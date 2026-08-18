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El Gobierno analiza en la mesa política las próximas sesiones legislativas y el acercamiento con el PRO

Esta vez sin invitados especiales, comenzó un encuentro en Casa Rosada en la que se busca organizar el tratamiento de proyectos prioritarios en la previa a la sesión prevista para el 26 de agosto en Diputados

La mesa política se reúne en Casa Rosada
La mesa política se reúne en Casa Rosada
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Como cada martes, la mesa política se reúne en la planta baja de Casa Rosada para intentar -una vez más- ordenar la agenda legislativa que le permita avanzar con las reformas que descansan en el Congreso y luego del primer acercamiento en clave electoral con el PRO. Desde las 13, los integrantes del reducido círculo designado por el presidente Javier Milei se dan cita con la idea de preparar las próximas sesiones legislativas.

Luego de haber definido avanzar con los proyectos de índole económico, los denominados como “transformacionales”, el oficialismo intentará sesionar el próximo jueves 26 en la Cámara de Diputados con intención de tratar el proyecto que califican como “el más importante del semestre”, que incluye cambios en la Carta Orgánica del Banco Central, la nueva ley de Inocencia Fiscal, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, firmado el 7 de diciembre de 2023.

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No obstante, tras la autocrítica interna a raíz del traspié con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, “la idea de La Libertad Avanza es discutir la Ley General de Sociedades, el Súper RIGI —si consigue dictamen la próxima semana— y una serie de pliegos judiciales”. Según precisó uno de sus integrantes, tras la media sanción en la Cámara Baja, el proyecto redactado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quedará para “una segunda tanda”.

La dinámica del conocido “bloque de los 44″, consolidado por la senadora Patricia Bullrich, parece haber sufrido algunas fugas, con la salida de los santacruceños, y en la administración libertaria aseguran que funciona “ley por ley”. Incluso, algunas voces aseguran que el vínculo con las provincias se resintió a raíz del envío “anticipado” de la reforma electoral.

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En carpeta, también figura el envío del Presupuesto 2027, que -hasta ahora- no será presentado por el mandatario antes del 15 de septiembre, fecha límite para cumplir con este trámite. Otra de las normativas clave cuyo tratamiento fue postergado es la reforma electoral, estimada para “antes de fin de año”, pero aún pendiente de los respaldos necesarios para su aprobación.

Javier Milei le toma juramento a al nuevo Jefe de Gabinete, Diego Santilli - Karina Milei - Martin menem - Pablo Quirno
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al diputado Martín Menem

Como contó este medio, en la administración libertaria vaticinan tres posibilidades: la primera, la eliminación de las PASO; una segunda alternativa, que implicaría suspender las primarias el próximo año, como ocurrió en las legislativas de 2025; y por último, la chance de habilitar una PAS, es decir, erradicar la obligatoriedad de la interna.

Pese a la decisión de sumar invitados excepcionales a los intercambios, como lo fue Sturzenegger el pasado martes, en esta oportunidad el diálogo reúne al plantel habitual. La invitada era la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien debió postergar su asistencia al martes próximo por cuestiones de agenda.

Por estas horas, es la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la que encabeza el intercambio escoltada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli. También asisten el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo; la líder del bloque violeta en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

La reunión de este martes está marcada por el primer acercamiento entre los libertarios y los referentes del PRO, que tuvo lugar el pasado jueves, luego del llamado entre la menor de los Milei y el titular del sello amarillo, Mauricio Macri. “Recién empezamos a hablar. Hay determinados temas, como la Ciudad, que como no sabemos con quién abordarlos los evitamos”, sostuvo un funcionario ante Infobae respecto a la tensión existente entre Jorge y Mauricio Macri.

Mauricio y Jorge Macri presentes en la presentación del documental "El Libertador"
Maximiliano Luna

La semana próxima la mesa técnica que incluye a Diego Santilli y Lule Menem en representación del Poder Ejecutivo, y a los diputados Fernando De Andreis y Cristian Ritondo por el PRO volverá a reunirse para intentar avanzar en un entendimiento electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Asimismo, se da en la previa a la reunión que encabezará Luis Caputo y Santilli con algunos gobernadores y equipos técnicos del Norte Grande en las oficinas del Palacio de Hacienda. La instancia surgió del Consejo del Norte Grande, que tuvo lugar el pasado miércoles, y abordará el proyecto de zonas cálidas.

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