Guterres llegó a Pakistán para abordar la mediación entre Estados Unidos e Irán y la situación regional e internacional (REUTERS)

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El secretario general de la ONU, António Guterres, llegó este martes a Pakistán para mantener conversaciones sobre la situación regional e internacional, con la mediación pakistaní entre Estados Unidos e Irán como uno de los principales asuntos de su agenda durante su visita a Islamabad, que se extenderá hasta el 8 de octubre.

“El secretario general de la ONU, António Guterres, llegó hoy a Islamabad para realizar una visita oficial a Pakistán del 6 al 8 de octubre de 2026, por invitación del vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Ishaq Dar”, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán en un comunicado.

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La oficina del secretario general indicó en un comunicado publicado el domingo que Guterres también abordará durante su estancia en el país los esfuerzos de mediación de Pakistán entre Estados Unidos e Irán.

La visita contempla una serie de reuniones con las principales autoridades pakistaníes. Guterres mantendrá encuentros en Islamabad con el primer ministro, Shehbaz Sharif, y con el ministro de Asuntos Exteriores, Ishaq Dar. También se reunirá con el presidente Asif Zardari, según informó la oficina del secretario general.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán comenzó a finales de febrero, después de ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Desde entonces, el enfrentamiento interrumpió los suministros energéticos y el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, una vía fundamental para el comercio mundial de petróleo y gas.

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Los altos el fuego acordados en abril y junio no consiguieron poner fin a los combates. En junio, Pakistán y Qatar participaron en la mediación de un acuerdo cuyo objetivo era detener las hostilidades y permitir la reapertura del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz. Sin embargo, los combates se reanudaron en julio.

Guterres mantendrá encuentros en Islamabad con el primer ministro, Shehbaz Sharif (REUTERS)

A finales de septiembre, funcionarios de Estados Unidos e Irán mantuvieron discusiones por separado con mediadores en Nueva York, aunque esas conversaciones no permitieron alcanzar un acuerdo para reanudar las negociaciones que permanecen estancadas.

La situación en torno al estrecho de Ormuz constituye uno de los elementos vinculados al conflicto entre ambos países. Los enfrentamientos afectan al transporte marítimo y a los suministros energéticos, según el texto difundido por las autoridades pakistaníes y la oficina del secretario general.

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Además de las cuestiones regionales e internacionales, Guterres tendrá actividades vinculadas con la gestión de desastres y la situación humanitaria en Pakistán. El secretario general regresará a la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA), una institución que visitó durante su anterior viaje al país.

La última visita de Guterres a Pakistán tuvo lugar en 2022, cuando recorrió zonas afectadas por las inundaciones que golpearon al país. En esta ocasión, su visita a la NDMA tendrá como objetivo comprobar los avances de Pakistán en materia de preparación y resiliencia ante desastres desde aquellas inundaciones.

La agenda del secretario general también incluye una visita a la sede del Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas en la India y Pakistán (UNMOGIP) en Islamabad, según informó su oficina.

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(Con información de EFE)