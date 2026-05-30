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IA en las empresas: por qué la promesa de retorno de inversión no llega y cómo evitarlo

Cuando una compañía implementa un chatbot con IA de servicio al cliente que proporciona respuestas incorrectas, su reputación está en juego

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Cuatro empresarios en una oficina luminosa con grandes ventanales; una mujer señala gráficos de IA en una pantalla, dos hombres usan laptops y otro usa una tablet.
En Colombia, muchas empresas invierten en inteligencia artificial para atención al cliente, pero no están obteniendo el retorno esperado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez más empresas en Colombia anuncian proyectos que incorporan inteligencia artificial para mejorar la atención al cliente y ganar eficiencia. Pero una parte del mercado se está encontrando con un resultado incómodo: la promesa de retorno no llega.

Para Antonio Díaz, director general de Evoluciona en Intelcia para mercados hispanohablantes, el problema no está en la tecnología, sino en el enfoque con el que muchas compañías están intentando incorporarla desde el inicio.

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El ejecutivo plantea a Infobae Tecno que el error más frecuente es comenzar por “instalar” inteligencia artificial sin haber resuelto lo que debería ser la capa previa: entender la operación y ordenar la información que la sostiene.

Un grupo de profesionales sentados en una sala de reuniones, mirando a un presentador frente a una pantalla con texto, con laptops y cuadernos sobre la mesa. Una persona levanta la mano.
Según Antonio Díaz, director general de Evoluciona en Intelcia para mercados hispanohablantes, el problema suele estar en la implementación: despliegan agentes sin ordenar antes la operación ni estructurar la información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la práctica, muchas organizaciones implementan un agente de IA a responder consultas cuando todavía no tienen una fuente de conocimiento clara, estructurada y alineada con la realidad de sus procesos.

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En ese punto aparece una de las señales operativas más visibles del fracaso: sube la repetición de contactos. El cliente pregunta, la IA responde de forma incompleta o incorrecta, y el usuario vuelve a insistir por otro canal o con otro mensaje.

A la vez, se multiplican las derivaciones a agentes humanos, lo que reduce la capacidad de la operación, congestiona la cola de atención y encarece el servicio.

Un hombre mayor, de espaldas, está sentado en una mesa de cocina, sosteniendo un celular con un chatbot abierto. Una taza de café y un periódico están en la mesa.
Cuando la base de conocimiento es incompleta, la IA falla en resolver consultas, aumentan los contactos repetidos y crecen las derivaciones a agentes humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el error de las empresas al implementar IA

Para Díaz, el retorno de inversión en IA no depende únicamente de la sofisticación del modelo, sino de la preparación previa de la empresa.

Cuando no existe una base de conocimiento clara, el agente no logra resolver consultas con consistencia, falla ante variaciones mínimas en la forma de preguntar y termina escalando casos que podrían haberse resuelto desde el primer contacto.

En la entrevista, Díaz sostiene que cerca del 70% del éxito de un agente de IA depende de la calidad del entrenamiento y del conocimiento operativo que recibe desde el primer día.

Un hombre mira su teléfono móvil, donde una aplicación bancaria muestra un asistente virtual de IA conversando; un portátil y una taza en el fondo.
Díaz sostiene que cerca del 70% del resultado depende del entrenamiento y del conocimiento operativo que reciba el sistema desde el inicio, no solo de la herramienta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa afirmación desplaza el eje del debate: el verdadero desafío no es solo incorporar tecnología, sino enseñarle a operar dentro de la realidad del negocio.

No basta con cargar manuales o documentos. El sistema debe aprender cómo se resuelven los casos en escenarios reales: cuáles son las excepciones, qué decisiones funcionan, qué información se consulta y cómo se comporta el cliente cuando algo se sale del guion.

Si ese aprendizaje no ocurre, la IA responde con generalidades o con información incompleta, y la experiencia del usuario se deteriora.

Cloud & AI - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Otro error frecuente es no definir el rol de la IA dentro del modelo de servicio y diseñar mal la complementariedad con el talento humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En atención al cliente, esas fallas se vuelven visibles de inmediato: respuestas que no resuelven, contradicciones entre canales, escalamiento innecesario y mayor volumen de reclamos.

Rol mal definido: automatizar sin diseñar la complementariedad

Otro error recurrente, según Díaz, es no definir con precisión el rol de la IA dentro del modelo de servicio. La IA puede ejecutar tareas, procesar información y responder con rapidez, pero necesita objetivos definidos e instrucciones claras para aportar valor.

El punto, plantea, no es reemplazar la intervención humana, sino asignar tareas con lógica operativa: la IA aporta velocidad y eficiencia en procesos estructurados o de alto volumen, mientras que las personas siguen siendo determinantes en situaciones que requieren empatía, criterio, negociación o resolución de casos complejos.

Mujer ejecutiva explica información digital en una pantalla frente a un equipo en una oficina moderna.
Para evitar pérdidas, la recomendación es partir de conversaciones reales, limpiar y organizar datos, y mantener supervisión y ajustes continuos del agente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando esa complementariedad no se diseña, la operación se vuelve menos eficiente, no más.

Las respuestas incorrectas afectan la reputación de las empresas

El impacto de una implementación fallida no es solo de productividad. Díaz advierte sobre riesgos reputacionales y económicos, especialmente cuando el agente no está entrenado con datos adecuados o no tiene supervisión constante.

Un sistema mal preparado puede dar respuestas inapropiadas o sesgadas, o comunicar información incorrecta que afecta decisiones del cliente.

Vista de una gran sala de conferencias con ejecutivos sentados frente a una pantalla curva que muestra código, candados abiertos, alertas triangulares y una figura abstracta de IA.
Eso expone a las compañías a riesgos reputacionales y económicos por respuestas incorrectas o contenido inventado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A ese riesgo se suma el fenómeno de contenido inventado, conocido como “alucinaciones”. Ocurre cuando la IA mezcla información real con datos inexistentes y produce respuestas plausibles pero falsas.

En atención al cliente, ese tipo de errores puede derivar en reclamos, pérdida de confianza y exposición pública.

Cómo implementar la IA de manera efectiva

Para Díaz, la ruta de implementación debería empezar en la operación: identificar qué consultas llegan, cómo se resuelven y qué procesos intervienen.

El siguiente paso es estructurar esa información con conversaciones reales, identificación de patrones, limpieza de datos y organización de un conocimiento alineado con lo que ocurre en el día a día.

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