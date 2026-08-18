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Windows 11 dejará personalizar el menú del clic derecho para elegir qué opciones necesitamos realmente

La nueva herramienta permitirá elegir qué funciones aparecen al hacer clic derecho y recuperar la disposición vertical de copiar, cortar y pegar

Microsoft - Windows - Restauración a un punto en el tiempo - tecnología - 20 de noviembre
Windows 11 prepara una actualización para personalizar el menú del clic derecho. (Microsoft)
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Microsoft prepara un cambio en uno de los elementos más utilizados de Windows 11: el menú que aparece al hacer clic derecho sobre archivos, carpetas o imágenes. La compañía trabaja en una nueva función que permitirá a los usuarios decidir qué opciones quieren mostrar u ocultar, con el objetivo de adaptar este menú a sus necesidades y reducir la cantidad de acciones que aparecen por defecto.

La principal novedad será la incorporación de una opción llamada ‘Customize’, que aparecerá al final del menú contextual. Al seleccionarla, el usuario será dirigido a una sección específica dentro de Configuración de Windows 11, desde donde podrá administrar las diferentes acciones disponibles.

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La función ha sido descubierta oculta en versiones preliminares del sistema operativo, según adelantó el medio especializado Windows Central, que tuvo acceso a ella con ayuda del filtrador @phantomofearth. Microsoft todavía no ha realizado el anuncio oficial, aunque se espera que presente la novedad próximamente.

Windows 11 tendrá mejoras con su menú contextual.
Ahora podrás personalizar el menú contextual de Windows 11. (Windows Central)

El usuario podrá decidir qué aparece al hacer clic derecho

La nueva herramienta permitirá seleccionar las acciones que cada persona quiere tener disponibles en el menú contextual. Entre las opciones que podrán activarse o desactivarse se encuentran ‘Enviar a’, ‘Imprimir’, ‘Crear acceso directo’ y ‘Girar imagen’, además de otras funciones integradas en Windows 11.

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De esta manera, quienes utilicen determinadas herramientas con frecuencia podrán mantenerlas visibles, mientras que las opciones que no utilicen podrán ocultarse. Microsoft busca así que el menú sea más ordenado y rápido de utilizar.

Una de las particularidades de esta implementación es que muchas de las acciones estarán desactivadas inicialmente. El usuario tendrá que decidir cuáles quiere incorporar al menú, lo que permitirá crear una experiencia diferente según el uso que haga de Windows.

Windows 11 tendrá mejoras con su menú contextual.
Windows 11 tendrá mejoras con su menú contextual. (Windows Central)

El cambio también podría solucionar una de las críticas habituales al menú contextual: la presencia de numerosas opciones que no resultan útiles para todos los usuarios. Al poder eliminarlas de la vista, el acceso a las funciones más utilizadas será más directo.

También habrá cambios en cortar, copiar y pegar

Microsoft no limitará la personalización a las acciones adicionales. La compañía también permitirá modificar la forma en que aparecen algunas de las funciones básicas del menú, como cortar, copiar y pegar.

Actualmente, Windows 11 muestra estos comandos mediante iconos organizados horizontalmente en la parte superior del menú contextual. Con la nueva función, los usuarios podrán recuperar una disposición vertical similar a la utilizada en versiones anteriores de Windows.

Esta posibilidad busca ofrecer mayor flexibilidad a quienes prefieran la organización tradicional de estas herramientas, sin obligar a todos los usuarios a utilizar el mismo diseño.

Windows 11 tendrá mejoras con su menú contextual.
Los menús contextuales de Windows 11 se están renovando con mayor capacidad de personalización. (Windows Central)

El menú clásico seguirá disponible

A pesar de los cambios, Microsoft no eliminará el menú contextual clásico o legacy. Los usuarios podrán seguir accediendo a esta versión si necesitan las opciones que ofrece.

Sin embargo, la información disponible indica que el menú clásico no podrá establecerse como la versión predeterminada de Windows 11. Por tanto, el sistema mantendrá su menú moderno como principal, mientras que la alternativa tradicional continuará disponible como una opción secundaria.

La nueva función ha sido localizada en compilaciones preliminares y permanece oculta para la mayoría de los usuarios. Microsoft podría anunciar oficialmente el cambio en las próximas semanas, aunque todavía no existe una fecha confirmada para su llegada a todos los equipos.

La compañía continúa así ajustando elementos de Windows 11 que forman parte del uso cotidiano del sistema. En este caso, el objetivo es dar al usuario mayor control sobre una herramienta que se utiliza constantemente: el menú que aparece con un simple clic derecho.

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