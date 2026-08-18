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Por qué la Ferrari más polémica de la historia se vendió en un precio récord

La primera unidad del Ferrari Luce, el primer auto 100% eléctrico de la marca italiana, tiene un nuevo dueño que pagó 65 veces su precio en una subasta en California. El total de la recaudación de USD 376 millones

Automóvil deportivo blanco con techo negro y llantas blancas, logotipo de Ferrari en el lateral, sobre un fondo negro liso, vista frontal angular
El primer auto eléctrico de Ferrari sigue generando polémica, ahora por haber vendido su primera unidad en USD 40.000.000
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Si algo le faltaba a la primera Ferrari 100% eléctrica para ser más polémica aún de lo que ya fue el día de su presentación mundial es que el primer ejemplar de producción en serie se haya vendido en un precio récord de USD 40 millones.

El acontecimiento fue este pasado fin de semana en California, durante un evento mundialmente famoso por el nivel de vehículos que participan en exhibición y en remantes con fines benéficos: el Monterrey Car Week. El valor pagado por el auto representa un nuevo récord de recaudación de autos nuevos en este evento.

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Al ser vehículos que se compran por medio de donaciones -que de eso se trata una subasta para caridad-, los montos de los autos exceden considerablemente el precio que un vehículo, por especial que sea, puede tener en el mercado; incluso de los autos antiguos o de colección.

De hecho, en muchos casos se trata directamente de empresarios o personalidades del mundo de los negocios, que hacen donaciones de esos montos con la deducción de impuestos correspondiente que reciben a cambio, y que, en lugar de hacerlas de manera lineal, recurren a este tipo de eventos en los cuales, además, se llevan un bien muy valioso a cambio.

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Un hombre de traje y sombrero rojo posa junto a un coche blanco en un evento al aire libre. Detrás, una pantalla negra muestra el logo de Ferrari y texto sobre el vehículo
Herbert A. Wertheim, conocido filántropo y coleccionista de Ferrari, pagó USD 40.000.000 por la primera unidad del Ferrari Luce.

El comprador

Aunque las razones de la inversión sean similares a otros casos, quien compró este auto tiene una relación especial con la marca. Se trata del multimillonario norteamericano Herbert A. Wertheim, conocido filántropo y coleccionista de Ferrari, quien se caracteriza por lucir frecuentemente su sombrero rojo, plenamente identificado con el color con el que se hicieron famosos los autos deportivos italianos.

En este caso, se trató de una Ferrari Luce Taylor Made 2026, un vehículo que tiene un precio base de USD 630.000, con lo cual el precio al que se subastó, USD 40.000.000, excede cualquier incremento por ser el primer auto que cambió la historia de Ferrari, y ser la primera unidad de ese modelo, lo que lo convierte en un auto único completamente.

El total del precio pagado, además, tiene por destino la aplicación a programas educativos de la Ferrari Fundation, lo que le garantizará al comprador tener privilegios y prioridad para poder comprar futuras ediciones de modelos exclusivas de la marca, tal como es común con los clientes más destacados, tanto sea por cantidad de modelos adquiridos como por volumen de dinero gastado en automóviles.

Automóvil con las cuatro puertas abiertas, exhibiendo el interior. Los asientos, el volante y el tablero son de color blanco y negro
Una de las cualidades del Luce es su acceso al interior con puertas que se abren en sentido opuesto entre sí.

El primer auto de la serie

El modelo subastado es de color blanco y negro, una rareza para la marca de los autos italianos deportivos más icónicos del mundo. Aunque en el caso de este modelo eléctrico tiene un poco más de sentido porque sus creadores, los famosos diseñadores Jony Ive y Marc Newson, buscaron con este automóvil una disrupción absoluta de imagen de Ferrari apoyada en el hecho mismo de ser un modelo que va en contra de la esencia de la marca.

El mejor modo de entender los valores de las subastas del Monterrey Car Week es ver los otros modelos que también fueron vendidos en valores fuera de lo común, y que totalizaron en tres noches nada menos que una recaudación total de USD 376.000.000.

Un McLaren F1 GTR de 1996 fue el segundo modelo por el que más se pagó con una cifra de USD 34.655.000, y el siguiente fue un Chevrolet Corvette Grand Sport de 1963, que fue vendido en USD 18.705.000, apenas por delante de otra Ferrari, un modelo Daytona SP3 actual, de 2023, que se subastó en USD 17.825.000.

Hubo otras Ferrari de altos valores, como una F50 que se vendió por USD 12.105.000, una 288 GTO por USD 11.555.000, una Enzo en USD 9.410.000, una unidad del primer modelo electrificado de la marca, el híbrido LaFerrari, que se vendió en USD 8.695.000, y una histórica F40, el último auto presentado por Enzo Ferrari en 1987, que se vendió en USD 8.365.000.

Un automóvil blanco con techo y parte trasera inferior negros, visto en ángulo trasero, tiene luces traseras redondas rojas y llantas blancas sobre fondo oscuro
El Ferrari Luce también es el primer modelo 5 plazas de la marca y el más largo de la historia con más de 5 metros de extensión.

Los números del Luce

La Ferrari Luce es, en efecto, el primer modelo 100% eléctrico de la marca. Fue lanzado el pasado 25 de mayo rodeado de una fuerte polémica por tratarse de un diseño fuera de los parámetros de Ferrari; su creador fue el diseñador del primer Iphone, y se trata de un auto moderno, impersonal, más parecido a un modelo chino genérico que un auto con personalidad como se esperaba que tenga este vehículo con lo que representa.

El modelo tiene cuatro motores eléctricos dispuestos uno en cada rueda, que suman una potencia total de 1.050 CV. Esto le permite acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 2.5 segundos, con una velocidad máxima de 310 km/h. Está equipado con una batería de iones de litio de 122 kWh, que ofrece una autonomía total de hasta 530 km, pero que también suma muchos kilos. El auto es el Ferrari más pesado de la historia con un 2.260 kg.

En términos de dimensiones, el auto es completamente distinto también a los modelos históricos de Ferrari, ya que es un vehículo de cinco plazas y cuatro puertas, lo que lo convierte en el segundo modelo de la marca con esta configuración y el primero en ofrecer cinco asientos. Pero además, porque mide 5.026 mm de largo, 1.999 mm de ancho y 1.544 mm de alto, y eso lo hace más voluminoso que cualquier Ferrari previo.

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