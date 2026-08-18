Scroll infinito y notificaciones: las funciones de Instagram que quedaron en el centro del juicio contra Meta

California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey demandaron a Meta por presuntos daños a menores y reclamaron USD 1,4 billones por Facebook e Instagram

Guardar

California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey demandaron a Meta por presuntos daños a menores y reclamaron USD 1,4 billones, una cifra cercana al valor total de mercado de la empresa, en un caso que busca forzar cambios en el acceso infantil a Facebook e Instagram y reabre la discusión sobre la responsabilidad de las redes sociales en la salud mental.

Santiago Siri, divulgador tecnológico y especialista en inteligencia artificial, sostuvo en Infobae en Vivo que el monto “es casi el valor de mercado que tiene Facebook” y advirtió que “es muy poco probable que termine siendo esa la sanción, siempre se termina acordando un monto menor, pero se arranca en la máxima los demandantes”.

PUBLICIDAD

El eje del litigio, según explicó, está en los controles de edad y en la capacidad real de las plataformas para impedir el ingreso de menores. “Nadie te está pidiendo el documento, nadie te está haciendo una verificación muy profunda, más que un correo electrónico a la hora de generarte una cuenta”, resumió Siri.

La demanda contra Meta busca forzar cambios en el acceso infantil a Facebook e Instagram y reabrió el debate sobre redes sociales y salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demanda y el foco en cómo los menores entran a redes sociales

La edad mínima para abrir una cuenta está fijada en 13 años en casi todo el mundo, pero, de acuerdo con Siri, ese requisito es fácil de eludir. La demanda busca establecer si Meta actuó de manera deliberada para captar usuarios más jóvenes y si adoptó medidas concretas para frenar ese registro.

PUBLICIDAD

El especialista ubicó el caso dentro de un debate más amplio sobre la restricción del acceso adolescente a las redes sociales. “Desde el año pasado hasta ahora, Australia, España, Francia y Reino Unido ya empezaron a prohibir el acceso a redes sociales para menores de 16 años”, afirmó.

Al describir el caso australiano, agregó que esa clase de restricciones les da una herramienta adicional a las familias. “Al menos la prohibición lo que hace es darle una herramienta a los padres para poder decirle a sus hijos que es ilegal”, indicó.

PUBLICIDAD

Siri comparó el reclamo contra la compañía con los litigios históricos contra las tabacaleras en Estados Unidos. “Lo que le decían a las tabacaleras es: ‘Vos estás enfermando a la gente, yo la tengo que curar, pagame porque yo la estoy curando’. Acá es algo parecido”.

También remarcó un rasgo central del expediente actual: “La gran diferencia es que el juicio lo hacen los estados”. Esa característica desplaza la discusión desde demandas individuales o sanciones administrativas hacia una ofensiva institucional de varios gobiernos estatales.

PUBLICIDAD

Santiago Siri afirmó que la sanción pedida a Meta es cercana al valor de mercado de Facebook, aunque sostuvo que suele acordarse un monto menor (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso examina si la empresa conocía el efecto adictivo de sus plataformas

Siri recordó un antecedente en Nuevo México, donde la empresa pagó cerca de USD 500 millones. Según su explicación, ese dinero se destinó a una organización orientada al tratamiento de la salud mental de chicos con problemas.

El nuevo pleito intenta determinar si los directivos de la compañía conocían el impacto adictivo de sus aplicaciones sobre los menores y si hicieron algo para limitarlo. Esa pregunta conecta la discusión legal con el diseño mismo de las plataformas.

PUBLICIDAD

Para Siri, el problema no se reduce al tiempo de uso, sino a la lógica algorítmica que organiza la experiencia. “En Instagram ningún video llega a audiencias grandes si tiene más de tres minutos. Hay una estrategia que te conviene hacer siempre un video menor a los tres minutos, y el scroll infinito. Uno más, uno más, uno más”.

Esa arquitectura, agregó, estimula un consumo continuo que también atrapa a los adultos. “Te metiste en la cama a las doce y media y de repente miraste y son las tres de la mañana y estuviste viendo un montón de videos”. Sobre los adolescentes, subrayó un efecto directo: “El adolescente necesita dormir”.

PUBLICIDAD

La demanda evalúa si Meta actuó de manera deliberada para captar menores y si adoptó medidas concretas para frenar su registro en redes sociales (Freepik)

El especialista también vinculó este debate con un cambio de percepción pública posterior al escándalo de Cambridge Analytica. A partir de ese episodio, dijo, se produjo “una suerte de quiebre en la sociedad donde la sensación es que estas redes nos estuvieron manipulando con información falsa”.

La tensión, según su análisis, aparece entre la necesidad de limitar el exceso de pantallas y la obligación de preparar a los menores para una economía basada en información y conocimiento. “Estamos en la sociedad de la información, de la economía del conocimiento. Hay que preparar a los chicos para ese futuro, hay que enseñarles a programar”, precisó.

PUBLICIDAD

Siri insistió en que el punto de equilibrio es el centro de la discusión actual. “Por un lado, ese mensaje de prepararnos para ese futuro y, por el otro lado, ese mensaje de el exceso de uso de las pantallas”. La demanda contra Meta queda así inscripta en una controversia mayor sobre regulación, salud mental infantil y responsabilidad de las grandes plataformas digitales.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.