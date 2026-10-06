ANSES: cuándo cobro en octubre 2026 si mi DNI termina en 4

Las prestaciones de la ANSES reciben un aumento de 1,66 % en octubre de 2026 y un bono extraordinario de hasta $70.000 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Los titulares de prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con DNI finalizado en 4 cobrarán durante octubre según el calendario establecido para cada beneficio. Las prestaciones tendrán un incremento de 1,66 %, según la actualización mensual vinculada a la inflación.

La suba fue fijada mediante la resolución 284/2026. Además, el Gobierno oficializó un bono previsional extraordinario de hasta $ 70.000 para los titulares que cumplan las condiciones previstas para octubre.

PUBLICIDAD

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Las personas jubiladas y pensionadas que cobran hasta un haber mínimo y tienen DNI terminado en 4 recibirán su pago el jueves 15 de octubre.

Tras el aumento, el haber mínimo previsional quedó fijado en $435.748,51. Para quienes accedan al refuerzo completo de $70.000, el ingreso total llegará a $505.748,51.

Dentro de este grupo también se encuentra la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo valor es de $348.598,81 antes del eventual bono. La Prestación Básica Universal (PBU), que integra el cálculo de ciertas jubilaciones, asciende a $199.335,05.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Quienes cobran jubilaciones o pensiones por encima del haber mínimo y tienen el DNI finalizado en 4 percibirán sus haberes el martes 27 de octubre.

PUBLICIDAD

Las jubilaciones que superan el haber mínimo se acreditan el martes 27 de octubre para los documentos finalizados en 4 (REUTERS/Francisco Loureiro)

El haber máximo vigente desde octubre se fijó en $ 2.932.174,85. El calendario agrupa a los documentos terminados en 4 y 5 en esa misma fecha de pago.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 4 cobran el jueves 15 de octubre.

La AUH tiene un valor general de $156.588 por hijo y de $203.565 en la zona 1. En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el importe es de $509.863 en el valor general y de $662.822 para la zona 1.

PUBLICIDAD

Para trabajadores registrados, la Asignación Familiar por Hijo alcanza los $78.304 cuando el ingreso del grupo familiar no supera $1.212.301. El monto disminuye según la escala de ingresos y llega a $16.487 en el último tramo.

Asignación Por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 4 cobran el viernes 16 de octubre.

El monto general de la prestación es de $156.588 y llega a $203.565 en la zona 1. Al igual que en la AUH, el pago mensual contempla una retención del 20 %, que se liquida luego de que la titular complete los requisitos correspondientes.

PUBLICIDAD

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

La Asignación por Prenatal se acredita el 16 de octubre para los DNI finalizados en 4 y 5. Su escala de pagos es equivalente a la de la asignación familiar por hijo.

La Asignación por Embarazo para los documentos terminados en 4 se liquida el viernes 16 de octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monto más alto es de $78.304 para ingresos familiares de hasta $1.212.301. Para los tramos siguientes, las cifras son de $52.821, $31.949 y $16.487. En la zona 1, los importes pueden llegar a $78.304 y tienen un piso de $32.231.

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones de pago único

Las Asignaciones de Pago Único, que incluyen nacimiento, adopción y matrimonio, estarán disponibles desde el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre para todas las terminaciones de documento.

PUBLICIDAD

La asignación por nacimiento es de $ 91.273; por adopción, de $ 545.685; y por matrimonio, de $ 136.662. La ayuda escolar anual alcanza $ 55.672 en el valor general y $ 74.257 para la zona 1.

Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminado en 4 cobran el martes 13 de octubre. Esa fecha también corresponde a los documentos finalizados en 5.

La PNC por invalidez o vejez equivale al 70% de la jubilación mínima, por lo que en octubre será de $305.023,96.

Con el bono completo de $70.000, el total puede alcanzar $375.023,96. En tanto, la pensión para madres de siete hijos tiene un monto equivalente a la jubilación mínima: $435.748,51, o $505.748,51 con el refuerzo completo.

PUBLICIDAD

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas están habilitadas para todas las terminaciones de DNI entre el 8 de octubre y el 10 de noviembre.

Los importes aplicables dependen de la asignación: por hijo, el valor parte de $16.487 y puede llegar a $78.304 según los ingresos; por hijo con discapacidad, el monto va de $113.829 a $ 254.943.

Los titulares de Pensiones No Contributivas con DNI terminado en 4 perciben el haber el martes 13 de octubre

Desempleo 1

Las personas que reciben la Prestación por Desempleo 1 y tienen DNI terminado en 4 cobran el lunes 26 de octubre. Ese día también se acreditan los pagos para documentos finalizados en 5.

El monto depende de los aportes y de la remuneración previa del trabajador. Para octubre, el piso de la prestación es de $191.900 y el tope llega a $383.800. El cronograma informado para este beneficio corresponde al Plan 1.

PUBLICIDAD

Desempleo Plan 2

Los titulares de esta prestación, sin distinción por la terminación del DNI, podrán cobrar entre el 2 y el 10 de noviembre.