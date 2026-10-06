El antes y después que marcó Lionel Messi en la selección argentina: qué jugadores ostentaban los récords que rompió

Messi dejó atrás marcas de Crespo, Simeone, Maradona, Ruggeri y Batistuta

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Lionel Messi construyó una carrera sin precedentes en la selección argentina. Desde su debut en el equipo mayor, el capitán superó las principales marcas de goles, presencias, asistencias y rendimiento en Copas del Mundo que pertenecían a figuras como Diego Armando Maradona, Gabriel Batistuta, Diego Simeone, Hernán Crespo y Oscar Ruggeri.

El recorrido del rosarino alcanzó los 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias con la camiseta albiceleste en la previa a su despedida contra Benín. Esas cifras lo ubicaron al frente de los registros históricos del seleccionado y ampliaron la distancia con varios de los referentes de generaciones anteriores.

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El récord más visible es el de máximo artillero de la selección. Batistuta había establecido una referencia de 56 tantos, mientras que Messi llegó a 125 goles, más del doble de aquella cifra, incluyendo todos los encuentros correspondientes a competencias oficiales y amistosos con el combinado nacional (excluidos los de Sub 20 y Sub 23).

El capitán también quedó como el principal anotador argentino en Copas del Mundo. Sus 21 goles mundialistas dejaron atrás los 10 del Batigol, que durante años fue el máximo goleador nacional en ese torneo tras sus apariciones en Estados Unidos 94, Francia 98 y Corea-Japón 2002. Por su parte, en las Eliminatorias Sudamericanas, Messi alcanzó 36 conquistas y superó los 19 tantos de Crespo. La diferencia también se extendió a su incidencia en el juego: con 68 pases de gol, rebasó ampliamente las 26 asistencias atribuidas a Maradona a lo largo de toda su trayectoria.

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Los nombres y los récords que Messi dejó atrás

La continuidad de Messi con Argentina le permitió superar otra marca que parecía consolidada. Simeone había disputado 106 encuentros con el seleccionado mayor hasta el año 2002, pero el rosarino elevó el récord a 207 partidos jugados. Por detrás también quedaron en el camino dos futbolistas con los que llegó a convivir: Javier Zanetti y Roberto Fabián Ayala. Esa permanencia atravesó amistosos, Eliminatorias, Copas América, Finalissimas y seis ediciones de la Copa del Mundo. En ese último certamen, la diferencia con otros referentes argentinos fue especialmente amplia. Messi disputó seis Mundiales, dos más que los cuatro que había jugado Maradona, al que ya alcanzaron Javier Mascherano, Ángel Di María y Nicolás Otamendi. Además, el rosarino fue capitán en 26 partidos de la competición, por encima de las 16 capitanías del campeón de México 1986.

La trayectoria mundialista de Messi también lo dejó al frente de los indicadores de participación. El delantero sumó 23 victorias en Copas del Mundo, frente a los 12 triunfos del Diego. En tiempo de juego, el capitán argentino acumuló 3.055 minutos, mientras que Maradona había registrado 1.938 hasta Estados Unidos 94, previo al doping que lo marginó de la competición. La diferencia se explica por las presencias de Leo en seis torneos, desde Alemania 2006 hasta Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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En el conteo total de conquistas con la camiseta argentina, Messi alcanzó seis títulos y superó los cuatro que tenía Ruggeri. Aunque vale la pena hacer una aclaración: los únicos dos futbolistas en la historia que ostentaban cuatro títulos con la Albiceleste hasta la irrupción de Messi eran Ruggeri (Mundial 86, Copa América 91, Copa Confederaciones 92 y Copa América 93) y Luis Islas (Mundial 86, Copa Confederaciones 92, Copa Artemio Franchi 93 y Copa América 93), aunque el Cabezón siempre tuvo un papel preponderante a diferencia del arquero, que fue suplente en todas las ocasiones.

Podría decirse que Messi sobrepasó la línea del ex defensor ya que también se coronó en el Mundial Sub 20 de 2005 y se colgó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Tras la conquista en Qatar 2022, ya existe un registro de 18 futbolistas que tienen en su vitrina personal cuatro títulos con la Selección Mayor (incluyendo una Copa del Mundo entre esas estrellas).

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