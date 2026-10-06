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EN VIVO: La Real Academia Sueca de Ciencias anuncia al ganador del Premio Nobel de Física 2026

Los candidatos a este galardón se mantienen en secreto, mientras el comité Nobel guarda celosamente su decisión hasta el momento del anuncio, previsto para después de las 11:45 CEST

La Real Academia Sueca de Ciencias anuncia al ganador del Premio Nobel de Física 2026 (REUTERS)
La Real Academia Sueca de Ciencias anuncia al ganador del Premio Nobel de Física 2026 (REUTERS)
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La Real Academia Sueca de Ciencias anunciará este martes 6 de octubre el Premio Nobel de Física 2026, a partir de las 11:45 (hora local), en Estocolmo, Suecia.

La física fue el primer campo mencionado por Alfred Nobel en su testamento de 1895. A finales del siglo XIX, muchos consideraban esta disciplina como la ciencia más importante, y la investigación del creador de los premios también estuvo estrechamente vinculada con la física.

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Habitualmente, el galardón incluye una medalla de oro, un diploma y un cheque de un millón de dólares, que se entregan en las ceremonias de Estocolmo y Oslo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel en 1896.

El Premio Nobel de Física 2025 fue concedido a John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis por el descubrimiento del efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en un circuito eléctrico.

Desde su creación, se otorgaron 119 premios de Física a 230 laureados. Entre ellos, cinco fueron mujeres. El laureado más joven tenía 25 años, mientras que el de mayor edad tenía 96 años.

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