EN VIVO: La Real Academia Sueca de Ciencias anuncia al ganador del Premio Nobel de Física 2026

La Real Academia Sueca de Ciencias anuncia al ganador del Premio Nobel de Física 2026 (REUTERS)

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La Real Academia Sueca de Ciencias anunciará este martes 6 de octubre el Premio Nobel de Física 2026, a partir de las 11:45 (hora local), en Estocolmo, Suecia.

La física fue el primer campo mencionado por Alfred Nobel en su testamento de 1895. A finales del siglo XIX, muchos consideraban esta disciplina como la ciencia más importante, y la investigación del creador de los premios también estuvo estrechamente vinculada con la física.

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Habitualmente, el galardón incluye una medalla de oro, un diploma y un cheque de un millón de dólares, que se entregan en las ceremonias de Estocolmo y Oslo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel en 1896.

El Premio Nobel de Física 2025 fue concedido a John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis por el descubrimiento del efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en un circuito eléctrico.

Desde su creación, se otorgaron 119 premios de Física a 230 laureados. Entre ellos, cinco fueron mujeres. El laureado más joven tenía 25 años, mientras que el de mayor edad tenía 96 años.

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