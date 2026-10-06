Política

Renunció el interventor del ENACOM y el Gobierno designó a su sucesor

Los cambios se producen a tan solo tres meses de que finalice la prórroga del proceso interno, iniciado en 2024 dentro del organismo

Plan de modernización Enacom
El Gobierno cambió la conducción del ENACOM durante la intervención que vence en enero de 2027
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A menos de tres meses del vencimiento de la intervención vigente, se produjeron cambios en la cúpula del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). El Ejecutivo aceptó la renuncia de Juan Martín Ozores, quien estaba al frente del proceso interno del organismo desde 2024, y designó en su reemplazo al ingeniero Andrés Michelazzo, que ejercerá como interventor de ahora en más.

El cambio fue formalizado a través del Decreto 1149/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial. La norma acepta la renuncia de Ozores, agradece al funcionario por los servicios prestados y establece que Michelazzo tendrá rango y jerarquía de secretario durante su gestión.

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Antes de que su salida fuera formalizada, Ozores había anunciado la decisión en una publicación de redes sociales. Allí afirmó que dejaba el organismo con la “satisfacción” de haber contribuido a transformar la entidad y señaló que su gestión impulsó una agenda centrada en apertura, innovación e inversión, con avances en conectividad satelital, nuevas tecnologías, espectro radioeléctrico, infraestructura crítica y financiamiento para prestadores

(Foto: Instagram @enacomargentina)
Juan Martín Ozores renunció a la intervención del ENACOM tras casi tres años al frente del organismo

De esta manera, Ozores puso fin a su gestión al frente del organismo, que se encuentra intervenido desde los primeros meses de 2024.

De hecho, había sido ratificado en su cargo en enero de este año, mediante el Decreto 938/2025. Esa norma prorrogó la intervención desde el 5 de enero de este año hasta el 4 de enero de 2027, fecha que se mantiene vigente pese al cambio en la conducción.

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Entre los fundamentos para fundamentar la prórroga, el Poder Ejecutivo señaló que continuaban los relevamientos y revisiones de procedimientos operativos y administrativos. También incluyó como tareas pendientes el reordenamiento de la estructura interna, la actualización de los mecanismos de planificación y control y la continuidad de los trabajos técnicos sobre servicios audiovisuales, con el objetivo de “finalizar los trámites de adjudicación de licencias” y sostener la regularización de estaciones de radiodifusión.

Esta extensión de la medida también había contemplado la revisión del Reglamento General del Servicio Universal y de la administración de su fondo, financiado con aportes de las empresas prestadoras de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones. Esos recursos están destinados a iniciativas para ampliar la conectividad en distintas regiones del país.

Quién es Andrés Michelazzo, nuevo interventor del ENACOM

Michelazzo es ingeniero, graduado en la Universidad Católica de Córdoba, y realizó estudios de especialización en telecomunicaciones en la Universidad Nacional de Córdoba y en gestión del sector en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. A lo largo de su carrera, supo acumular una vasta experiencia en el área.

Andrés Michelazzo fue designado como nuevo interventor del ENACOM hasta el 4 de enero de 2027
Andrés Michelazzo fue designado como nuevo interventor del ENACOM hasta el 4 de enero de 2027

Desde enero de 2024, se desempeña como consultor principal y responsable técnico en proyectos para prestadores de internet y televisión, con tareas vinculadas al diseño de redes de fibra óptica, lanzamiento de productos y servicios y gestión de conectividad mayorista.

Antes de esa etapa, trabajó en la Agencia Conectividad Córdoba, una empresa estatal provincial dedicada al desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones y servicios mayoristas. Allí, fue gerente de Desarrollo de Negocios entre 2021 y 2023 y tuvo a su cargo la definición de productos y servicios, la planificación comercial y presupuestaria y la vinculación con organizaciones del sector.

Su recorrido también incluye cargos en empresas privadas de comunicaciones. En ese sentido, fue director de Tecnología de Internexa en Argentina entre 2012 y 2017, gerente operativo de San Gabriel Video Cable Color y ejecutivo de cuentas mayoristas en Telecom Argentina. Además, se desempeñó como asesor técnico de la Cámara Uruguaya de Operadores de TV por Abonados y como arquitecto de aplicaciones en el Servicio Europeo de Acción Exterior, con sede en Bruselas.

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