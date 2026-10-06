Los impactantes números de Lionel Andrés Messi en la selección argentina

Los inalcanzables números de Lionel Messi en la selección argentina (Reuters/Vincent Carchietta)

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Absolutamente compungido por el fallecimiento de su padre y tras la derrota en la final de la Copa del Mundo contra España en Nueva Jersey, Lionel Messi anunció su retiro oficial de la selección argentina. Sin embargo, desde la AFA lo invitaron a participar de un último encuentro que tendrá lugar esta noche, desde las 20, en el estadio Monumental de Núñez. Será un amistoso contra Benín, que simbolizará el cierre de una gloriosa etapa del capitán albiceleste con el conjunto nacional.

La historia de Messi con la Selección arrancó en el año 2004, cuando desde la AFA se alertaron sobre un crack argentino que brillaba en las juveniles del Barcelona y era pretendido por España. Fue en ese entonces que Julio Humberto Grondona organizó dos amistosos contra Paraguay y Uruguay con la Sub 20 para abrocharlo definitivamente para Argentina, ya que en ese momento la reglamentación indicaba que después de jugar al menos un partido oficial en categorías inferiores, no había posibilidad de cambiar de país. A esos amistosos los sucedió el Sudamericano 2005 en Colombia, donde también Leo causó impacto. Y el broche de oro en las juveniles argentinas fue en el Mundialito de Países Bajos, donde fue campeón, MVP y máximo goleador.

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Existe un apartado más en paralelo a la Selección Mayor: la medalla dorada conseguida en Beijing 2008, donde aportó dos goles y tres asistencias en cinco partidos (solo faltó contra Serbia en fase de grupos). Entre el Sub 20 y el equipo olímpico dirigido por Sergio Batista, incluyendo los primeros dos cotejos amistosos, Messi registró 23 partidos, 16 goles y 8 asistencias.

Desde su frustrado debut en la selección absoluta con expulsión incluida en el amistoso ante Hungría a los pocos segundos de haber reemplazado a Lisandro López hasta la tristeza por no haber conseguido su segundo título del mundo contra los españoles en Estados Unidos 2026, Lionel Andrés Messi acumuló un total de 207 partidos disputados, que serán 208 con el de hoy ante Benín (134 triunfos, 43 empates y 30 derrotas). A la espera de su última función, Leo convirtió 125 goles (111 de zurda, 25 de penal, 12 de derecha, 12 de tiro libre y 2 de cabeza) y 68 asistencias. Los cuatro títulos con la camiseta celeste y blanca fueron el Mundial 2022, las Copas América 2021 y 2024, y la Finalissima 2022.

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La cifra de sus 125 tantos se repartió entre 54 en amistosos, 36 en Eliminatorias Sudamericanas, 21 en Copas del Mundo y 14 en Copa América. Justamente por Copa América jugó 39 partidos a lo largo de siete ediciones, entre 2007 y 2024, la mayor cantidad de encuentros de cualquier futbolista en la historia del certamen. Alcanzó las finales de 2007, 2015, 2016, 2021 y 2024; los títulos llegaron en las dos últimas.

Por las Eliminatorias Sudamericanas, sus 36 goles también lo sostuvieron como el máximo anotador histórico de la clasificación de la Conmebol. Messi disputó 72 partidos en ese torneo y comparte con el ecuatoriano Iván Hurtado el récord de presencias. Ningún otro jugador convirtió más goles en la historia de las eliminatorias continentales.

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El recorrido mundialista incluyó Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026. Alcanzó tres finales, fue subcampeón en 2014 y 2026, y levantó la copa como capitán en 2022. En esos tres partidos decisivos ejerció la capitanía de Argentina, una marca que lo ubicó por encima de Pelé, Diego Armando Maradona y Lothar Matthäus en cantidad de finales de Copa del Mundo disputadas como líder de un seleccionado. El récord de participaciones en Mundiales (6) lo comparte con el portugués Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo “Memo” Ochoa.

