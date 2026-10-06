Los 10 momentos de Lionel Messi en la Selección Mayor

Los hitos de Messi en la Selección

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Son números impactantes, demasiados récords e hitos cumplidos. Por eso es difícil hallar solamente diez momentos que marcaron la trayectoria de Lionel Andrés Messi en la selección argentina absoluta. La siguiente es una acotada cronología de la que probablemente sea la carrera más relevante de la historia del fútbol en un combinado nacional.

Desde el frustrado debut contra Hungría, en el que fue expulsado injustamente a los pocos segundos, pasando por su presencia en los Mundiales con buenas y malas, el liderazgo que forjó de la mano de Diego Maradona como entrenador y ejerció en los últimos años, la cúspide en Qatar y el inminente retiro después de vaciarse física y mentalmente ante España, en la final del Mundial 2026.

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En este artículo quedarán excluidas las proezas del rosarino con el Sub 20 en el Mundial de 2005, donde fue goleador y mejor jugador del certamen, más el oro olímpico en Beijing 2008 donde también tuvo una destacada tarea con el elenco Sub 23 por el que se plantó expresamente en Barcelona para formar parte.

Un repaso de 10 episodios de las mil vidas que tuvo Messi en la selección argentina.

1. DEBUT ABSOLUTO

Debut con expulsión ante Hungría

Lionel Messi debutó con la selección mayor de Argentina el 17 de agosto de 2005, en un amistoso ante Hungría disputado en Budapest. Ingresó en el segundo tiempo, pero su estreno duró apenas unos segundos: el árbitro alemán Markus Merk lo expulsó con roja directa tras interpretar que había golpeado al defensor Vilmos Vanczák al intentar soltarse de una marca.

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El episodio fue polémico y frustrante para Messi, que tenía 18 años y comenzaba su recorrido con la camiseta argentina. Aquel debut fugaz contrastaría con la historia que construiría después: se convertiría en el máximo goleador y el jugador con más presencias de la Selección, además de conquistar la Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

2. DEBUT EN COPAS DEL MUNDO

Estreno con gol incluido frente a Serbia y Montenegro en fase de grupos de Alemania 2006 (Getty)

Messi debutó en un Mundial el 16 de junio de 2006, durante la goleada 6-0 de Argentina ante Serbia y Montenegro en Alemania. Con 18 años, ingresó a los 74′ en reemplazo de Maxi Rodríguez y aprovechó al máximo sus primeros minutos: asistió a Hernán Crespo en el quinto gol y marcó el sexto tras una jugada colectiva.

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Con esa actuación, se convirtió en el jugador argentino más joven en anotar en una Copa del Mundo hasta ese momento. Su estreno confirmó el impacto que podía tener en la Selección, aunque Argentina quedaría eliminada en los cuartos de final frente al anfitrión Alemania.

3. DEBUT COMO CAPITÁN EN MUNDIALES

Messi fue capitán por primera vez en un Mundial contra Grecia en Sudáfrica 2010 (AFP)

Messi debutó como capitán de Argentina en un Mundial el 22 de junio de 2010, ante Grecia, en el cierre de la fase de grupos de Sudáfrica. Con 22 años, llevó la cinta desde el inicio en la victoria 2-0, que aseguró la clasificación del equipo dirigido por Diego Maradona como líder de su zona. Fue debido a la ausencia de Javier Mascherano, preservado para ese match.

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Aunque no convirtió, fue una de las figuras del encuentro: participó activamente en el juego ofensivo, generó situaciones de peligro y tuvo un remate que derivó en el gol de Martín Palermo, luego del rebote del arquero. También marcó Martín Demichelis. Aquel partido fue el primer paso de Messi como capitán mundialista, un rol que años más tarde lo llevaría a levantar la Copa del Mundo en Qatar 2022.

4. ELIMINACIÓN DE ARGENTINA EN COPA AMÉRICA 2011

Insultos contra Messi en Copa América 2011

Argentina quedó eliminada del certamen en el que fue anfitrión en la instancia de cuartos de final, tras empatar 1-1 con Uruguay en cancha de Colón de Santa Fe y perder 5-4 en la definición por penales. Messi fue titular y tuvo una actuación activa: asistió a Gonzalo Higuaín en el gol del empate, después de que Diego Pérez adelantara temprano al conjunto uruguayo. Sin embargo, estuvo lejos de su nivel y fue principal blanco de las críticas de los fanáticos albicelestes.

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El partido fue intenso y Uruguay jugó gran parte del complemento con un futbolista menos por la expulsión de Diego Godín. Argentina generó ocasiones para resolverlo antes de los penales, pero no logró convertir. En la tanda, Carlos Tevez falló su remate y Uruguay no erró ninguno, sellando la eliminación del anfitrión. Messi terminó el torneo sin goles y recibió críticas, en un contexto de fuerte presión sobre la selección.

5. FINAL PERDIDA ANTE ALEMANIA EN BRASIL 2014

Messi recibiendo el Balón de Oro en la final del Mundial de Brasil 2014 (Ian MacNicol/Getty Images)

En la final del Mundial de Brasil 2014, Messi fue el principal referente de una Argentina que cayó 1-0 ante Alemania en tiempo suplementario, en el Maracaná. El capitán argentino tuvo una de las chances más claras del partido al comienzo del segundo tiempo, cuando quedó mano a mano con Manuel Neuer, pero su definición cruzada salió apenas desviada.

