autenticación en todo el ecosistema de productos y servicios.

El usuario puede consultar en cualquier momento si un archivo generado por IA contiene la marca de agua invisible, y la detección funciona independientemente de la presencia del distintivo visible. De este modo, la eliminación de la marca de agua visible es solo un cambio estético: no afecta la capacidad de rastreo, análisis o autenticación del contenido.

PUBLICIDAD