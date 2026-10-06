Milei prioriza el plano internacional y el ala política se enfoca al máximo en construir puentes con los aliados

El mandatario nacional tiene un nuevo viaje confirmado

Guardar

Cuando el presidente Javier Milei comenzó a planificar su nuevo viaje a España, sabía que su visita tendría un fuerte tinte político, pero no se imaginaba que iba a coincidir con el momento en el que se empezarán a definir las candidaturas en el país europeo, con su amigo Sebastián Abascal como probable competidor de Pedro Sánchez, justo después de que otro de los dirigentes que apoyó, Flávio Bolsonaro, ganara la primera vuelta en Brasil.

El mandatario nacional, que busca mantenerse como uno de los referentes de la derecha mundial, no descarta ahora volver a respaldar activamente a los líderes de VOX y del Partido Liberal, ya en el tramo final de ambas campañas.

PUBLICIDAD

El libertario le confirmó a su círculo más cercano, en la última reunión de Gabinete, que partirá a Madrid el próximo 19 de octubre, y se quedará allí al menos dos días para participar de diferentes actividades.

Aunque no fue informado oficialmente, el jefe de Estado tendrá en esa ciudad un evento programado para el 21, misma fecha en la que se comenzarán a anunciar a los candidatos para los comicios españoles.

El otro foco está puesto en Brasil: Milei ya viajó a San Pablo para respaldar la campaña de Bolsonaro, que ganó la primera vuelta y enfrentará a Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje del 25 de este mismo mes.

PUBLICIDAD

Milei podría volver a verse con Abascal

El dirigente del país vecino anticipó en declaraciones televisivas que tenía previsto invitar al presidente argentino luego de la victoria y, aunque por el momento tampoco se anunció un nuevo encuentro entre ambos antes de la elección definitiva, en el Gobierno tampoco descartaban esa posibilidad.

Tras los buenos resultados para el bolsonarismo, el mandatario argentino y su entorno destacaron los triunfos de todos aquellos candidatos de derecha o liberales que respaldaron, como los de José Antonio Kast, en Chile; Daniel Noboa, en Ecuador; Keiko Fujimori, en Perú; Abelardo de la Espriella, en Colombia, y Nasry Asfura, en Honduras, entre otros.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, en Buenos Aires se suspendió la reunión de la mesa política que había sido convocada para este martes, desde las 13:00, en la que se planeaba debatir la estrategia legislativa, especialmente de cara a la sesión convocada por la oposición para la semana que viene.

Hasta la noche del lunes, varios de los integrantes del reducido grupo reconocían que todavía no era del todo seguro que se hiciera el encuentro debido a que algunos de ellos tenían “problemas de agenda” y estaban esperando las órdenes de la secretaria general, Karina Milei.

Finalmente, el Gobierno confirmó la suspención debido a que varios de los funcionarios viajarán por la mañana a Salta para supervisar el desarrollo de las etapas III y IV del Proyecto Sal de Oro, una planta que tiene el objetivo de alcanzar 100.000 toneladas de productos de litio al año.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el viaje también podría servir para seguir acercando posiciones, ya que participarán del acto el gobernador local, Gustavo Sáenz, y el de Catamarca, Raúl Jalil.

Peligra la reunión de la mesa política en Casa Rosada

Además de Karina Milei y Santilli, a la provincia del norte también irán el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, por lo que la mitad de la mesa política estará allá.

La cúpula libertaria tenía previsto analizar el resultado de las negociaciones que la funcionaria y Diego Santilli mantuvieron con los 13 gobernadores que participaron de la Argentina Week.

“Es posible que se toque el tema, sobre todo después de las repercusiones positivas de Paris”, anticipaba uno de los miembros de la mesa antes de que se cancelara el encuentro.

PUBLICIDAD

La delegación oficial regresó de Francia con la expectativa de haber mejorado su vínculo con los mandatarios provinciales y de haber conseguido apoyos para avanzar con la reforma electoral, cuyo principal objetivo para el Gobierno es eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

A la mesa política también iban a asistir el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

En tanto, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que también integra habitualmente ese espacio, ya estaba en duda después de no participar de la última reunión de Gabinete porque se sentía mal.

PUBLICIDAD

En París, el Gobierno buscó fortalecer el diálogo con 13 gobernadores que participaron de la Argentina Week. El primer paso fue una cena encabezada por Santilli en la embajada argentina, donde se combinaron las conversaciones sobre inversiones con la discusión por los proyectos que el oficialismo necesita aprobar en el Congreso.

Caputo se ausentó de la reunión de Gabinete de este lunes

Luego, Karina Milei mantuvo una reunión política con los mandatarios, acompañada por Santilli y Caputo. En la Casa Rosada consideran que ese encuentro permitió acercar posiciones con los dirigentes provinciales, especialmente después de que la secretaria general les transmitiera que La Libertad Avanza no buscará competirles con candidatos propios en sus distritos.

PUBLICIDAD

El oficialismo interpreta esa señal como parte de un principio de entendimiento para negociar la eliminación de las PASO y eventuales acuerdos electorales hacia 2027. Sin embargo, varios gobernadores evitaron hacer definiciones públicas y dejaron pendiente la discusión sobre la estrategia en cada provincia.

La agenda legislativa se volvió más compleja después del fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras y de la convocatoria que distintos bloques opositores hicieron para una sesión especial en Diputados el próximo 15 de octubre.

El temario incluye la derogación definitiva del DNU 70/2023, la prórroga de la emergencia en discapacidad y proyectos para atender la situación de los endeudados.

PUBLICIDAD

Para el Gobierno, la posible caída del mega decreto representa uno de los principales riesgos parlamentarios. La norma fue rechazada por el Senado en marzo de 2024, pero la oposición no había conseguido hasta ahora los votos necesarios para que Diputados completara su derogación.

La Casa Rosada analiza alternativas para evitar que los gobernadores y los bloques dialoguistas acompañen esa iniciativa. Una de las opciones es incorporar una regulación sobre la venta de tierras a extranjeros dentro de la ley de Propiedad Privada, que ya tiene media sanción del Senado, para separar ese debate del resto del DNU.

En paralelo, el oficialismo intenta ordenar el tratamiento del Presupuesto 2027 y de la reforma política. La discusión sobre discapacidad ya obligó al Gobierno a modificar su propuesta inicial y a negociar con aliados para conseguir un dictamen que preserve el nomenclador único de prestaciones, las actualizaciones por inflación y la compatibilidad de las pensiones con el empleo.