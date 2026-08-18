El secreto de Steve Jobs para el éxito: “La única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces”

Steve Jobs fue la mente brillante detrás del liderazgo comercial de Apple desde inicios del siglo XXI. (Foto: REUTERS/Beck Diefenbach /File Photo)

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El fundador de Apple, Steve Jobs, dejó una de las frases más citadas del mundo empresarial y tecnológico: “La única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces”. Este principio, que guió su vida y su trayectoria profesional, hoy se utiliza como referencia para quienes buscan sentido en su profesión o vocación.

Durante su famoso discurso en la ceremonia de graduación de la Universidad de Stanford en 2005, Jobs compartió experiencias personales que ilustran cómo la pasión por el trabajo puede convertirse en el motor fundamental del éxito, incluso en contextos de adversidad e incertidumbre.

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Por qué Steve Jobs destacó la importancia de amar el trabajo que se hace

Steve Jobs atribuyó gran parte de sus logros a la pasión con la que abordó cada proyecto. Al relatar su historia en Stanford, dijo: “Estoy convencido de que lo único que me mantuvo en marcha fue que amaba lo que hacía”.

Jobs consideraba que la pasión resulta esencial para alcanzar logros duraderos y superar momentos difíciles en la vida profesional. (Foto: EFE/John G. Mabanglo/Archivo)

Su experiencia al frente de Apple y otras empresas como Pixar y NeXT mostró que la motivación va más allá de los resultados financieros o el reconocimiento público.

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Jobs explicó que el amor por su trabajo le permitió superar obstáculos y fracasos. Cuando fue despedido de Apple a los 30 años, lejos de abandonar, decidió iniciar nuevos proyectos. “Había sido rechazado, pero todavía estaba enamorado. Así que decidí empezar de nuevo”, recordó.

Cómo influyeron las decisiones arriesgadas en la carrera de Steve Jobs

El empresario relató que su recorrido estuvo marcado por decisiones poco convencionales o arriesgadas. Abandonó la universidad tras seis meses y se quedó como oyente durante 18 más, guiado por la curiosidad.

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Steve Jobs nunca terminó la universidad. (Foto: Archivo de Steve Jobs)

“Decidí dejarlo y confiar en que todo saldría bien. Era bastante aterrador en ese momento, pero, mirando hacia atrás, fue una de las mejores decisiones que he tomado”, afirmó durante su discurso.

Estas decisiones, que parecían alejadas de la lógica tradicional, resultaron determinantes para el desarrollo de productos innovadores. Por ejemplo, sus clases de caligrafía en Reed College influyeron en el diseño de la primera Macintosh.

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“Si nunca hubiera tomado esa clase, la Mac nunca habría tenido múltiples tipografías o fuentes proporcionalmente espaciadas”, relató Jobs. Su intuición y capacidad para seguir su propio camino marcaron la diferencia.

Qué papel tuvo el fracaso en el éxito profesional de Steve Jobs

La vida de Steve Jobs estuvo atravesada por episodios de fracaso, tanto personal como profesional. El momento en que fue apartado de Apple representó un golpe público y privado.

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El despido de Apple marcó un punto de inflexión para Jobs, quien encontró en la adversidad una oportunidad para reinventarse y crear nuevos proyectos. (Foto: REUTERS/File Photo)

En su discurso, Jobs reconoció: “Pensé en huir del valle. Pero algo comenzó a amanecer en mí: aún amaba lo que hacía”. Esta convicción resultó esencial para reinventarse y crear nuevas compañías que luego revolucionaron la industria tecnológica.

Además, el empresario sostuvo que la adversidad puede brindar oportunidades inesperadas. “No lo veía entonces, pero resultó que ser despedido de Apple fue lo mejor que me pudo haber pasado”, expresó.

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Durante ese periodo fundó NeXT y Pixar, empresas que influyeron decisivamente en el sector. Pixar se convirtió en uno de los estudios de animación más exitosos del mundo tras el estreno de Toy Story.

De qué forma la mortalidad influyó en la visión del trabajo de Steve Jobs

La conciencia sobre la muerte llevó a Jobs a priorizar lo esencial, animando a otros a vivir de acuerdo con sus propias convicciones. (Foto: REUTERS/Dino Vournas/File Photo)

El fundador de Apple abordó el tema de la muerte con franqueza y lo relacionó directamente con la búsqueda de sentido en la vida profesional. “Recordar que estaré muerto pronto es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones en la vida”, dijo.

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La conciencia de la mortalidad, según Jobs, elimina miedos y presiones externas, permitiendo enfocarse en lo verdaderamente importante.

Asimismo, durante su enfermedad, Jobs reflexionó: “Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de alguien más. No quedes atrapado en el dogma, que es vivir con los resultados del pensamiento de otras personas”.

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Esta perspectiva lo llevó a valorar aún más la autenticidad y el coraje para seguir la propia intuición, elementos que consideró esenciales para alcanzar la satisfacción laboral y personal.