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Messi buscó conducir los ataques de un equipo que resistió durante 113 minutos frente al poderío alemán. Sin embargo, Mario Götze marcó el único gol de la final a los 113 minutos. Argentina quedó a un paso de su tercer título mundial y Messi, pese a la derrota, recibió el Balón de Oro como mejor jugador del torneo.

6. FINAL PERDIDA EN COPA AMÉRICA 2016 Y RENUNCIA

Messi renuncia a la selección argentina en 2016

Tras caer en la tanda de penales contra Chile al igual que el año anterior, Messi anunció que dejaba la selección argentina. El partido, jugado el 26 de junio en Estados Unidos, terminó 0-0 y se definió desde los 12 pasos: Argentina cayó 4-2, con Messi fallando su remate en la tanda.

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Visiblemente golpeado por la derrota —la tercera final consecutiva perdida con la selección, después del Mundial 2014 y las Copas América de 2015 y 2016—, Messi declaró: “Se terminó la Selección para mí. Son cuatro finales, no es para mí”. El anuncio generó una fuerte conmoción en el fútbol argentino y una campaña masiva para que reconsiderara su decisión. Pese a ese momento de frustración, Messi regresó pocos meses después. Con el tiempo, logró revertir aquella historia al conquistar las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

7. PRIMER TÍTULO: LA COPA AMÉRICA 2021

El quiebre: la Copa América 2021 en Brasil (REUTERS/Amanda Perobelli)

Messi fue la gran figura de Argentina en la Copa América 2021 y lideró al equipo hacia su primer título con la selección mayor. Disputó los siete partidos del torneo, marcó 4 goles y dio 5 asistencias, por lo que terminó como máximo goleador y máximo asistidor, además de ser elegido mejor jugador de la competencia.

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Argentina venció 1-0 a Brasil en la final disputada en el Maracaná, con un gol de Ángel Di María tras una asistencia de Rodrigo de Paul. Aunque Messi no convirtió en el partido decisivo, fue determinante durante todo el certamen con sus goles, pases y liderazgo. El título puso fin a una racha de 28 años sin trofeos para la selección argentina y significó el primer campeonato mayor de Messi con la Albiceleste.

8. LA GLORIA: QATAR 2022

Messi en la cúspide de su carrera: Qatar 2022 (REUTERS/Hannah Mckay)

El título que completó su historia con la selección. Tras la sorpresiva derrota inicial ante Arabia Saudita, Messi marcó en los triunfos frente a México y Australia, convirtió un penal ante Países Bajos y fue decisivo en las semifinales contra Croacia, con un gol y una asistencia memorable a Julián Álvarez. En la final ante Francia, anotó dos goles durante el 3-3 y convirtió también en la definición por penales, que Argentina ganó 4-2.

Fue capitán, jugó los siete partidos y terminó el torneo con 7 goles y 3 asistencias, además de recibir el Balón de Oro al mejor futbolista de la Copa del Mundo. El 18 de diciembre de 2022, en Lusail, levantó la Copa del Mundo por primera vez. A los 35 años, Messi cerró el torneo más importante de su carrera como campeón mundial y máximo referente de una selección que volvió a ganar el título después de 36 años.

9. EL ÚLTIMO TÍTULO: COPA AMÉRICA 2024

El último momento de gloria: la Copa América 2024 (REUTERS/Agustín Marcarian)

La Selección defendió con éxito el título y se consagró bicampeona continental. Messi disputó cinco de los seis partidos, ya que fue preservado ante Perú en la fase de grupos, y convirtió un gol en la semifinal frente a Canadá. Su torneo tuvo momentos de dificultad: ante Ecuador, en los cuartos de final, falló su penal en la tanda, aunque Argentina avanzó gracias a las atajadas de Emiliano Martínez. En la final contra Colombia sufrió una lesión en el tobillo derecho y debió salir en el segundo tiempo, visiblemente emocionado en el banco de suplentes.

Argentina ganó 1-0 en tiempo suplementario con un gol de Lautaro Martínez y levantó su 16ª Copa América. Para Messi, fue otro título con la Selección y la consolidación de un ciclo histórico, luego de las conquistas de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

10. EL FINAL: DERROTA CON ESPAÑA Y RETIRO

El final de Messi en la selección argentina: derrota contra España y anuncio de despedida (REUTERS/Agustin Marcarian)

Messi lideró a Argentina hasta la final del Mundial 2026, aunque el seleccionado no pudo defender el título: perdió 1-0 ante España en tiempo suplementario. A los 39 años, el capitán argentino firmó un torneo sobresaliente, con 8 goles y 4 asistencias, y condujo al equipo en su camino hacia una segunda final mundialista consecutiva.

Su recorrido incluyó un triplete ante Argelia en el debut, un doblete frente a Austria y actuaciones decisivas en las eliminatorias. Ante Egipto, por los octavos de final, marcó el empate y asistió en la remontada; en semifinales contra Inglaterra, dio las asistencias para los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en el triunfo 2-1. La derrota en la final no empañó una actuación que volvió a confirmar su peso decisivo en la historia de la Selección y se realzó aún más cuando reveló que su padre atravesaba una enfermedad grave que derivó en su fallecimiento.