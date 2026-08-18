Reddit al estilo Instagram: prueba nueva función de videos cortos verticales

Reddit empieza a probar nuevas funciones con audio y video para sus usuarios. (Reddit)

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Reddit comenzó a probar una nueva experiencia que transforma publicaciones de la plataforma en contenido de audio y video, con un formato parecido al de Instagram Reels, pensado para consumir historias mientras el usuario realiza otras actividades.

La función, denominada “Reddit en video”, permitirá escuchar determinadas publicaciones en segundo plano y también verlas mediante una combinación de narración, imágenes y elementos visuales.

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La prueba inicial estará disponible para un grupo limitado de comunidades y se centrará en publicaciones seleccionadas en inglés. Los usuarios podrán acceder a esta experiencia desde las aplicaciones de Reddit para iOS y Android, mientras la compañía analiza qué formatos generan mayor interés y cuáles podrían ampliarse posteriormente a más usuarios.

Reddit explicó que se trata de un experimento preliminar destinado a determinar si este tipo de contenido resulta útil para su comunidad y, sobre todo, si puede incorporarse a la plataforma sin perder el estilo que caracteriza a Reddit.

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Reddit busca convertir sus publicaciones en audio y video. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Las publicaciones podrán convertirse en audio y video

La nueva experiencia ofrecerá a los usuarios la posibilidad de elegir entre leer o reproducir una publicación compatible. Al seleccionar la segunda alternativa, el contenido podrá convertirse en una experiencia audiovisual que permita escuchar la historia sin necesidad de mantener la atención sobre la pantalla.

La compañía plantea este formato como una alternativa para quienes quieran consumir contenido de Reddit mientras caminan, hacen ejercicio o realizan otras actividades. En estos casos, el audio permitirá seguir una publicación sin tener que leerla directamente.

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También existirá una opción visual. Algunas conversaciones podrán transformarse en videos que combinen la narración de las publicaciones con elementos gráficos, de manera similar a los contenidos que actualmente circulan en plataformas como TikTok e Instagram Reels.

Los temas que se discutan en Reddit podrían ser transformados en audio y video para que el usuario los use en segundo plano. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

El objetivo no es sustituir la publicación original. Reddit aclaró que el contenido de texto seguirá disponible y que los usuarios podrán consultar tanto la publicación como sus comentarios e interactuar con ellos de la misma manera que hasta ahora.

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Reddit busca aprovechar un formato que ya triunfa fuera de su plataforma

La iniciativa responde, en parte, a una tendencia que Reddit observa desde hace tiempo en otras redes sociales. Historias y conversaciones publicadas originalmente en Reddit son utilizadas por creadores para producir videos narrados que posteriormente se distribuyen en plataformas como TikTok y los Reels de Instagram.

Estos contenidos suelen utilizar sistemas de conversión de texto a voz o narraciones realizadas por los propios creadores. En algunos casos, el texto de la publicación aparece en pantalla mientras una voz lo lee, acompañado de imágenes que pueden no tener relación directa con la historia, como partidas de videojuegos o videos de cocina.

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El director ejecutivo de Reddit, Steve Huffman, ya había hablado sobre esta tendencia durante la presentación de resultados del segundo trimestre de la compañía, realizada en julio. En aquella ocasión señaló que los usuarios ya estaban consumiendo historias de Reddit mediante este tipo de formatos en otras plataformas.

Reddit busca aprovechar un farmato que ya es ampliamente éxito en las redes sociales.

La empresa considera que existe una oportunidad para ofrecer directamente esa experiencia dentro de Reddit, en lugar de que las historias tengan que salir de la plataforma para convertirse en contenido audiovisual.

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La compañía ya ha experimentado con videos

La apuesta por el contenido audiovisual no es nueva para Reddit. La plataforma introdujo hace años el alojamiento nativo de videos y posteriormente probó diferentes versiones de un feed de contenido inspirado en el formato de TikTok.

Más recientemente, Reddit incorporó la posibilidad de publicar videos directamente en los comentarios. Según los datos proporcionados por la compañía, estos videos ya representan más del 10 % de las publicaciones de video que se realizan en la plataforma.

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La nueva prueba busca determinar si las historias narradas pueden convertirse en otro formato relevante dentro de Reddit. Por ahora, el experimento se mantiene limitado a determinadas publicaciones en inglés, por lo que todavía no existe una fecha anunciada para su expansión.

La compañía deberá evaluar durante esta etapa si los usuarios adoptan el formato y si la conversión de conversaciones escritas a audio y video puede integrarse de manera natural en una plataforma cuya principal característica continúa siendo el contenido generado y discutido por sus propias comunidades.

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