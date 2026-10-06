América Latina

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva inician las negociaciones para sumar aliados de cara al balotaje del 25 de octubre en Brasil

El senador obtuvo una ventaja de 2,2 millones de votos sobre el presidente, aunque ninguno logró la mayoría necesaria para evitar la segunda vuelta. Esta semana, ambos pusieron en marcha sus estructuras para atraer a los votantes de los candidatos que quedaron fuera y buscar reducir la abstención

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro inician las negociaciones para sumar aliados de cara al balotaje del 25 de octubre en Brasil
Lula da Silva y Flávio Bolsonaro inician las negociaciones para sumar aliados de cara al balotaje del 25 de octubre en Brasil
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Flávio Bolsonaro y Lula da Silva iniciaron esta semana los contactos para ampliar sus apoyos de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, después de una primera ronda en la que el candidato del Partido Liberal (PL) obtuvo el 47,03% de los votos, frente al 45,16% del mandatario brasileño. El balotaje se celebrará el 25 de octubre.

El resultado del domingo estuvo acompañado por un fuerte crecimiento del Partido Liberal, la formación de Flávio Bolsonaro, tanto en el Congreso Nacional como en los gobiernos regionales. Con la primera vuelta ya definida, las dos campañas comenzaron a buscar el respaldo de los candidatos que quedaron fuera de la contienda y de los partidos que no tomaron posición por ninguno de los dos aspirantes.

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Lula mantuvo el lunes una reunión con responsables de su campaña, ministros y políticos aliados para comenzar a definir la estrategia de cara al balotaje. El mandatario reconoció el domingo su sorpresa por el resultado de la primera vuelta y ahora busca ampliar el respaldo electoral obtenido.

Entre las prioridades de la campaña de Lula está convencer a los más de 30 millones de brasileños que no acudieron a votar el domingo. El presidente también anunció que aumentará su exposición mediática mediante su participación en debates televisivos, una instancia que hasta ahora había evitado.

El mandatario también puso el foco en dos cuestiones que ocuparon un lugar central en la campaña de su rival: el combate contra el crimen organizado y sus críticas a la Corte Suprema. La seguridad y las instituciones forman parte de los temas que las dos campañas buscarán colocar en el centro de la disputa durante las próximas semanas.

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Lula mantuvo el lunes una reunión con responsables de su campaña, ministros y políticos aliados para comenzar a definir la estrategia de cara al balotaje (REUTERS)
Lula mantuvo el lunes una reunión con responsables de su campaña, ministros y políticos aliados para comenzar a definir la estrategia de cara al balotaje (REUTERS)

Del lado de Flávio Bolsonaro, el presidente del PL, Valdemar Costa Neto, afirmó el lunes que el partido buscará el respaldo de União Brasil, Republicanos y Progresistas (PP). Las tres formaciones de centroderecha suman 128 diputados y no respaldaron a ninguno de los candidatos durante la primera vuelta.

El PL también pretende atraer a los candidatos que quedaron fuera de la elección, con especial atención sobre el conservador Ronaldo Caiado, quien terminó en el cuarto puesto con el 2,18% de los votos.

Caiado podría anunciar su apoyo a Flávio Bolsonaro este martes, según adelantó el gobernador de Goiás, Daniel Vilela, uno de sus aliados, en una entrevista con CNN Brasil. Un respaldo de ese tipo permitiría al candidato del PL incorporar a su campaña los apoyos obtenidos por uno de los principales candidatos que quedaron fuera de la segunda vuelta.

Los otros dos aspirantes que terminaron por detrás de Flávio Bolsonaro y Lula tampoco definieron por ahora su posición. El escritor Augusto Cury, que obtuvo el 2,89%, y el agitador ultra Renan Santos, que alcanzó el 2,24%, aseguraron que de momento no apoyarán a ninguno de los dos candidatos que competirán en el balotaje.

Además, Flávio Bolsonaro recibió el lunes el respaldo expreso del expresidente Michel Temer (2016-2018). El exmandatario afirmó que Brasil “quiere un camino diferente” al que ofrece Lula.

Del lado de Flávio Bolsonaro, el presidente del PL, Valdemar Costa Neto, afirmó el lunes que el partido buscará el respaldo de União Brasil, Republicanos y Progresistas (PP) (REUTERS)
Del lado de Flávio Bolsonaro, el presidente del PL, Valdemar Costa Neto, afirmó el lunes que el partido buscará el respaldo de União Brasil, Republicanos y Progresistas (PP) (REUTERS)

El apoyo de Temer se produjo en un contexto de fuertes diferencias políticas con Lula. El actual mandatario brasileño calificó en reiteradas ocasiones a Temer de “golpista” por haber asumido la Presidencia tras la destitución de Dilma Rousseff en 2016.

La elección brasileña también recibió atención desde Estados Unidos. El presidente Donald Trump calificó la ventaja de Flávio Bolsonaro como “una gran victoria” al ser consultado por la primera vuelta en la Casa Blanca. “Es una gran victoria. Ajustada, pero es una gran victoria. Increíble, de verdad”, respondió Trump ante los periodistas.

Euforia en los mercados

El resultado de la primera vuelta también tuvo un fuerte impacto en los mercados financieros brasileños, que reaccionaron con una suba de la bolsa de São Paulo y una apreciación del real frente al dólar.

El índice bursátil de São Paulo cerró el lunes con una subida del 7,70% y alcanzó un máximo histórico de 206.911 puntos. En el mercado cambiario, el real se apreció un 4,11% frente al dólar, que terminó cotizado a 5,00 reales en el tipo de cambio comercial brasileño.

La reacción de los mercados estuvo vinculada a las expectativas sobre las políticas económicas de los dos candidatos. Flávio Bolsonaro plantea reducir el gasto público, bajar impuestos y privatizar empresas públicas, mientras que Lula defiende una política de mayor inversión en programas sociales, un aumento de los tributos para los sectores de mayores ingresos y se opone a las privatizaciones.

Las acciones de Petrobras, la petrolera estatal y mayor empresa de Brasil, también registraron una fuerte subida. Sus títulos aumentaron un 8,1% y alcanzaron su mayor valor histórico en la bolsa de São Paulo, pese a la caída del precio internacional del petróleo.

Las acciones de Petrobras, la petrolera estatal y mayor empresa de Brasil, también registraron una fuerte subida (REUTERS)
Las acciones de Petrobras, la petrolera estatal y mayor empresa de Brasil, también registraron una fuerte subida (REUTERS)

Los inversores también tienen como referencia el período de Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022), cuando Petrobras distribuyó importantes dividendos entre sus accionistas.

Durante el Gobierno de Lula, el reparto de beneficios entre los inversores sufrió un recorte, mientras que el Ejecutivo priorizó el aumento de las inversiones de Petrobras en la exploración de nuevos yacimientos petroleros y en refino.

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