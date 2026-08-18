Economía
Agregar Infobae enGoogle

Mientras avanza en la privatización del Belgrano Cargas, el Gobierno habilitó el RIGI para obras ferroviarias y tecnología

El Ejecutivo reglamentó qué obras ferroviarias califican para el régimen y fijó las condiciones para que empresas tecnológicas puedan sumarse, si incorporan nuevos productos con una inversión mínima de USD 250 millones

La licitación divide la operación del Belgrano Cargas en tres ramales y nueve procesos independientes
La licitación divide la operación del Belgrano Cargas en tres ramales y nueve procesos independientes
Guardar

El Gobierno amplió el alcance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en dos nuevos sectores. Según se oficializó este martes a partir de su publicación en el Boletín Oficial, el Ejecutivo habilitó el régimen para obras de infraestructura ferroviaria —una medida que estaba pendiente de oficialización en el marco de la privatización del Belgrano Cargas— y extendió su aplicación al sector tecnológico para proyectos que incorporen nuevos productos.

La novedad para el sector tecnológico introduce una definición que no existía en la reglamentación anterior: una empresa podrá adherirse al RIGI como “ampliación de un proyecto preexistente” si incorpora un producto nuevo que exhiba diferencias en al menos el 50% de sus componentes —medidos en valor económico— respecto de los bienes que ya produce.

PUBLICIDAD

La inversión mínima computable para ese nuevo producto deberá ser de USD 250 millones y el bien en cuestión tendrá que tener un ciclo de vida útil de mercado igual o inferior a 10 años. Para acreditar ese último requisito, las empresas deberán presentar un informe técnico emitido por un profesional independiente que justifique el horizonte de obsolescencia tecnológica y comercial del producto.

Para adherirse al RIGI como ampliación de un proyecto preexistente, las empresas tecnológicas deberán demostrar que el nuevo producto incorpora al menos el 50% de componentes distintos
Para adherirse al RIGI como ampliación de un proyecto preexistente, las empresas tecnológicas deberán demostrar que el nuevo producto incorpora al menos el 50% de componentes distintos

En materia ferroviaria, el decreto traza una distinción que define qué inversiones quedan dentro del régimen y cuáles quedan fuera. Las obras de renovación, sustitución, transformación o desarrollo de infraestructura existente —así como la incorporación de infraestructura nueva— califican para el RIGI.

PUBLICIDAD

En tanto, el mantenimiento y la conservación de la infraestructura preexistente, quedan excluidos. El texto enumera los tipos de intervención admitidos: duplicación de vías en trazas existentes, rehabilitación de ramales no operativos, renovación integral de puentes y alcantarillas, instalación o renovación de sistemas de señalamiento automático, electrificación de trazas, instalación de sistemas de protección activa en pasos a nivel y construcción de infraestructura logística como nodos, puertos secos, centros de desconsolidación y playas de maniobra.

El decreto también establece cuándo una inversión sobre infraestructura ferroviaria preexistente puede configurar una “ampliación de un proyecto preexistente no adherido al RIGI”, condición necesaria para acceder al régimen en esos casos. La respuesta es que debe producirse un incremento verificable de la capacidad de transporte respecto de la existente antes de la ejecución del proyecto, determinado sobre la base de parámetros técnicos objetivos y cuantificables. La norma no fija un umbral porcentual mínimo de aumento, sino que deja la determinación a esa medición técnica.

Para justificar la extensión del régimen al sector ferroviario, el decreto invoca el artículo 75, inciso 18 de la Constitución Nacional, que encomienda al Congreso fomentar “la construcción de ferrocarriles” como instrumento para “la prosperidad del país”. El texto oficial señala que la red ferroviaria argentina —construida en su mayor parte hace varias décadas— “presenta actualmente condiciones de deterioro y de desgaste por el transcurso de los años que afectan su capacidad operativa”.

La privatización del Belgrano Cargas

La oficialización de la medida cierra una incógnita que pesaba sobre el proceso de privatización del Belgrano Cargas. Tal como adelantó Infobae, fuentes oficiales habían confirmado que el gobierno trabajaba en esa posibilidad, aunque la medida aún no estaba publicada. La habilitación del RIGI para las obras ferroviarias fue, según esas mismas fuentes, uno de los factores que demoró la salida de los pliegos. El cronograma oficial apunta a publicarlos antes de que termine agosto, con una adjudicación prevista para abril o mayo de 2027.

El Belgrano Cargas opera 7.600 kilómetros de vías en 15 provincias y transporta principalmente granos, insumos industriales y productos de las economías regionales
El Belgrano Cargas opera 7.600 kilómetros de vías en 15 provincias y transporta principalmente granos, insumos industriales y productos de las economías regionales

La licitación del Belgrano Cargas contempla tres concesiones independientes —una por cada ramal: Belgrano, San Martín y Urquiza— y cada una se subdivide en tres procesos: la operación de vías, los talleres ferroviarios y la venta del material rodante.