El capitán argentino se despedirá de la selección argentina en el amistoso ante Benín (REUTERS/Claudia Greco)

En las Copas del Mundo sumó 34 partidos, 23 victorias y 21 goles. Terminó como el futbolista con más encuentros y más triunfos en la historia del torneo. También quedó segundo entre los goleadores mundialistas, solo detrás de Kylian Mbappé, quien cerró el Mundial 2026 con 22 tantos. El delantero fue además el único futbolista que ganó dos veces el Balón de Oro al mejor jugador de un Mundial: recibió la distinción en Brasil 2014 y Qatar 2022. En la última cita mundialista, convirtió ocho goles y repartió cuatro asistencias durante la campaña que llevó a la selección hasta la final frente a España.

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Messi encabezó la tabla histórica de asistencias con 12 pases gol y superó a Gabriel Batistuta, con 10, y a Maradona, con ocho, como máximo anotador argentino en Mundiales. En Qatar fue el único jugador que marcó en una misma edición durante la fase de grupos, los octavos de final, los cuartos de final, la semifinal y la final. En 2026, con 39 años, se convirtió en el argentino de mayor edad en anotar en esa competencia. Entre sus registros figura el triplete de mayor edad en la historia de los Mundiales: tenía 38 años y 357 días cuando marcó tres veces ante Argelia.

TODOS LOS RÉCORDS QUE ROMPIÓ LIONEL MESSI CON LA SELECCIÓN ARGENTINA

Máximo goleador : 125 goles

Máximo asistidor : 68 asistencias

Jugador que intervino en más goles de la Selección: 193 (125 goles + 68 asistencias)

Futbolista con más partidos disputados : 207 partidos

Futbolista con más victorias en Mundiales : 23 triunfos

Máximo goleador argentino en la historia de los Mundiales: por delante de Batistuta (10) y Diego Maradona (8).

Máximo anotador sudamericano en Copas del Mundo : 21 goles (Kylian Mbappé es el máximo de la historia con 22)

Máximo asistidor en Mundiales: 12 asistencias

Capitán de la selección argentina en tres finales del Mundo : Brasil 2014, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026

Hat-Trick más veterano en la historia de los Mundiales: 38 años y 357 días (Argelia en 2026).

Más Copas del Mundo disputadas : 6 (compartido con Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa)

Más partidos jugados en Mundiales: 34 partidos.

Jugador con más títulos en la historia del fútbol : 47 títulos (41 con clubes y 6 con la Selección)

Jugador con más disputadas con Argentina : 11 finales (3 Mundiales, cinco Copas Américas, una Finalissima, un Mundial Sub 20 y medalla JJOO 2008)

Máximo goleador de la historia en los torneos más importantes de la FIFA (Mundial y Copa América) : 35 goles

Más goles en una selección nacional en un año : 18 tantos (2022)

Jugador con más hat-tricks con una selección nacional : 11 veces

Jugador con más dobletes de la selección argentina : 17

Jugador con más goles en un mismo partido en la selección argentina : 5 goles contra Estonia en 2022

Jugador con más Balones de Oro en Mundiales : 2 (2014 y 2022)

Máximo ganador de premios MVP en un Mundial : 16 veces

Jugador que más veces ha sido elegido para integrar el ‘Equipo Ideal’ en una Copa del Mundo : 3 veces (2014, 2022 y 2026)

Jugador con más partidos como titular en Copas del Mundo : 26 partidos

Jugador con más partidos como capitán en Copas del Mundo : 26 partidos

Jugador con más partidos consecutivos en Copas del Mundo : 24 partidos

Jugador con más minutos en Copas del Mundo : 3054 minutos

Jugador con más partidos en Copa América : 39 partidos

Jugador argentino que durante más años jugó para la selección argentina absoluta : 21 años (17 de agosto de 2005 y el 20 de julio de 2026)

Jugador con más partidos ganados en la selección argentina : 134 partidos

Jugador con más partidos como capitán de la selección argentina : 147 partidos

Máximo goleador de la selección argentina en partidos oficiales : 71 goles

Jugador con más goles a más países diferentes: a 45 selecciones nacionales