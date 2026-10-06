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La AfD se prepara para presidir por primera vez un Parlamento regional alemán tras su victoria en Sajonia-Anhalt

Los nuevos diputados regionales se reunirán por primera vez en el Parlamento de Magdeburgo para elegir a su presidente. La sesión comenzará a las 11:00 (hora local) y Rausch parte como candidato para ocupar el cargo. Su elección supondría la primera vez que un partido de extrema derecha ocupa la presidencia de un Parlamento regional en la Alemania de posguerra

La AfD se prepara para presidir por primera vez un Parlamento regional alemán tras su victoria en Sajonia-Anhalt (REUTERS)
La AfD se prepara para presidir por primera vez un Parlamento regional alemán tras su victoria en Sajonia-Anhalt (REUTERS)
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La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) se encamina este martes a presidir por primera vez un Parlamento regional alemán, después de su victoria electoral en Sajonia-Anhalt, donde obtuvo casi el 44% de los votos y consiguió 39 de los 83 escaños. El candidato del partido, Tobias Rausch, cuenta con el respaldo anunciado de los cinco diputados del BSW, una formación de izquierda que coincide con la AfD en algunas posiciones sobre Rusia y la inmigración.

Los nuevos diputados regionales se reunirán por primera vez en el Parlamento de Magdeburgo, la capital de Sajonia-Anhalt, para elegir a su presidente. La sesión comenzará a las 11:00 hora local (09:00 GMT) y Rausch parte como candidato de la AfD para ocupar el cargo. Su elección supondría la primera vez que un partido de extrema derecha ocupa la presidencia de un Parlamento regional en la Alemania de posguerra.

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La AfD obtuvo el 43,8% de los votos en las elecciones del 6 de septiembre, frente al 17,2% de la Unión Demócrata Cristiana (CDU). El resultado le permitió conseguir 39 de los 83 escaños, tres menos de los necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. La CDU obtuvo 15 bancas, mientras que el Partido Socialdemócrata (SPD), Los Verdes y La Izquierda consiguieron ocho cada uno y el BSW, cinco.

La falta de mayoría absoluta obliga a la AfD a buscar apoyos de otras fuerzas para avanzar con sus iniciativas en el Parlamento. El primer respaldo llegó del BSW, que confirmó que apoyará a Rausch para la presidencia. La decisión supone un cambio respecto de la posición de la CDU, el SPD, Los Verdes y La Izquierda, que rechazaron una cooperación con la AfD.

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Varios grupos de activistas convocaron protestas frente al edificio del Parlamento para este martes, con el objetivo de reclamar al resto de los partidos que no cooperen con la AfD. En Sajonia-Anhalt, el partido es considerado por los servicios de inteligencia internos como una organización “extremista confirmada”.

El candidato del partido, Tobias Rausch, cuenta con el respaldo anunciado de los cinco diputados del BSW, una formación de izquierda que coincide con la AfD en algunas posiciones sobre Rusia y la inmigración (REUTERS)
El candidato del partido, Tobias Rausch, cuenta con el respaldo anunciado de los cinco diputados del BSW, una formación de izquierda que coincide con la AfD en algunas posiciones sobre Rusia y la inmigración (REUTERS)

La dirigente regional de La Izquierda, Eva von Angern, comparó la posible llegada de un representante de la AfD a la presidencia del Parlamento con el papel que tuvo Hermann Goering como presidente del Reichstag durante la década de 1930 y con su participación en el ascenso de Adolf Hitler.

La elección de Rausch se produce un mes después del resultado electoral que convirtió a la AfD en la primera fuerza del Parlamento regional. El triunfo supuso una fuerte caída para la CDU, que hasta las elecciones estaba al frente del gobierno regional. El resultado también dejó a la AfD a tres escaños de la mayoría absoluta.

Merz bajo presión

El avance de la AfD en Sajonia-Anhalt también incrementó la presión sobre el canciller alemán, Friedrich Merz, cuyo partido sufrió una fuerte caída en los comicios regionales. La CDU quedó en segundo lugar con el 17,2% de los votos, muy por debajo del resultado obtenido en las elecciones anteriores.

El líder de la AfD en Sajonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, aspira además a convertirse en primer ministro regional en diciembre, lo que supondría otro hecho inédito para el partido. El BSW todavía no comprometió su apoyo a Siegmund, aunque, de acuerdo con el cable, ambas fuerzas ya acordaron cooperar en otros asuntos, entre ellos una comisión de investigación sobre las políticas aplicadas durante la pandemia de coronavirus.

La AfD también busca el respaldo de los 15 diputados de la CDU, aunque el dirigente regional de ese partido y actual primer ministro, Sven Schulze, aseguró el lunes que no habrá deserciones dentro de sus filas.

El avance electoral de la AfD no se limitó a Sajonia-Anhalt. El partido también terminó primero en las elecciones regionales celebradas el mes pasado en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, aunque una coalición de partidos de izquierda tiene previsto continuar al frente del gobierno. En Berlín, La Izquierda consiguió una victoria, mientras que la CDU de Merz y sus socios de coalición del Partido Socialdemócrata registraron retrocesos.

El líder de la AfD en Sajonia-Anhalt, Ulrich Siegmund (REUTERS)
El líder de la AfD en Sajonia-Anhalt, Ulrich Siegmund (REUTERS)

Los resultados de las tres elecciones regionales aumentaron la presión sobre Merz, quien llegó al cargo en 2025 con la promesa de reducir el atractivo electoral de la AfD mediante una recuperación de la economía alemana y una política migratoria más estricta. Su coalición, sin embargo, enfrenta desacuerdos sobre distintas reformas, mientras la AfD mantiene una clara ventaja en las encuestas nacionales, según el cable.

(Con información de AFP)

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