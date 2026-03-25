Atención fans del anime: Crunchyroll admite que se filtró información de sus usuarios

Crunchyroll indicó que hubo una filtración de datos que afectó a usuarios que contactaron el servicio al cliente. (Crunchyroll )

Crunchyroll confirmó que se produjo una filtración de datos que expuso la información de usuarios que realizaron consultas al servicio al cliente.

Según la distribuidora de anime, el incidente ocurrió debido a una falla de seguridad en una empresa externa que colabora con la plataforma, tal como indicó a TechCrunch.

En los últimos días, circularon informes sobre un ciberdelincuente que aseguraba haber accedido a datos de usuarios de Crunchyroll. Un hacker llegó a afirmar que obtuvo información de millones de cuentas.

Ante estas declaraciones, la compañía señaló que está investigando las acusaciones y que, hasta el momento, no ha detectado pruebas de accesos no autorizados en curso.

El incidente se debió a una falla de seguridad en una empresa externa vinculada a la plataforma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nuestra investigación está en curso y seguimos trabajando con los principales expertos en ciberseguridad”, indicó Crunchyroll al medio.

Por otra parte, International Cyber Digest, una cuenta especializada en ciberseguridad, compartió información al medio citado que sugiere que el atacante pudo haber accedido al sistema de soporte Zendesk de Crunchyroll.

Las capturas de pantalla revisadas muestran supuestos mensajes internos de Slack y datos de soporte sustraídos, aparentemente obtenidos tras el hackeo de un empleado de Telus Digital, la empresa encargada de gestionar la atención al cliente de Crunchyroll. Según esta fuente, el hacker habría extraído datos de tickets de soporte hasta principios de 2025, cuando se le revocó el acceso.

Crunchyroll no especificó si el proveedor externo afectado está vinculado directamente con su socio de soporte, Telus Digital.

Las imágenes examinadas muestran mensajes de Slack y datos robados, presuntamente obtenidos tras vulnerar la cuenta de un empleado de Telus Digital. (Crunchyroll)

Cómo ocurrió la filtración de datos de Crunchyroll

La filtración de datos de Crunchyroll se produjo tras una brecha de seguridad en un proveedor externo que gestiona su servicio de atención al cliente.

Según la cuenta especializada International Cyber Digest, un ciberdelincuente habría logrado acceder al sistema de soporte Zendesk de Crunchyroll, aparentemente tras comprometer la cuenta de un empleado de Telus Digital, empresa subcontratada por la plataforma.

El atacante habría extraído mensajes internos y datos de tickets de soporte hasta principios de 2025, cuando se detectó la intrusión y se revocó su acceso. Crunchyroll continúa investigando el alcance del incidente.

La filtración ocurrió por una brecha de seguridad en el proveedor externo encargado del soporte al cliente de Crunchyroll. Crunchyroll en Español

Cómo funciona Crunchyroll

Crunchyroll es una plataforma streaming especializada en anime, manga y contenido asiático. Los usuarios pueden acceder a un amplio catálogo de series y películas, tanto de forma gratuita con anuncios como mediante una suscripción paga que ofrece visualización sin interrupciones y estrenos simultáneos con Japón.

La plataforma está disponible en web, dispositivos móviles, consolas y televisores inteligentes, permitiendo reproducir episodios en alta definición y crear listas personalizadas.

Además, Crunchyroll ofrece funciones como subtítulos en varios idiomas, foros de comunidad y acceso a noticias y eventos relacionados con la industria del anime.

Netflix ofrece una amplia selección de anime licenciado y producciones originales. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Qué plataformas similares a Crunchyroll hay

Existen varias plataformas similares a Crunchyroll que ofrecen anime y contenido asiático en streaming. Entre las más destacadas se encuentran:

Netflix : incluye un extenso catálogo de anime licenciado y producciones originales exclusivas.

Amazon Prime Video : cuenta con títulos populares y algunos estrenos exclusivos de anime.

HIDIVE : plataforma especializada en anime con simulcasts y títulos clásicos poco comunes en otros servicios.

Funimation : ofrece estrenos simultáneos con Japón y doblajes en varios idiomas, aunque su catálogo se fusiona progresivamente con Crunchyroll.

AnimeFLV y JKAnime: sitios no oficiales muy populares en América Latina, aunque no cuentan con licencias.

Cada plataforma varía en catálogo, disponibilidad regional y opciones de idioma.

Para ver anime de forma segura, debes usar plataformas oficiales y con licencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ver anime en plataformas streaming de forma segura

Para ver anime en plataformas de streaming de forma segura, es fundamental elegir servicios oficiales y con licencia, como Crunchyroll, Netflix, Amazon Prime Video o HIDIVE.

Estas plataformas protegen los datos personales y garantizan la calidad del contenido, evitando riesgos asociados a sitios no autorizados que pueden contener malware o enlaces fraudulentos.

Se recomienda crear cuentas con contraseñas seguras y activar la verificación en dos pasos cuando esté disponible. Además, es importante descargar las aplicaciones solo desde tiendas oficiales y mantener tanto el sistema operativo como las apps actualizadas para reducir vulnerabilidades.