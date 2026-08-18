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Aire acondicionado para enfrentar el calor en España: trucos para ahorrar dinero y energía en casa

Lo primero que debe considerarse es que el dispositivo tiene que adaptarse a la vivienda según la orientación, los habitantes y el tamaño

Aire acondicionado blanco de pared junto a una ventana con marco blanco. El cristal de la ventana tiene gotas de condensación y muestra edificios urbanos.
La ola de calor en España y Europa impulsa el uso del aire acondicionado y aumenta la preocupación por el gasto energético y la factura de luz. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En medio de la ola de calor que enfrenta España y Europa, el uso del aire acondicionado es importante en casa, lo que genera preocupación por el aumento en el gasto energético y la factura a final de mes.

Por eso es clave tener en cuenta ciertos trucos para minimizar ese impacto, instalando el dispositivo en el lugar adecuado o seleccionando modos apropiados según la situación.

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Qué se debe tener en cuenta antes de instalar el aire acondicionado

Según Pedro Ruiz, experto del Departamento de Estudios y Legislación de AFEC en España, la selección y ubicación del aire acondicionado debe adaptarse a cada vivienda, considerando orientación, habitantes y aislamiento.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) recomienda sistemas partidos por su mayor rendimiento frente a los compactos y advierte que los portátiles, aunque prácticos, son menos eficientes. Existen equipos irreversibles y reversibles, así como sistemas evaporativos de bajo consumo.

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Vista de un salón acogedor con un sofá, una mesa de centro y plantas. Se observa un ventilador de techo y un aire acondicionado mural sobre una pared beige.
La instalación del aire acondicionado debe adaptarse a la vivienda según la orientación, los habitantes y el aislamiento, según AFEC en España. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir un equipo con eficiencia clase A permite ahorrar hasta un 50% de energía, amortizando el sobrecoste inicial con el tiempo. Evitar corrientes de aire y fuentes de calor mejora la eficiencia del sistema.

Cómo configurar el aire acondicionado y qué modos usar

Uno de los aspectos fundamentales para ahorrar dinero y energía es el uso adecuado de los modos del aire acondicionado. El modo “Cool” o de enfriamiento es el principal para lograr una temperatura confortable rápidamente, aunque esto implica un consumo máximo de energía.

Si se necesita enfriar una habitación lo antes posible, se puede seleccionar una temperatura baja, entre 17 y 18 °C, pero es recomendable volver a los 23-24 °C una vez alcanzado el confort, para evitar un gasto excesivo.

Algunos equipos cuentan con modos especiales como “turbo”, que fuerzan el compresor a trabajar al 100% durante un tiempo limitado. Subir la velocidad del ventilador distribuye el aire frío más rápido, pero no incrementa la capacidad de enfriar, solo mejora la sensación de frescor en la estancia.

Vista trasera de una persona en pijama de rayas ajustando la temperatura de un aire acondicionado con un control remoto. El aire frío sale del aparato.
Elegir un aire acondicionado con eficiencia clase A permite ahorrar hasta un 50% de energía y compensar el sobrecoste inicial con el tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • El modo “Eco” está pensado para quienes buscan ahorrar energía durante largos periodos de uso. Este modo puede reducir el consumo entre un 20 y un 30%, aunque disminuye la capacidad máxima de refrigeración y regula la temperatura con menos cambios bruscos.
  • El modo “Sleep” o nocturno baja la velocidad del ventilador y aumenta la temperatura después de un periodo inicial, lo que puede afectar el confort si no se ha enfriado la habitación lo suficiente antes de dormir.
  • El modo “Auto” permite que el aparato decida cómo alcanzar la temperatura objetivo, pero puede ser menos preciso que la selección manual y no siempre elige el modo más eficiente para cada situación.

Claves prácticas para ahorrar energía con el aire acondicionado

Lograr un uso eficiente del aire acondicionado depende no solo del equipo, sino también de la manera en que se utiliza. Mantener puertas y ventanas cerradas cuando el aparato está funcionando facilita el enfriamiento y evita el derroche de energía, especialmente en países con tarifas eléctricas elevadas.

Regular la orientación del flujo de aire frío ayuda a evitar molestias y posibles problemas de salud. No debe dirigirse directamente hacia las personas. Muchos aparatos permiten ajustar las palas de forma manual o con el mando a distancia.

Mujer joven sonriente relajándose en un sofá gris con una manta, mientras un aire acondicionado blanco en modo DRY expulsa aire frío sobre ella.
Mantener puertas y ventanas cerradas y orientar el flujo de aire sin dirigirlo a las personas mejora la eficiencia del aire acondicionado en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ajustar la temperatura entre 24 y 26 °C es suficiente para combatir el calor sin incurrir en gastos excesivos. Basta con seleccionar una temperatura de 5 °C por debajo de la exterior para lograr una sensación de frescor adecuada. El IDAE recomienda mantener la temperatura del aire acondicionado entre 24 °C y 26 °C durante el verano para garantizar confort y optimizar el consumo energético.

Otra recomendación es programar el aparato para que solo funcione cuando haya personas en la habitación y aprovechar los modos de programación para definir la hora de inicio y parada. El modo “Eco” ayuda a reducir el gasto, y el modo “Sleep” apaga automáticamente el equipo tras seis horas de funcionamiento, lo que evita excesos durante la noche.

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