El esquema adopta el modelo de open access establecido por la Ley 27.132 de Política Ferroviaria, que obliga al operador de la infraestructura a permitir el acceso de terceros mediante el pago de un peaje. El plazo de concesión es de 50 años.

Entre los interesados figura el Grupo México Transportes (GMXT), que opera más de 11.000 kilómetros de vías en México y el sur de Estados Unidos y declaró su disposición a invertir USD 3.000 millones en la modernización de la red. También avanza un consorcio de cerealeras integrado por Aceitera General Deheza (AGD), Bunge, Cargill, Louis Dreyfus y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). La red que se licita abarca 7.600 kilómetros de vías en 15 provincias del país.

Ambas modificaciones quedaron plasmadas en el Decreto 748/2026, publicado el 14 de agosto en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el Jefe de Gabinete Diego Santilli.

Temas Relacionados

privatizaciónbelgrano cargasrigirégimen de incentivo a las grandes inversionesboletín oficiallicitaciónconcesióninversióndólaresúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué la Ferrari más polémica de la historia se vendió en un precio récord

La primera unidad del Ferrari Luce, el primer auto 100% eléctrico de la marca italiana, tiene un nuevo dueño que pagó 65 veces su precio en una subasta en California. El total de la recaudación de USD 376 millones

Por qué la Ferrari más polémica de la historia se vendió en un precio récord

El Gobierno volvió a tener superávit fiscal en julio con la ayuda del Impuesto a las Ganancias

En el séptimo mes, el Sector Público Nacional registró un saldo positivo de $244.897 millones tras el pago de intereses de la deuda. Así, vuelve a acercarse al cumplimiento de sus metas pactadas con el FMI

El Gobierno volvió a tener superávit fiscal en julio con la ayuda del Impuesto a las Ganancias

Ya se pueden comprar acciones de YPF desde la app de la petrolera: cómo se hace la operación

La operatoria quedó habilitada este martes, después del split 10 a 1 que redujo el precio unitario del papel para facilitar el acceso de pequeños inversores al capital de la compañía

Ya se pueden comprar acciones de YPF desde la app de la petrolera: cómo se hace la operación

Mercados: las bolsas negocian en rojo y la caída de los bonos argentinos impulsa el riesgo país

Los índices de Wall Street caen hasta 1,3% y el S&P Merval cede 1% tras el feriado. Los bonos en dólares de Argentina restan un 0,9% en promedio

Mercados: las bolsas negocian en rojo y la caída de los bonos argentinos impulsa el riesgo país

El economista que cenó con Milei habló del cierre de pymes: “Es doloroso, pero no se puede frenar la economía por eso”

El exviceministro de Economía, Sebastián Galiani, compartió su postura sobre la reconversión productiva, las tensiones sociales y el impacto de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo nacional

El economista que cenó con Milei habló del cierre de pymes: “Es doloroso, pero no se puede frenar la economía por eso”

DEPORTES

El calor extremo obliga al deporte de élite a cambiar horarios, rutinas y protocolos

El calor extremo obliga al deporte de élite a cambiar horarios, rutinas y protocolos

La buena noticia que recibió Franco Colapinto en Alpine de cara al reinicio de la Fórmula 1 en el GP de Países Bajos

Metió 4 goles en 36 partidos, se quedó afuera del Mundial 2026 y pagarían 100 millones de euros por su pase

Leandro Petersen prepara una nueva etapa con empresa propia, gira internacional y una cumbre con Michael Jordan

Confirmaron a otro piloto para la Fórmula 1 en 2027 y quedan 13 butacas vacías: expectativa en torno a Franco Colapinto

TELESHOW

Sabrina Rojas da vuelta la página tras su ruptura con Pepe Chatruc: qué tiene que tener un hombre para enamorarla

Sabrina Rojas da vuelta la página tras su ruptura con Pepe Chatruc: qué tiene que tener un hombre para enamorarla

Wanda Nara se refugió en el Delta y apostó a la tranquilidad junto a sus hijas: mates, río y día nublado

Mario Pergolini y Coco Sily revivieron su amistad, entre fideos con paté y robo de nafta: “No teníamos un peso”

Cecilia Milone recordó a Chico Novarro a 3 años de su muerte: la foto que relata una historia de su intimidad

Así fue la escapada de Rocío Igarzábal a la nieve: días de relax y esquí en Mendoza

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala: Medio de comunicación acusa a líder político y diputados de planear un sicariato contra su director Rodrigo Arenas

Guatemala: Medio de comunicación acusa a líder político y diputados de planear un sicariato contra su director Rodrigo Arenas

La base de cotizantes del Seguro Social en Guatemala alcanza 1,742,810 trabajadores en 2025

Panamá acumuló un déficit de $627.9 millones en los ingresos previstos para el primer semestre

Organismo de Investigación Judicial prevé disputas territoriales tras la captura de jefes narco en Costa Rica

Las exportaciones de cacao de República Dominicana alcanzan $669 millones en 2025, un 55% más